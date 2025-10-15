Путін та Ахмед аль-Шараа обговорюватимуть долю російськи військових баз у Сирії, - Пєсков

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа прибув із візитом до Москви. Очікується зустріч із російським диктатором Путіним.

Про це заявив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в рамках робочого візиту у Москві перебуватиме президент Сирії Шараа. У Кремлі відбудеться бесіда Путіна з Шараа, а потім російсько-сирійські перемовини у форматі робочого сніданку", - зазначив він.

За словами Пєскова, сторони обговорюватимуть, зокрема долю російських військових баз у Сирії.

