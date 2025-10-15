УКР
Путін та Ахмед аль-Шараа обговорюватимуть долю російськи військових баз у Сирії, - Пєсков

Путін та аль-Шараа говоритимуть про військові бази РФ у Сирії

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа прибув із візитом до Москви. Очікується зустріч із російським диктатором Путіним.

Про це заявив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в рамках робочого візиту у Москві перебуватиме президент Сирії Шараа. У Кремлі відбудеться бесіда Путіна з Шараа, а потім російсько-сирійські перемовини у форматі робочого сніданку", - зазначив він.

За словами Пєскова, сторони обговорюватимуть, зокрема долю російських військових баз у Сирії.

путін володимир (24922) росія (68438) Сирія (1885)
15.10.2025 13:08 Відповісти
То все фігня - будуть торгувати тушкою асада. Сирієць маже дати хоч 3 бази за цю тушку, а путіну ця тушка нафіг не треба а треба бази.
15.10.2025 13:10 Відповісти
ВсЬЄх в рАсход, нах!
15.10.2025 13:11 Відповісти
Эти исламские обезьяны ничего там не контролируют. Страна фактически развалилась. Готовы лечь под каждого, кто скажет что бородатая макака Джулани "легитимный". Друзы и курды должны отвоевать побольше территорий и отделиться от этой чумы.
15.10.2025 13:15 Відповісти
10000%
15.10.2025 13:24 Відповісти
15.10.2025 13:19 Відповісти
Рузкій і арап - браття на вєк!
15.10.2025 13:28 Відповісти
Як же так, але Україна вже поновила дипломатичні відносини із Сірією...
15.10.2025 14:09 Відповісти
 
 