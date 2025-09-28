Украина поддержала ордер Сирии на арест Асада, скрывающегося в Москве
Украина приветствовала решение Сирии выдать ордер на арест бывшего сирийского президента Башара Асада.
Об этом в своем телеграм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Приветствуем выданный Сирией ордер на арест бывшего президента Башара Асада и поддерживаем все усилия по привлечению его к ответственности", - заявил глава государства.
Зеленский напомнил, что с декабря 2024 года Асад скрывается в Москве "вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой".
"Показательно, что самые известные убийцы и преступники мира скрываются от правосудия в столице безнаказанности. Россия скрывает свои собственные преступления и преступления других. Единственный способ положить конец безнаказанности - это давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления. Мы благодарны всем в мире, кто помогает укреплять международное право и восстанавливать страны после того, как Башар Асад и другие подонки оставили их в руинах", - сказано в заявлении президента.
Что предшествовало?
25 сентября Министерство юстиции Сирии выдало заочный ордер на арест свергнутого сирийского диктатора Башара Асада. Его преследуют за умышленное убийство, нападение с целью провоцирования гражданской войны и пытки, которые привели к смерти.
а палестину визнаємо?
А так новий сирійський президент, якого багато хто вважає екстремістом-терористом, цілком імовірно може дозволити рабійській військовій базі залишитися на території Сирії.
в цьому світі вірити не можна нікому - мені можна.
це персонаж видуманий - ніколи не задавали собі питання чому жодна арабська країна не надає їм притулку і не бажає їх бачити у себе в хаті?
Ну ще й рейтинги йому мізки прочистили ...
ВИСНОВОК - МАРОДЕРНІ у рашці схованки не буде точно
А Король то ж лиш помічник політиці Уряду Британії... Та вечеря була вже вишенкькою , яку поклали на тортика підписи британця премʼєра та Трмапа над угодою про співпрацю в дуже серйозних галузях й безпеки й ШІ у т ч . Адже спочатку (ДО ВІЗИТУ ТРАМПА) Король пригрів вовку після гризні в Овальному . Було й таке , а потім дипломатія Британії зробила добрячу справу. Королемприготвувала Трампа не тільки до підписів під угодою на роки, а й до перзагрузки у висловах в ООН ...
ЗЄ з його дефективними менеджерами десятками мільярдів скирдує.
***** на війну сотні мільярдів витрачає.
Той мільярд - кишенькові гроші на цьому тлі.