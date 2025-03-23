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Новини Сирія вимагає від РФ видати Асада
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Сирія офіційно попросила Путіна видати Асада для суду, - ЗМІ

Нова влада СИрії просить РФ видати Асада

Нова влада Сирії звернулася до Росії з запитом на екстрадицію диктатора Башара Асада.

Про це повідомляє Al Arabia з посиланням джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що лідер Сирії Ахмед аль-Шараа офіційно звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з проханням видати поваленого диктатора Башара Асада для суду в Сирії.

Як зазначило видання, раніше цього місяця Reuters з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Аль-Шараа попросив Росію повернути кошти, які Асад поклав на депозит у Москві. Проте, за даними джерел Al Arabia, у відповідь на це РФ заявила, що Асад нібито не вкладав гроші до Росії.

Раніше агентство Reuters писало, що представники нової влади Сирії провели переговори із російською стороною під час, яких вимагали видати Асада.

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Падіння режиму Асада

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом Україна висловила підтримку новій владі Сирії, яка скасувала угоду з Росією щодо управління морським портом Тартус та запровадила заборону на імпорт російських товарів.

Читайте також: Сирійська влада на переговорах з РФ вимагала видати Асада, - Reuters

Автор: 

росія (64895) Сирія (1857) Асад Башар (200)


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Топ коментарі
+11
Вже навіть уявляю відповідь коняки Лаврова - А кто такой єтот Асад? Єто которий Башар? Нєт, нє відєлі!
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23.03.2025 00:41
+7
Не видадуть бо він здасть і їх - скоріше вбють
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23.03.2025 00:22
+7
Нехай ще й ***** у той список включать, може він по запарі підпише?
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23.03.2025 00:30
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Не видадуть бо він здасть і їх - скоріше вбють
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23.03.2025 00:22 Відповісти
імітують вбивство, чі самогубство.
тай навіть якщо б і видали то всеодно в Сирії йому мусульмани медальку недадуть, повісять.
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23.03.2025 00:29 Відповісти
Оба-на... Нєжданчик.
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23.03.2025 00:25 Відповісти
Нехай ще й ***** у той список включать, може він по запарі підпише?
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23.03.2025 00:30 Відповісти
най попросять трампона, щоб він попросив свого друга путлєра ...
в любому випадку побачимо цікавий результат
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23.03.2025 00:37 Відповісти
Вже навіть уявляю відповідь коняки Лаврова - А кто такой єтот Асад? Єто которий Башар? Нєт, нє відєлі!
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23.03.2025 00:41 Відповісти
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23.03.2025 00:49 Відповісти
ему выдадут гражданство мордора, а граждан ру с ня не выдаст
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23.03.2025 01:36 Відповісти
Сирія просить у такого ж самого кривавого диктатора видати іншого кривавого диктатора…
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23.03.2025 01:23 Відповісти
Що тут дивного?
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23.03.2025 07:27 Відповісти
А ***** їм не треба? Нехай і того пі@ара заберуть
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23.03.2025 01:33 Відповісти
того краще сюди, щоб познущатися від душі.
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23.03.2025 08:24 Відповісти
Треба було його міняти тоді, коли ще кацапи не встигли чухнути з Сирії. А тепер вже у вас " немає козирів на руках" ,як каже один відомий телеведучий.
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23.03.2025 02:03 Відповісти
Треба не просити.
А вимагати.
Або залишки рашен бази знищити.
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23.03.2025 04:32 Відповісти
Це означає шо незабаром власник страусячій шії раптово сконає від серцевого нападу.
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23.03.2025 05:39 Відповісти
Час Асаду відкидати копита чи хоча б зробить імітацію цього "дійства" з усіма належними ритуалами.
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23.03.2025 06:44 Відповісти
а нам нехай віддадуть ..проффесора.. януковоща красножопого симоненка . азарова .кілінкарова . олійника . захарченка . шарія . сашу..стоматолога.. медведчука і його лярву . кота . колісниченка . деркача --- короче там цілий батальйон нечисті сидить у ***** і бігає від одного помийного відра пропогандонов до другого . там самокатів три вагона потрібно щоб у ***** порядок навести
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23.03.2025 07:26 Відповісти
ні, їх треба вбити там , всіх.
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23.03.2025 08:25 Відповісти
а кіт при чому?
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23.03.2025 14:58 Відповісти
Хай прохають стананно: ну видайте асадуманамана на суд.. ну чи хоча б заміж сюди " 😉
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23.03.2025 08:43 Відповісти
Чёт я думаю, что он скорее всего будет играть гранатой в самолёте.
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23.03.2025 12:16 Відповісти
Попали кацапи! Тепер їм треба або видавати Асада, або вбивати, бо він може дуже багато сказати...
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23.03.2025 12:48 Відповісти
Makc Polygraph
23.03.2025 10:22
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23.03.2025 19:06 Відповісти
 
 