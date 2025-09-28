УКР
Україна підтримала ордер Сирії на арешт Асада, який переховується в Москві

Асад

Україна привітала рішення Сирії видати ордер на арешт колишнього сирійського президента Башара Асада.

Про це в своєму телеграм-каналі заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо виданий Сирією ордер на арешт колишнього президента Башара Асада й підтримуємо всі зусилля з притягнення його до відповідальності", - заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що з грудня 2024 року Асад переховується у Москві "разом з колишньою українською та іншою злочинною верхівкою".

"Показово, що найвідоміші вбивці й злочинці світу переховуються від правосуддя в столиці безкарності. Росія приховує свої власні злочини та злочини інших. Єдиний спосіб покласти край безкарності – це тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини. Ми вдячні всім у світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право й відбудовувати країни після того, як Башар Асад й інші покидьки залишили їх у руїнах", - сказано в заяві президента.

Читайте також: Сирійська влада на переговорах з РФ вимагала видати Асада, - Reuters

Що передувало?

25 вересня Міністерство юстиції Сирії видало заочний ордер на арешт поваленого сирійського диктатора Башара Асада. Його переслідують за умисне вбивство, напад з метою провокування громадянської війни та катування, що призвели до смерті.

Читайте також: Сирія офіційно попросила Путіна видати Асада для суду, - ЗМІ

Зеленський Володимир (25625) Сирія (1883) Асад Башар (201)
Топ коментарі
+1
рф разом з Асадом пограбували сирійський народ до москви вивезли млрд валютних резервів країни...
28.09.2025 00:39 Відповісти
+1
Відкрию таємницю. Ізраїль теж проект СРСР.
28.09.2025 00:46 Відповісти
+1
Це до дощу.
28.09.2025 00:48 Відповісти
Слугам з опозажопними ригоАНАЛАМИ, стало нудити в Україні, після таких дій=люстрацій Сирійців??
28.09.2025 00:31 Відповісти
та пес би з ним, асадом - закінчена лошадь.
а палестину визнаємо?
28.09.2025 00:33 Відповісти
Цікаво, якщо Україна вимагатиме офіційної видачі Януковича Сирія підтримає її в цьому чи ні? Питання звичайно риторичне, а Асада цілком можливо хутін може і віддати, гроші він з нього явно вже витрусив, а для більшого той йому не потрібен.
А так новий сирійський президент, якого багато хто вважає екстремістом-терористом, цілком імовірно може дозволити рабійській військовій базі залишитися на території Сирії.
28.09.2025 00:40 Відповісти
США не знаю. А Україна давно визнає Палестину.
28.09.2025 00:43 Відповісти
ми її визнали давно якщо що. Прям дуже давно почитайте. Все просто ми були УРСР а Палестина проект СССР і ми визнали по факту
28.09.2025 00:43 Відповісти
Відкрию таємницю. Ізраїль теж проект СРСР.
28.09.2025 00:46 Відповісти
Чесно?) - У цьому м'яко кажучи світі, вже ХЗ!, кого визнавати, а кого ні, Прикладав - море,)
28.09.2025 00:58 Відповісти
вам нагадати штірліца і мюлера?
в цьому світі вірити не можна нікому - мені можна.
28.09.2025 01:03 Відповісти
Ні-Ні - Людям треба вірити! Якщо немає іншого виходу
28.09.2025 01:12 Відповісти
жарт звичяйно...
28.09.2025 01:07 Відповісти
про всяк випадок не визнавайте нікого - тута помилки точно не буде.
28.09.2025 01:13 Відповісти
ну то ж ясно, боневтіки Зєльоні руками ЗСУ та внесками українців знищили вже більше мільйона цапів, третину стратегічного повітряного флоту, 25% нафтопереробки та схоронів ( в її найкрупніших екземплярах у т ч ), довели економіку майже до колапсу ... Й головне - перформатували мізки ДОНІ- Він таки прийняв пропозицію Келлога використовувати українські дронні надбання а не рашистські, викрадені у українців .
Ну ще й рейтинги йому мізки прочистили ...
ВИСНОВОК - МАРОДЕРНІ у рашці схованки не буде точно
28.09.2025 00:35 Відповісти
Зараз новинні канали розповідають, що Трамп змінив свою думку після поїздки до короля Чарльза. Король Чарльз провів з ним кілька розмов з приводу України, яку він підтримує, і Трамп почав висловлюватися негативно про Путіна і Росію ще до зустрічі з Зеленським в ООН.
28.09.2025 00:45 Відповісти
до Британії, Келлог, як досвідчений генерал ( не менш ніж Залужний у королівстві сьогодні ) часто був у Києві спілкувався з виробниками та спеціалістами дронних технологій ...
А Король то ж лиш помічник політиці Уряду Британії... Та вечеря була вже вишенкькою , яку поклали на тортика підписи британця премʼєра та Трмапа над угодою про співпрацю в дуже серйозних галузях й безпеки й ШІ у т ч . Адже спочатку (ДО ВІЗИТУ ТРАМПА) Король пригрів вовку після гризні в Овальному . Було й таке , а потім дипломатія Британії зробила добрячу справу. Королемприготвувала Трампа не тільки до підписів під угодою на роки, а й до перзагрузки у висловах в ООН ...
28.09.2025 01:06 Відповісти
А за так званого "президента Сирії", якого ніхто офіційно не вибирав, вже відмінили нагороду в США? Трампу це може не сподобатись...
28.09.2025 00:38 Відповісти
рф разом з Асадом пограбували сирійський народ до москви вивезли млрд валютних резервів країни...
28.09.2025 00:39 Відповісти
цензор сьoгодні трохи штормить - мабуть покращяння іде...
28.09.2025 00:45 Відповісти
Це до дощу.
28.09.2025 00:48 Відповісти
а сложні коди - скажіть пацани?
28.09.2025 00:47 Відповісти
спілкування обмежно - пацани роблять покращяння
28.09.2025 01:00 Відповісти
 
 