1 304 8
Путін та Ахмед аль-Шараа обговорюватимуть долю російськи військових баз у Сирії, - Пєсков
Президент Сирії Ахмед аш-Шараа прибув із візитом до Москви. Очікується зустріч із російським диктатором Путіним.
Про це заявив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в рамках робочого візиту у Москві перебуватиме президент Сирії Шараа. У Кремлі відбудеться бесіда Путіна з Шараа, а потім російсько-сирійські перемовини у форматі робочого сніданку", - зазначив він.
За словами Пєскова, сторони обговорюватимуть, зокрема долю російських військових баз у Сирії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар15.10.2025 13:08 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Михайло Иляш
показати весь коментар15.10.2025 13:10 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Грицько Добрий
показати весь коментар15.10.2025 13:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
IDFDavid #601622
показати весь коментар15.10.2025 13:15 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
анатолий выборов
показати весь коментар15.10.2025 13:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Володимир Коржов #575140
показати весь коментар15.10.2025 13:19 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Pan Kotsky #566596
показати весь коментар15.10.2025 13:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Добродій Бувалий
показати весь коментар15.10.2025 14:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль