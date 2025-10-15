РУС
1 234 22

Сирия перезапустит "комплекс отношений" с Россией, - аш-Шараа на встрече с Путиным в Москве

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на встрече с Путиным

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время визита в Москву заявил, что новая сирийская власть будет пытаться перезапустить весь "комплекс отношений" с Россией.

Об этом он сказал во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, цитирует пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ.

"Будем пытаться перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно, стабильность, - стабильность и в стране, и в регионе в целом", - заявил аш-Шараа.

Кроме этого он отметил, что у Дамаска и Москвы "длительные исторические связи", которые, мол, связывают обе страны.

"Мы прилагаем усилия для развития наших политических целей и понимаем, что, как уже отметил, нас связывает историческая связь и Россия будет иметь серьезную роль в этом процессе. Также мы опираемся на многие достижения, которые Россия позволила нам достичь, она помогала нам в различных сферах, нас связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе и материального", - добавил сирийский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин и Ахмед аш-Шараа будут обсуждать судьбу российских военных баз в Сирии, - Песков

Падение режима Асада

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в развивающийся конфликт в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.

Читайте также: Украина поддержала ордер Сирии на арест Асада, скрывающегося в Москве

Автор: 

путин владимир (32297) россия (97670) Сирия (3162)
Топ комментарии
+7
В Москву к Путину с официальным визитом приехал президент Сирии.
Этот президент Сирии сверг того президента Сирии, которого Путин очень поддерживал.
И тот президент Сирии, которого Путин очень поддерживал, убежал из Сирии к Путину.

Путинисты, объясните мне, почему президента Сирии, получившего власть в результате вооружённого мятежа и свергнувшего союзника России, Путин считает легитимным?

Асада пиня замочив?
15.10.2025 15:45 Ответить
15.10.2025 15:45 Ответить
+7
Ліпили ліпили з сирії цивілізаційну країну, але з купи лайна можна зліпити тільки купу лайна...
15.10.2025 15:49 Ответить
15.10.2025 15:49 Ответить
+3
Все вертається на круги своя
15.10.2025 15:43 Ответить
15.10.2025 15:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все вертається на круги своя
15.10.2025 15:43 Ответить
15.10.2025 15:43 Ответить
це перевірка на вшивість - чи видадуть Асада новій владі для страти
15.10.2025 16:07 Ответить
15.10.2025 16:07 Ответить
вітаю !
у нас новенька !

"сирійська проститутка"

.
15.10.2025 16:22 Ответить
15.10.2025 16:22 Ответить
Я ****! - це їх в Алеппо кацапи утюжили ракетами - а тепер він до путлєра на поклон
15.10.2025 16:25 Ответить
15.10.2025 16:25 Ответить
В Москву к Путину с официальным визитом приехал президент Сирии.
Этот президент Сирии сверг того президента Сирии, которого Путин очень поддерживал.
И тот президент Сирии, которого Путин очень поддерживал, убежал из Сирии к Путину.

Путинисты, объясните мне, почему президента Сирии, получившего власть в результате вооружённого мятежа и свергнувшего союзника России, Путин считает легитимным?

Асада пиня замочив?
15.10.2025 15:45 Ответить
15.10.2025 15:45 Ответить
Дыбилизм у власть имущих просто крепнет!и неудивлюсь что Асад в соседнем кабинете ждёт обеда с ими обоими дыбилами!
15.10.2025 16:06 Ответить
15.10.2025 16:06 Ответить
мальчікі кроваві з Алєппо цій шльондрі джулані не сняться ?

