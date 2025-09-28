РУС
Новости
Украина поддержала ордер Сирии на арест Асада, скрывающегося в Москве

Асад

Украина приветствовала решение Сирии выдать ордер на арест бывшего сирийского президента Башара Асада.

Об этом в своем телеграм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствуем выданный Сирией ордер на арест бывшего президента Башара Асада и поддерживаем все усилия по привлечению его к ответственности", - заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что с декабря 2024 года Асад скрывается в Москве "вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой".

"Показательно, что самые известные убийцы и преступники мира скрываются от правосудия в столице безнаказанности. Россия скрывает свои собственные преступления и преступления других. Единственный способ положить конец безнаказанности - это давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления. Мы благодарны всем в мире, кто помогает укреплять международное право и восстанавливать страны после того, как Башар Асад и другие подонки оставили их в руинах", - сказано в заявлении президента.

Читайте также: Сирийские власти на переговорах с РФ требовали выдать Асада, - Reuters

Что предшествовало?

25 сентября Министерство юстиции Сирии выдало заочный ордер на арест свергнутого сирийского диктатора Башара Асада. Его преследуют за умышленное убийство, нападение с целью провоцирования гражданской войны и пытки, которые привели к смерти.

Читайте также: Сирия официально попросила Путина выдать Асада для суда, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (22072) Сирия (3160) Асад Башар (289)
Топ комментарии
+2
Відкрию таємницю. Ізраїль теж проект СРСР.
показать весь комментарий
28.09.2025 00:46 Ответить
+2
про всяк випадок не визнавайте нікого - тута помилки точно не буде.
показать весь комментарий
28.09.2025 01:13 Ответить
+1
рф разом з Асадом пограбували сирійський народ до москви вивезли млрд валютних резервів країни...
показать весь комментарий
28.09.2025 00:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Слугам з опозажопними ригоАНАЛАМИ, стало нудити в Україні, після таких дій=люстрацій Сирійців??
показать весь комментарий
28.09.2025 00:31 Ответить
та пес би з ним, асадом - закінчена лошадь.
а палестину визнаємо?
показать весь комментарий
28.09.2025 00:33 Ответить
Цікаво, якщо Україна вимагатиме офіційної видачі Януковича Сирія підтримає її в цьому чи ні? Питання звичайно риторичне, а Асада цілком можливо хутін може і віддати, гроші він з нього явно вже витрусив, а для більшого той йому не потрібен.
А так новий сирійський президент, якого багато хто вважає екстремістом-терористом, цілком імовірно може дозволити рабійській військовій базі залишитися на території Сирії.
показать весь комментарий
28.09.2025 00:40 Ответить
США не знаю. А Україна давно визнає Палестину.
показать весь комментарий
28.09.2025 00:43 Ответить
ми її визнали давно якщо що. Прям дуже давно почитайте. Все просто ми були УРСР а Палестина проект СССР і ми визнали по факту
показать весь комментарий
28.09.2025 00:43 Ответить
Відкрию таємницю. Ізраїль теж проект СРСР.
показать весь комментарий
28.09.2025 00:46 Ответить
о почалось... Ізраїль це проєкт сіоністів, на міжнародні єврейські гроші, а сралін при голосуванні в оон правгнув схилити Ізраїль до соціалістичного блоку, але обісрався, якщо коротко...
показать весь комментарий
28.09.2025 01:45 Ответить
Чесно?) - У цьому м'яко кажучи світі, вже ХЗ!, кого визнавати, а кого ні, Прикладав - море,)
показать весь комментарий
28.09.2025 00:58 Ответить
вам нагадати штірліца і мюлера?
в цьому світі вірити не можна нікому - мені можна.
показать весь комментарий
28.09.2025 01:03 Ответить
Ні-Ні - Людям треба вірити! Якщо немає іншого виходу
показать весь комментарий
28.09.2025 01:12 Ответить
жарт звичяйно...
