Україна підтримала ордер Сирії на арешт Асада, який переховується в Москві

Україна привітала рішення Сирії видати ордер на арешт колишнього сирійського президента Башара Асада.

Про це в своєму телеграм-каналі заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо виданий Сирією ордер на арешт колишнього президента Башара Асада й підтримуємо всі зусилля з притягнення його до відповідальності", - заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що з грудня 2024 року Асад переховується у Москві "разом з колишньою українською та іншою злочинною верхівкою".

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Показово, що найвідоміші вбивці й злочинці світу переховуються від правосуддя в столиці безкарності. Росія приховує свої власні злочини та злочини інших. Єдиний спосіб покласти край безкарності – це тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини. Ми вдячні всім у світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право й відбудовувати країни після того, як Башар Асад й інші покидьки залишили їх у руїнах", - сказано в заяві президента.

Читайте також: Сирійська влада на переговорах з РФ вимагала видати Асада, - Reuters

Що передувало?

25 вересня Міністерство юстиції Сирії видало заочний ордер на арешт поваленого сирійського диктатора Башара Асада. Його переслідують за умисне вбивство, напад з метою провокування громадянської війни та катування, що призвели до смерті.

Читайте також: Сирія офіційно попросила Путіна видати Асада для суду, - ЗМІ