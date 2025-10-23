В ближайшие три года Россия планирует выделить "дружественным странам" кредиты на 1,8 триллиона рублей (примерно $22 миллиардов), - это даже больше, чем планировалось ранее.

Формально кредиты предоставляются "на поддержку экспорта и интеграционные проекты", фактически - на покупку лояльности, - пишут в ЦПД. Ведь часть этих стран помогает Москве обходить санкции, торговать нефтью или вооружениями, блокировать антироссийские решения в ООН.

Сами аналитики РФ признают, что возврат этих средств маловероятен - часть "партнеров" уже не способна погасить даже предыдущие долги.

"Кремль продолжает финансировать внешнеполитическое влияние, жертвуя внутренней экономикой", - добавляют в ЦПИ.

В то же время через контролируемые государством соцопросы россиянам рассказывают, что "70% населения готовы ограничивать себя и экономить ради защиты страны".

Таким образом пропаганда рисует "патриотическую картинку", пытаясь нормализовать снижение уровня жизни из-за войны. Такой подход в очередной раз подтверждает - политические интересы всегда в приоритете для Кремля, а население воспринимается только как ресурс, - отмечают аналитики Центра противодействия дезинформации.