показать весь комментарий
28.09.2025 01:07 Ответить
про всяк випадок не визнавайте нікого - тута помилки точно не буде.
показать весь комментарий
28.09.2025 01:13 Ответить
Право арабів на створення Палестини визнали разом з Ізраїлем. Тільки євреї за цей час утворили державні інституції, а араби бігали зі своєю ненавистю до євреїв. Розумію так, що зараз Ізраїль зовсім не бажає, що столицею Палестини був проголошений Єрусалим. Хай оберуть собі інше місто і тоді Ізраїль погодиться.
показать весь комментарий
28.09.2025 07:45 Ответить
нема такої нації "палестинці"
це персонаж видуманий - ніколи не задавали собі питання чому жодна арабська країна не надає їм притулку і не бажає їх бачити у себе в хаті?
показать весь комментарий
28.09.2025 07:56 Ответить
А де я пишу про націю "палестинці"? Палестинці це араби. Араби живуть в Сирії, Єгипті та інших країнах. Але це не значить, що ці країни мають об'єднатись в одну. А те, що палестинців неохоче пускають до себе інші арабські країни, справедливо. Бо вони перетворились значною часткою на терористів. Хто захоче мати у себе в країні джерело постійних конфліктів.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:30 Ответить
це як нація лденеерівців, чи там даунбасят.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:02 Ответить
ну то ж ясно, боневтіки Зєльоні руками ЗСУ та внесками українців знищили вже більше мільйона цапів, третину стратегічного повітряного флоту, 25% нафтопереробки та схоронів ( в її найкрупніших екземплярах у т ч ), довели економіку майже до колапсу ... Й головне - перформатували мізки ДОНІ- Він таки прийняв пропозицію Келлога використовувати українські дронні надбання а не рашистські, викрадені у українців .
Ну ще й рейтинги йому мізки прочистили ...
ВИСНОВОК - МАРОДЕРНІ у рашці схованки не буде точно
показать весь комментарий
28.09.2025 00:35 Ответить
Зараз новинні канали розповідають, що Трамп змінив свою думку після поїздки до короля Чарльза. Король Чарльз провів з ним кілька розмов з приводу України, яку він підтримує, і Трамп почав висловлюватися негативно про Путіна і Росію ще до зустрічі з Зеленським в ООН.
показать весь комментарий
28.09.2025 00:45 Ответить
до Британії, Келлог, як досвідчений генерал ( не менш ніж Залужний у королівстві сьогодні ) часто був у Києві спілкувався з виробниками та спеціалістами дронних технологій ...
А Король то ж лиш помічник політиці Уряду Британії... Та вечеря була вже вишенкькою , яку поклали на тортика підписи британця премʼєра та Трмапа над угодою про співпрацю в дуже серйозних галузях й безпеки й ШІ у т ч . Адже спочатку (ДО ВІЗИТУ ТРАМПА) Король пригрів вовку після гризні в Овальному . Було й таке , а потім дипломатія Британії зробила добрячу справу. Королемприготвувала Трампа не тільки до підписів під угодою на роки, а й до перзагрузки у висловах в ООН ...
показать весь комментарий
28.09.2025 01:06 Ответить
А за так званого "президента Сирії", якого ніхто офіційно не вибирав, вже відмінили нагороду в США? Трампу це може не сподобатись...
показать весь комментарий
28.09.2025 00:38 Ответить
рф разом з Асадом пограбували сирійський народ до москви вивезли млрд валютних резервів країни...
показать весь комментарий
28.09.2025 00:39 Ответить
Всього-то.
ЗЄ з його дефективними менеджерами десятками мільярдів скирдує.
***** на війну сотні мільярдів витрачає.

Той мільярд - кишенькові гроші на цьому тлі.
показать весь комментарий
28.09.2025 02:13 Ответить
цензор сьoгодні трохи штормить - мабуть покращяння іде...
показать весь комментарий
28.09.2025 00:45 Ответить
Це до дощу.
показать весь комментарий
28.09.2025 00:48 Ответить
ти вже зданий
показать весь комментарий
28.09.2025 07:49 Ответить
Асада треба судити хоча б за те, що він дозволив російським пілотам-коршунам відпрацьовувати своє вміння знищувати сирійське мирне населення.
показать весь комментарий
28.09.2025 07:48 Ответить
 
 