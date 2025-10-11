РУС
Россия не может позволить себе второй фронт, - Петреус

Петреус о помощи РФ Сирии

Россия не смогла помочь Асаду в 2024 году в Сирии, в отличие от предыдущих лет, из-за ограниченных сил и невозможности открывать второй фронт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью германской газете Welt заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

"Россия не может позволить себе второй фронт. Россия даже не имела сил помочь Армении или Башару Асаду. Подумайте об этом: в прошлый раз, когда Башар Асад испытывал давление в Сирии, российские ВВС бросились ему на помощь со спецподразделениями вместе с ливанской "Хезболлой" и иранским Корпусом стражей революции", - отметил Петреус.

Однако уже в 2024 году россияне и "Хезболла" на помощь не пришли из-за недостатка сил.

рашка й від Ірану відхрестилась - шось сьогодні в Петреуса думки вголос
11.10.2025 11:28 Ответить
Бо не потрібно. Достатньо дрончиками над НАТО помахати.
11.10.2025 11:29 Ответить
Коли залетіли два десятки до Польщі їх показали наступного дня. Над Європою літають тисячі, по 100 штук за раз. Але не можуть знайти і показати жодного. Можливо у єврошизиків просто черговий напад?
11.10.2025 11:41 Ответить
остерігайся корову спереді коня сзаду а ***** з усіх сторін
11.10.2025 11:32 Ответить
Ех ... А було б непогано 🙄
11.10.2025 11:38 Ответить
Тобто вони так і планують ховатись за спиною України?
11.10.2025 11:45 Ответить
Європі треба років десять, щоб хоч трохи підготуватися. Тобто відновити виробництво танків та артилерії. Тобто вона буде неготова і тоді.
11.10.2025 11:57 Ответить
 
 