Новости Ситуация на Покровском направлении
Летнее наступление РФ провалилось, Москва преувеличивает успехи, — Петреус

экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус

Россияне преувеличивают свои успехи на фронте, при этом неся неоправданные масштабом продвижения потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкой газете Welt заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

"Сейчас под Покровском продолжается украинская контратака, которая, по сообщениям, уже вернула около 200 кв. км территории. Так, Россия постепенно продвигалась вперед, но эти "успехи" не имеют стратегического значения и куплены колоссальными потерями. По нашим оценкам, Россия уже потеряла 1,1 миллиона убитыми и ранеными. Как офицер, который много лет писал письма соболезнования семьям погибших, я не могу даже постичь масштабы этой трагедии.

Наступление точно не достигло того, на что надеялись в Москве. Можно спорить, что оно еще продолжается, потому что погода позволяет вести бои. Я сам был в Украине три недели назад - условия еще благоприятные. Но сейчас нет никаких признаков, что Россия способна на настоящий прорыв. Хотя, как говорится, постучу по дереву", - сказал генерал.

Петреус также добавил, что последние нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими дронами являются признаком того, что Москва "тестирует границы", а демонстративные массированные обстрелы Украины - это открытый вызов США. В то же время он не уверен, что атаки российских БПЛА на страны Европы являются скоординированной операцией.

"Сложно сказать. Возможно, эти действия не полностью скоординированы, но решение о них принималось сознательно. И здесь я согласен с президентом Трампом: если это повторится, НАТО должно сбивать российские самолеты. Мне также понравилось, что он заявил - Украина должна вернуть свои территории. Это амбициозно. Но это станет возможным только тогда, когда мы усилим поддержку Украины так, как я давно предлагаю. Украина должна не только останавливать россиян на фронте, но и вернуть себе инициативу. И делать это надо разумно - с минимальными потерями, максимально полагаясь на беспилотные системы", - подытожил генерал.

Кацапам пох на втрати - це орда - 50 - 100 - 300 м просування в день для них це норм - путлєр сказав - війна на виснаження
показать весь комментарий
11.10.2025 08:28 Ответить
Навіть якщо дебіл волає що йому "пох на втрати", це втрати не зменшує. 90% кацапні встигають загинути до того як взагалі побачать живого противника. Так програють війни...
показать весь комментарий
11.10.2025 08:38 Ответить
Та хай хоч 100% загине не добігши до наших окопів - завтра побіжать свіжі монголоїди - в Другу Світову німецькі доти тілами закидували і всі роки після війни твердили - можєм повторіть - я не вірив
показать весь комментарий
11.10.2025 08:48 Ответить
я далеко не фанат зешмарклі, але ухілянти, навіщо ви живете? ота хатинка діточки маямі ламборжіні, кацап прийде і забере усе
показать весь комментарий
11.10.2025 08:34 Ответить
герасімов доповів крємлєчмолі, про майже окупацію запоріжжя.
то, кому вірити песторіусу чи герасімову?
показать весь комментарий
11.10.2025 08:39 Ответить
А знищення української енергетики та залізниць - це таке, побічний ефект невлалого літнього контрнаступу орків. Його можна ігнорувати. Євро-піздеуси плещуть язиками скоріш для заспокоєння свого почорнілого євро-насєлєнія, щоб паризькі негри і берлінські араби сиділи спокійно на дотаціях і не виходили на вуличні протести з вимогою захистити їх мечеті від шахедів розміщенням додаткової ППО.
показать весь комментарий
11.10.2025 09:03 Ответить
 
 