Путин и Ахмед аль-Шараа обсудят судьбу российских военных баз в Сирии, - Песков

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с визитом в Москву. Ожидается встреча с российским диктатором Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в рамках рабочего визита в Москве будет находиться президент Сирии Шараа. В Кремле состоится беседа Путина с Шараа, а затем российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака", - отметил он.

По словам Пескова, стороны будут обсуждать, в частности, судьбу российских военных баз в Сирии.

