Сирія перезапустить "комплекс відносин" із Росією, - аш-Шараа на зустрічі з Путіним у Москві

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до Москви заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити весь "комплекс відносин" із Росією.

Про це він сказав під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним

"Намагатимемося перезапустити комплекс наших відносин і познайомити в тому числі й вас з новою Сирією. Найважливіше зараз, звичайно, стабільність, – стабільність і в країні, і в регіоні в цілому", - заявив аш-Шараа.

Крім цього він зазначив, що у Дамаска і Москви "тривалі історичні зв'язки", які, мовляв, пов'язують обидві країни.

"Ми докладаємо зусиль для розвитку наших політичних цілей і розуміємо, що, як уже зазначив, нас пов'язує історичний зв'язок і Росія матиме серйозну роль у цьому процесі. Також ми спираємося на багато здобутків, які Росія дозволила нам досягти, вона допомагала нам у різних сферах, нас пов'язують серйозні мости співробітництва, у тому числі й матеріального", - додав сирійський лідер.

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом Україна висловила підтримку новій владі Сирії, яка скасувала угоду з Росією щодо управління морським портом Тартус та запровадила заборону на імпорт російських товарів.

