Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью германской газете Welt заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

"Россия не может позволить себе второй фронт. Россия даже не имела сил помочь Армении или Башару Асаду. Подумайте об этом: в прошлый раз, когда Башар Асад испытывал давление в Сирии, российские ВВС бросились ему на помощь со спецподразделениями вместе с ливанской "Хезболлой" и иранским Корпусом стражей революции", - отметил Петреус.

Однако уже в 2024 году россияне и "Хезболла" на помощь не пришли из-за недостатка сил.

