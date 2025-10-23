В ближайшие 3 года Россия планирует выделить "дружественным странам" кредиты на $22 млрд, - ЦПД
В ближайшие три года Россия планирует выделить "дружественным странам" кредиты на 1,8 триллиона рублей (примерно $22 миллиардов), - это даже больше, чем планировалось ранее.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Формально кредиты предоставляются "на поддержку экспорта и интеграционные проекты", фактически - на покупку лояльности, - пишут в ЦПД. Ведь часть этих стран помогает Москве обходить санкции, торговать нефтью или вооружениями, блокировать антироссийские решения в ООН.
Сами аналитики РФ признают, что возврат этих средств маловероятен - часть "партнеров" уже не способна погасить даже предыдущие долги.
"Кремль продолжает финансировать внешнеполитическое влияние, жертвуя внутренней экономикой", - добавляют в ЦПИ.
В то же время через контролируемые государством соцопросы россиянам рассказывают, что "70% населения готовы ограничивать себя и экономить ради защиты страны".
Таким образом пропаганда рисует "патриотическую картинку", пытаясь нормализовать снижение уровня жизни из-за войны. Такой подход в очередной раз подтверждает - политические интересы всегда в приоритете для Кремля, а население воспринимается только как ресурс, - отмечают аналитики Центра противодействия дезинформации.
