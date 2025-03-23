Сирія офіційно попросила Путіна видати Асада для суду, - ЗМІ

Нова влада Сирії звернулася до Росії з запитом на екстрадицію диктатора Башара Асада.

Про це повідомляє Al Arabia з посиланням джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що лідер Сирії Ахмед аль-Шараа офіційно звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з проханням видати поваленого диктатора Башара Асада для суду в Сирії.

Як зазначило видання, раніше цього місяця Reuters з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Аль-Шараа попросив Росію повернути кошти, які Асад поклав на депозит у Москві. Проте, за даними джерел Al Arabia, у відповідь на це РФ заявила, що Асад нібито не вкладав гроші до Росії.

Раніше агентство Reuters писало, що представники нової влади Сирії провели переговори із російською стороною під час, яких вимагали видати Асада.

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Падіння режиму Асада

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом Україна висловила підтримку новій владі Сирії, яка скасувала угоду з Росією щодо управління морським портом Тартус та запровадила заборону на імпорт російських товарів.

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