Российской стороне не удалось договориться о дальнейшей судьбе двух своих баз в Сирии. В МИД Дамаска заявили о приостановлении и неприемлемости соглашений, заключенных при предыдущем режиме, и о пересмотре форматов сотрудничества. Несмотря на "предложения дружбы" и визиты на высшем уровне, никаких новых договоренностей с Россией нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Кремлевская пропаганда пытается подать контакты как "успех дипломатии", но факты свидетельствуют об обратном.

Сирия отмежевывается от предыдущих обязательств в отношении РФ

Сирийская сторона публично отмежевывается от предыдущих обязательств и декларирует приоритет интересов граждан, отвергая уступки, ограничивающие суверенитет. Руководство Сирии, которое в РФ еще вчера клеймили "преступниками", сегодня демонстративно принимают в Москве - и все равно ничего не согласовывают.

Кремль пытается замаскировать потерю рычагов влияния в регионе

Цель информационных вбросов кремля - замаскировать фактическую потерю рычагов влияния в регионе картинкой о якобы партнерстве.

На самом же деле, неопределенность с базами обнажает уязвимость российского военно-политического присутствия в Сирии и сужение пространства для шантажа союзников.

"Текущая ситуация показывает, что без реальных договоренностей и уважения к суверенитету партнеров, кремлевские пиар-кампании не работают", - отмечают в ЦПИ.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время визита в Москву заявил, что новая сирийская власть будет пытаться перезапустить весь "комплекс отношений" с Россией.