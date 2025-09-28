Украина поддержала ордер Сирии на арест Асада, скрывающегося в Москве

Украина приветствовала решение Сирии выдать ордер на арест бывшего сирийского президента Башара Асада.

Об этом в своем телеграм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствуем выданный Сирией ордер на арест бывшего президента Башара Асада и поддерживаем все усилия по привлечению его к ответственности", - заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что с декабря 2024 года Асад скрывается в Москве "вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой".

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Показательно, что самые известные убийцы и преступники мира скрываются от правосудия в столице безнаказанности. Россия скрывает свои собственные преступления и преступления других. Единственный способ положить конец безнаказанности - это давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления. Мы благодарны всем в мире, кто помогает укреплять международное право и восстанавливать страны после того, как Башар Асад и другие подонки оставили их в руинах", - сказано в заявлении президента.

Читайте также: Сирийские власти на переговорах с РФ требовали выдать Асада, - Reuters

Что предшествовало?

25 сентября Министерство юстиции Сирии выдало заочный ордер на арест свергнутого сирийского диктатора Башара Асада. Его преследуют за умышленное убийство, нападение с целью провоцирования гражданской войны и пытки, которые привели к смерти.

Читайте также: Сирия официально попросила Путина выдать Асада для суда, - СМИ