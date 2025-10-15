УКР
Новини Російські бази в Сирії Відносини Сирії та РФ
961 17

Сирія перезапустить "комплекс відносин" із Росією, - аш-Шараа на зустрічі з Путіним у Москві

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа на зустрічі з Путіним

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до Москви заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити весь "комплекс відносин" із Росією.

Про це він сказав під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним, цитує пресслужба Кремля, передає Цензор.НЕТ.

"Намагатимемося перезапустити комплекс наших відносин і познайомити в тому числі й вас з новою Сирією. Найважливіше зараз, звичайно, стабільність, – стабільність і в країні, і в регіоні в цілому", - заявив аш-Шараа.

Крім цього він зазначив, що у Дамаска і Москви "тривалі історичні зв'язки", які, мовляв, пов'язують обидві країни.

"Ми докладаємо зусиль для розвитку наших політичних цілей і розуміємо, що, як уже зазначив, нас пов'язує історичний зв'язок і Росія матиме серйозну роль у цьому процесі. Також ми спираємося на багато здобутків, які Росія дозволила нам досягти, вона допомагала нам у різних сферах, нас пов'язують серйозні мости співробітництва, у тому числі й матеріального", - додав сирійський лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін та Ахмед аш-Шараа обговорюватимуть долю російських військових баз у Сирії, - Пєсков

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом Україна висловила підтримку новій владі Сирії, яка скасувала угоду з Росією щодо управління морським портом Тартус та запровадила заборону на імпорт російських товарів.

Читайте також: Україна підтримала ордер Сирії на арешт Асада, який переховується в Москві

Автор: 

путін володимир (24922) росія (68438) Сирія (1887)
Топ коментарі
+6
В Москву к Путину с официальным визитом приехал президент Сирии.
Этот президент Сирии сверг того президента Сирии, которого Путин очень поддерживал.
И тот президент Сирии, которого Путин очень поддерживал, убежал из Сирии к Путину.

Путинисты, объясните мне, почему президента Сирии, получившего власть в результате вооружённого мятежа и свергнувшего союзника России, Путин считает легитимным?

Асада пиня замочив?
15.10.2025 15:45 Відповісти
+3
Все вертається на круги своя
15.10.2025 15:43 Відповісти
+3
Ліпили ліпили з сирії цивілізаційну країну, але з купи лайна можна зліпити тільки купу лайна...
15.10.2025 15:49 Відповісти
15.10.2025 15:43 Відповісти
15.10.2025 16:07 Відповісти
15.10.2025 15:45 Відповісти
15.10.2025 16:06 Відповісти
15.10.2025 15:49 Відповісти
Андрій Сибіга та Ахмад аш-Шараа обговорили в Дамаску шляхи https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-ta-ahmad-ash-sharaa-obgovorili-v-damasku-shlyahi-vidnovlennya-dvostoronnih-vidnosin-mizh-**********-ta-siriyeyu відновлення двосторонніх відносин між Україною та Сирією

15.10.2025 15:52 Відповісти
15.10.2025 15:57 Відповісти
15.10.2025 15:54 Відповісти
15.10.2025 16:12 Відповісти
15.10.2025 15:55 Відповісти
15.10.2025 15:55 Відповісти
15.10.2025 16:00 Відповісти
15.10.2025 16:08 Відповісти
15.10.2025 16:10 Відповісти
15.10.2025 16:10 Відповісти
15.10.2025 16:11 Відповісти
15.10.2025 16:13 Відповісти
 
 