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Новости Война в Сирии
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Сирийские власти на переговорах с РФ потребовали выдать Асада, - Reuters

Нова влада Сирії вимагала від РФ видати Асада

Представители новой власти Сирии провели переговоры с российской стороной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Так, новый лидер Ахмед аш-Шараа требовал от Москвы выдать сирийского диктатора Башара Асада, который сбежал в РФ в декабре.

Также сирийская сторона на переговорах с официальной делегацией России подняли вопрос о "компенсации".

Представитель Путина Дмитрий Песков на просьбу подтвердить, просили ли Россию вернуть Асада и выплатить компенсацию, отказался от комментариев.

Сирийский источник сообщил Reuters, что россияне не хотели признавать таких ошибок, и единственная договоренность, которая была достигнута, это продолжать переговоры.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.

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Автор: 

россия (96095) Сирия (3151) Асад Башар (289)


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Топ комментарии
+12
Судячи з того, що русня забирає манатки з Тартусу, Асада не видали.
Це дуже показово. росії (і Китаю теж, і Ірану, і КНДР та й іншим диктатурам) гроші, навіть військова сила - не важливіше.
Важливіші концепти, ідеї, образи.
Видай росія Асада в обмін на бази - і всі інші диктатори втрачають стимул дружити.
Бо для бульби, мадури, кіма та інших росія - то останній аеродром, куди можна втекти з награбованим і за будь-яких обставин почуватись захищеним.
А видавши Асада, росія б показала, що дружба з нею не має сенсу.
На це вона піти не може. Навіть ціною століттями омріяної присутності в Середземному морі.
Західникам на замітку: поки вам цінні гроші, для диктатур гроші - лише один з інструментів, і не самий важливий. Вони вас, жадібних, переграють, як це вчора зробили китайці своїм дешевим аналогом ChatGPT.
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29.01.2025 15:42
+7
Двійника зроблять та передадуть.
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29.01.2025 15:41
+6
там до влпди пришов не ІГІЛ, а протурецька сирійська опозиція !!!
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29.01.2025 15:50
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Правила форума Совет форумчан
Двійника зроблять та передадуть.
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29.01.2025 15:41 Ответить
ДНК

.
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29.01.2025 17:00 Ответить
Странно что ИГИЛ вообще разговаривает с рашкой.
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29.01.2025 15:41 Ответить
там до влпди пришов не ІГІЛ, а протурецька сирійська опозиція !!!
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29.01.2025 15:50 Ответить
Рашка и создала игил перед Сочинскими играми в Сочи для противостояния США в Ираке. .
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30.01.2025 06:22 Ответить
Судячи з того, що русня забирає манатки з Тартусу, Асада не видали.
Це дуже показово. росії (і Китаю теж, і Ірану, і КНДР та й іншим диктатурам) гроші, навіть військова сила - не важливіше.
Важливіші концепти, ідеї, образи.
Видай росія Асада в обмін на бази - і всі інші диктатори втрачають стимул дружити.
Бо для бульби, мадури, кіма та інших росія - то останній аеродром, куди можна втекти з награбованим і за будь-яких обставин почуватись захищеним.
А видавши Асада, росія б показала, що дружба з нею не має сенсу.
На це вона піти не може. Навіть ціною століттями омріяної присутності в Середземному морі.
Західникам на замітку: поки вам цінні гроші, для диктатур гроші - лише один з інструментів, і не самий важливий. Вони вас, жадібних, переграють, як це вчора зробили китайці своїм дешевим аналогом ChatGPT.
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29.01.2025 15:42 Ответить
Якщо ердоган планує втілити у життя свій план про створення в Туреччині газового хабу для поставок у європу, було б доцільним побудова газового трубопроводу з аравійський півострова територією сірії. В такому разі кацо-бази на території останньої, нахрін не потрібні, бо в будь-який момент можуть відновити війну з "терористами" і перебити газопровід. Відповідно кацам викотили такі умови на які вони не могли погодитися.
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29.01.2025 16:17 Ответить
А могли б і погодитись.
Тобто їм образ "надійного друга всіх диктаторів" важливіше ніж навіть газовий ринок ЄС.
Бо з цим новим проєктом русскій газ, єдінствєнний і нєзамєнімий, стає нах не потрібен Європі.
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29.01.2025 16:20 Ответить
То шо я настрочив є абстрактна гіпотеза, на якій я не наполягаю. Загалом те повідомлення наче не суперечить Вашому.
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29.01.2025 16:39 Ответить
Горбачов багатьох своїх здав. Але він не був диктатором - мабуть, тому й не втримався.
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29.01.2025 16:26 Ответить
Тут про здавання чужих мова йде.
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29.01.2025 16:41 Ответить
Еріх Хонекер (керівник НДР) був для Горбачова чужим чи своїм? ІМХО, таким самим "чужим", як Асад для *****.
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29.01.2025 22:09 Ответить
І нам треба заявити про умови початку переговорів з рф:
- виддати нам пуйла
- компенсувати моральні збитки людям
- компенсувати матеріальні збитки
- покинути теріторію України
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29.01.2025 15:52 Ответить
і зняти із теми дня "умови для проведення "СВО" як надумані...
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29.01.2025 16:00 Ответить
Раша напевна вела переговори не про взаємини,а скоріш про базу військову.Не думаю що сирійці дозволять,зараз в раши немає деревяних щоб щось запропонувати.
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29.01.2025 17:09 Ответить
Как передавалось оружие для "игил " : все стороны знают кто и где.... русские наступают и когда убидят из игил ..... боевиков ..... русские бросают оружие..бтр-ы,. танки ...пушки и убегают .
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30.01.2025 06:32 Ответить
 
 