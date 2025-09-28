Україна підтримала ордер Сирії на арешт Асада, який переховується в Москві
Україна привітала рішення Сирії видати ордер на арешт колишнього сирійського президента Башара Асада.
Про це в своєму телеграм-каналі заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаємо виданий Сирією ордер на арешт колишнього президента Башара Асада й підтримуємо всі зусилля з притягнення його до відповідальності", - заявив глава держави.
Зеленський нагадав, що з грудня 2024 року Асад переховується у Москві "разом з колишньою українською та іншою злочинною верхівкою".
"Показово, що найвідоміші вбивці й злочинці світу переховуються від правосуддя в столиці безкарності. Росія приховує свої власні злочини та злочини інших. Єдиний спосіб покласти край безкарності – це тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини. Ми вдячні всім у світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право й відбудовувати країни після того, як Башар Асад й інші покидьки залишили їх у руїнах", - сказано в заяві президента.
Що передувало?
25 вересня Міністерство юстиції Сирії видало заочний ордер на арешт поваленого сирійського диктатора Башара Асада. Його переслідують за умисне вбивство, напад з метою провокування громадянської війни та катування, що призвели до смерті.
а палестину визнаємо?
А так новий сирійський президент, якого багато хто вважає екстремістом-терористом, цілком імовірно може дозволити рабійській військовій базі залишитися на території Сирії.
в цьому світі вірити не можна нікому - мені можна.
Ну ще й рейтинги йому мізки прочистили ...
ВИСНОВОК - МАРОДЕРНІ у рашці схованки не буде точно
А Король то ж лиш помічник політиці Уряду Британії... Та вечеря була вже вишенкькою , яку поклали на тортика підписи британця премʼєра та Трмапа над угодою про співпрацю в дуже серйозних галузях й безпеки й ШІ у т ч . Адже спочатку (ДО ВІЗИТУ ТРАМПА) Король пригрів вовку після гризні в Овальному . Було й таке , а потім дипломатія Британії зробила добрячу справу. Королемприготвувала Трампа не тільки до підписів під угодою на роки, а й до перзагрузки у висловах в ООН ...