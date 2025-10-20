РУС
Сирия приостановила соглашения с Россией о военных базах - сотрудничество под вопросом, - ЦПД

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на встрече с Путиным

Российской стороне не удалось договориться о дальнейшей судьбе двух своих баз в Сирии. В МИД Дамаска заявили о приостановлении и неприемлемости соглашений, заключенных при предыдущем режиме, и о пересмотре форматов сотрудничества. Несмотря на "предложения дружбы" и визиты на высшем уровне, никаких новых договоренностей с Россией нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Кремлевская пропаганда пытается подать контакты как "успех дипломатии", но факты свидетельствуют об обратном.

Сирия отмежевывается от предыдущих обязательств в отношении РФ

Сирийская сторона публично отмежевывается от предыдущих обязательств и декларирует приоритет интересов граждан, отвергая уступки, ограничивающие суверенитет. Руководство Сирии, которое в РФ еще вчера клеймили "преступниками", сегодня демонстративно принимают в Москве - и все равно ничего не согласовывают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не может позволить себе второй фронт, - Петреус

Кремль пытается замаскировать потерю рычагов влияния в регионе

Цель информационных вбросов кремля - замаскировать фактическую потерю рычагов влияния в регионе картинкой о якобы партнерстве.

На самом же деле, неопределенность с базами обнажает уязвимость российского военно-политического присутствия в Сирии и сужение пространства для шантажа союзников.

Также читайте: Власти Сирии отдали отобранный у России порт Тартус в управление компании из ОАЭ

"Текущая ситуация показывает, что без реальных договоренностей и уважения к суверенитету партнеров, кремлевские пиар-кампании не работают", - отмечают в ЦПИ.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время визита в Москву заявил, что новая сирийская власть будет пытаться перезапустить весь "комплекс отношений" с Россией.

Ваххабиты ищут союзников против Израиля, но везде провал, кроме Европы, которая как обычно может помочь только гаслами.
20.10.2025 20:20 Ответить
"кроме Европы, которая как обычно может помочь только гаслами"

так как сша помагают гаслами не помагает никто. все знают рыжего спеца по гаслам
20.10.2025 20:28 Ответить
За бородой Аш-Шараа, торчат усы Эрдогана. Так что с союзниками у него, все хорошо. И кстати, он не ваххабит. То было подростковое увлечение)))
20.10.2025 21:07 Ответить
Латакия и Тартус, бывшие базы вмс совка и чф. Там стояли боеспособные вояки корабли. В севасе хлам и ремонт в реале был. Большие были. Сирийцам Асад нужен, но на самом деле его бабло, что награбил этот длинный с папашкой своим за 30 лет правления. Но кгб тут не упустит. Старый это метод прятать свергнутых диктаторов, но с баблом. Ещё со времён сталина было. Никуда не денутся очередные, сторгуются. Отдадут базы кацапам. Бабло побеждает всё.
20.10.2025 21:25 Ответить
Не завжди. Інколи перемагає перегляд серіалів про голобородька.
20.10.2025 22:00 Ответить
 
 