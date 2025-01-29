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Новые власти Сирии требуют от РФ компенсации

Сирія вимагає від РФ компенсації

Новое правительство Сирии требовало от России компенсации во время первых переговоров с делегацией Кремля.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Этот диалог подчеркнул роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление. Новая администрация также подчеркнула, что восстановление отношений должно устранить прошлые ошибки", - говорится в отчете Сирии о переговорах в Дамаске с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

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В то же время отмечается, что в заявлении не объясняется, какую форму компенсации Сирия требует от России. По данным российских СМИ, Богданов назвал переговоры во вторник "конструктивными", хотя есть понимание "насколько сложной является ситуация".

В сирийском заявлении не упоминается также о двух ключевых российских военных базах в Сирии, которые Кремль отчаянно пытается сохранить. Богданов заявил журналистам, что в этом вопросе нет прогресса и что необходимы дальнейшие переговоры.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.

Также читайте: Украина готова заместить российскую продукцию в Сирии и поддержать ее новую власть, - спикер МИД Тихий

Автор: 

компенсации (482) россия (96095) Сирия (3151)


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Топ комментарии
+21
Однієї техніки недостатньо. Кацапи мають заплатити за все, що вони там натворили, включно з компенсацією кожному родичу тих, хто загинув від бомбардувань та звірств як режиму Асада, так і безпосередньо кацапів. І це лише за право мати дипломатичні та економічні відносини без якихось військових баз.
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29.01.2025 12:24
+9
Час доїти Московію настав?
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29.01.2025 12:09
+4
Це зрозуміло. Але поки що хапати треба те, що можна, щоб отримати хоч щось.
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29.01.2025 12:34
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Час доїти Московію настав?
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29.01.2025 12:09 Ответить
Так кацапська техніка все ще на території Сирії. В чомв проблема забрати її, як компенсацію?
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29.01.2025 12:11 Ответить
Однієї техніки недостатньо. Кацапи мають заплатити за все, що вони там натворили, включно з компенсацією кожному родичу тих, хто загинув від бомбардувань та звірств як режиму Асада, так і безпосередньо кацапів. І це лише за право мати дипломатичні та економічні відносини без якихось військових баз.
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29.01.2025 12:24 Ответить
Це зрозуміло. Але поки що хапати треба те, що можна, щоб отримати хоч щось.
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29.01.2025 12:34 Ответить
Роазумно, логічно, блискуче!
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29.01.2025 12:14 Ответить
а хвуйло вважав що "фсьо фключєно""
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29.01.2025 12:25 Ответить
Голова Пуйла на таці, влаштує?
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29.01.2025 12:32 Ответить
Вони можуть отримати "від мертвого осла вуха".
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29.01.2025 12:43 Ответить
А що, ху#ло вже здохло?
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29.01.2025 13:19 Ответить
правильно , а как вы хотели ???!!((( расх...рили своими вкс и теперь как ни в чем небывало ????(((( ххххххя !!! а сколько вам УКРАИНА насчитает с ума сойдете !!! 500 лет без порток будете ходить , сволочи !!!
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29.01.2025 12:46 Ответить
"Цей діалог підкреслив роль Росії у відновленні довіри із сирійським народом за допомогою конкретних заходів, таких як компенсації, реконструкція і відновлення."

Bloomberg: Сирії вимагає від РФ компенсації!

Типичные журналисты.
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29.01.2025 13:19 Ответить
 
 