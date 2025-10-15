Сирия перезапустит "комплекс отношений" с Россией, - аш-Шараа на встрече с Путиным в Москве
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время визита в Москву заявил, что новая сирийская власть будет пытаться перезапустить весь "комплекс отношений" с Россией.
Об этом он сказал во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, цитирует пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ.
"Будем пытаться перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно, стабильность, - стабильность и в стране, и в регионе в целом", - заявил аш-Шараа.
Кроме этого он отметил, что у Дамаска и Москвы "длительные исторические связи", которые, мол, связывают обе страны.
"Мы прилагаем усилия для развития наших политических целей и понимаем, что, как уже отметил, нас связывает историческая связь и Россия будет иметь серьезную роль в этом процессе. Также мы опираемся на многие достижения, которые Россия позволила нам достичь, она помогала нам в различных сферах, нас связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе и материального", - добавил сирийский лидер.
Падение режима Асада
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в развивающийся конфликт в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.