.
15.10.2025 16:24 Ответить
15.10.2025 16:24 Ответить
Ліпили ліпили з сирії цивілізаційну країну, але з купи лайна можна зліпити тільки купу лайна...
15.10.2025 15:49 Ответить
15.10.2025 15:49 Ответить
Андрій Сибіга та Ахмад аш-Шараа обговорили в Дамаску шляхи https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-ta-ahmad-ash-sharaa-obgovorili-v-damasku-shlyahi-vidnovlennya-dvostoronnih-vidnosin-mizh-**********-ta-siriyeyu відновлення двосторонніх відносин між Україною та Сирією

Братушкі братулєнчікі
15.10.2025 15:52 Ответить
15.10.2025 15:52 Ответить
Адін нароТ, пля!
15.10.2025 15:57 Ответить
15.10.2025 15:57 Ответить
Тупо. Такой шанс был выкинуть русских с Ближнего Востока … Зря это он, он не понимает психологию путина. Тот сейчас воспользуется, но за унижение (когда выкинули его протеже) отомстит в нужное время. Надо было выкидывать их оттуда.
15.10.2025 15:54 Ответить
15.10.2025 15:54 Ответить
Все він нормально розуміє. Він це не забесплатно робить.
15.10.2025 16:12 Ответить
15.10.2025 16:12 Ответить
Ещё раз убеждаюсь, что конспирологи правы: Все они одна банда
15.10.2025 15:55 Ответить
15.10.2025 15:55 Ответить
І башара-асада запрошували на зустріч?
15.10.2025 15:55 Ответить
15.10.2025 15:55 Ответить
Крім цього він зазначив, що у Дамаска і Москви "тривалі історичні зв'язки", які, мовляв, пов'язують обидві країни. (війскові рашистські бази і особистий інтерес.котрий проплачує куйло.як історичний зв;язок (мишебратья)))
15.10.2025 16:00 Ответить
15.10.2025 16:00 Ответить
Ні секунди не мав сумніви. Гроші, великі гроші, особисто собі в кишеню...
15.10.2025 16:08 Ответить
15.10.2025 16:08 Ответить
А скільки було свисту - Ердоган всіх переіграв! Нова влада! Капєц російським базам!.. Одні бандити вигнали інших, трохи постріляли. І знову бандитська сходка. Акбар!.. Пів планети під впливом якихось середньовічних припи*днів, які пів дня луплять чолом в підлогу, а іншу половину шукають кого би "виховати" в тому ж дусі. Жінка - домашня скотина, земля пласка, а наука - бісівська витрибенька. Йпрст...
15.10.2025 16:10 Ответить
15.10.2025 16:10 Ответить
Нууу, наступник Асада тупо приїхав за баблом. Думає, раз Асаду кацапи башляли, то і йому будуть башляти. Тільки у каців тепер бабла нема - на "сво" не вистачає. І залізяк військових нема - амі на піжслсі у пухлого Ина. Навіть не уявляю, що пуцин може запропонувати тому Шараа. Хіба до Асада? Але без бабла- бабло вже почистили. Ну і про принципи. Не так давно кацапські літуни зносили у Алеппо цілі квартали, особливо ретельно ті, де лікарні і госпіталі були, а кацапські вояки, замасковані під чвкашників різали горлянки і трощили кувалдами голови сирійцям. То що цей Шараа - вніузорія без пам'яті, чи просто чмо?
15.10.2025 16:10 Ответить
15.10.2025 16:10 Ответить
Бггг... чуваки думали, шо якшо на бабая натягнути костюма, то він одразу стане людиною. А він трохи зачекав і знову побіг в обійми кацапів.
15.10.2025 16:11 Ответить
15.10.2025 16:11 Ответить
Ви нас трошки там бамбілі, але то по нарошку, пустякі які ))) Асаду прівєт передавайте. Скажіть, ми не обіжаємся ))) Кожний раз думаю - я вже бачив ВСЕ. І тут відкриваю новини )))
15.10.2025 16:13 Ответить
15.10.2025 16:13 Ответить
Бабло побеждает .
15.10.2025 16:18 Ответить
15.10.2025 16:18 Ответить
тиснути руку терористу який бомбами вбивав твоїх громадян і побратимів по зброї . я вважаю цей шарик не на довго .
15.10.2025 16:33 Ответить
15.10.2025 16:33 Ответить
 
 