Путин и Ахмед аль-Шараа обсудят судьбу российских военных баз в Сирии, - Песков
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с визитом в Москву. Ожидается встреча с российским диктатором Путиным.
Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в рамках рабочего визита в Москве будет находиться президент Сирии Шараа. В Кремле состоится беседа Путина с Шараа, а затем российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака", - отметил он.
По словам Пескова, стороны будут обсуждать, в частности, судьбу российских военных баз в Сирии.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлога Маккартні
показать весь комментарий15.10.2025 13:08 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Михайло Иляш
показать весь комментарий15.10.2025 13:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Грицько Добрий
показать весь комментарий15.10.2025 13:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
IDFDavid #601622
показать весь комментарий15.10.2025 13:15 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
анатолий выборов
показать весь комментарий15.10.2025 13:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Коржов #575140
показать весь комментарий15.10.2025 13:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Pan Kotsky #566596
показать весь комментарий15.10.2025 13:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль