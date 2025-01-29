Сирийские власти на переговорах с РФ потребовали выдать Асада, - Reuters

Представители новой власти Сирии провели переговоры с российской стороной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Так, новый лидер Ахмед аш-Шараа требовал от Москвы выдать сирийского диктатора Башара Асада, который сбежал в РФ в декабре.

Также сирийская сторона на переговорах с официальной делегацией России подняли вопрос о "компенсации".

Представитель Путина Дмитрий Песков на просьбу подтвердить, просили ли Россию вернуть Асада и выплатить компенсацию, отказался от комментариев.

Сирийский источник сообщил Reuters, что россияне не хотели признавать таких ошибок, и единственная договоренность, которая была достигнута, это продолжать переговоры.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.

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