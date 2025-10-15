РУС
Российские базы в Сирии
592 7

Путин и Ахмед аль-Шараа обсудят судьбу российских военных баз в Сирии, - Песков

Путин и аль-Шараа будут говорить о военных базах РФ в Сирии

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с визитом в Москву. Ожидается встреча с российским диктатором Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в рамках рабочего визита в Москве будет находиться президент Сирии Шараа. В Кремле состоится беседа Путина с Шараа, а затем российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака", - отметил он.

По словам Пескова, стороны будут обсуждать, в частности, судьбу российских военных баз в Сирии.

путин владимир (32297) россия (97670) Сирия (3162)
15.10.2025 13:08 Ответить
То все фігня - будуть торгувати тушкою асада. Сирієць маже дати хоч 3 бази за цю тушку, а путіну ця тушка нафіг не треба а треба бази.
15.10.2025 13:10 Ответить
ВсЬЄх в рАсход, нах!
15.10.2025 13:11 Ответить
Эти исламские обезьяны ничего там не контролируют. Страна фактически развалилась. Готовы лечь под каждого, кто скажет что бородатая макака Джулани "легитимный". Друзы и курды должны отвоевать побольше территорий и отделиться от этой чумы.
15.10.2025 13:15 Ответить
10000%
15.10.2025 13:24 Ответить
15.10.2025 13:19 Ответить
Рузкій і арап - браття на вєк!
15.10.2025 13:28 Ответить
 
 