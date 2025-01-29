Сирийские власти на переговорах с РФ потребовали выдать Асада, - Reuters
Представители новой власти Сирии провели переговоры с российской стороной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.
Так, новый лидер Ахмед аш-Шараа требовал от Москвы выдать сирийского диктатора Башара Асада, который сбежал в РФ в декабре.
Также сирийская сторона на переговорах с официальной делегацией России подняли вопрос о "компенсации".
Представитель Путина Дмитрий Песков на просьбу подтвердить, просили ли Россию вернуть Асада и выплатить компенсацию, отказался от комментариев.
Сирийский источник сообщил Reuters, что россияне не хотели признавать таких ошибок, и единственная договоренность, которая была достигнута, это продолжать переговоры.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.
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Це дуже показово. росії (і Китаю теж, і Ірану, і КНДР та й іншим диктатурам) гроші, навіть військова сила - не важливіше.
Важливіші концепти, ідеї, образи.
Видай росія Асада в обмін на бази - і всі інші диктатори втрачають стимул дружити.
Бо для бульби, мадури, кіма та інших росія - то останній аеродром, куди можна втекти з награбованим і за будь-яких обставин почуватись захищеним.
А видавши Асада, росія б показала, що дружба з нею не має сенсу.
На це вона піти не може. Навіть ціною століттями омріяної присутності в Середземному морі.
Західникам на замітку: поки вам цінні гроші, для диктатур гроші - лише один з інструментів, і не самий важливий. Вони вас, жадібних, переграють, як це вчора зробили китайці своїм дешевим аналогом ChatGPT.
Тобто їм образ "надійного друга всіх диктаторів" важливіше ніж навіть газовий ринок ЄС.
Бо з цим новим проєктом русскій газ, єдінствєнний і нєзамєнімий, стає нах не потрібен Європі.
- виддати нам пуйла
- компенсувати моральні збитки людям
- компенсувати матеріальні збитки
- покинути теріторію України