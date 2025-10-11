Летнее наступление РФ провалилось, Москва преувеличивает успехи, — Петреус

Россияне преувеличивают свои успехи на фронте, при этом неся неоправданные масштабом продвижения потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкой газете Welt заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

"Сейчас под Покровском продолжается украинская контратака, которая, по сообщениям, уже вернула около 200 кв. км территории. Так, Россия постепенно продвигалась вперед, но эти "успехи" не имеют стратегического значения и куплены колоссальными потерями. По нашим оценкам, Россия уже потеряла 1,1 миллиона убитыми и ранеными. Как офицер, который много лет писал письма соболезнования семьям погибших, я не могу даже постичь масштабы этой трагедии.

Наступление точно не достигло того, на что надеялись в Москве. Можно спорить, что оно еще продолжается, потому что погода позволяет вести бои. Я сам был в Украине три недели назад - условия еще благоприятные. Но сейчас нет никаких признаков, что Россия способна на настоящий прорыв. Хотя, как говорится, постучу по дереву", - сказал генерал.

Петреус также добавил, что последние нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими дронами являются признаком того, что Москва "тестирует границы", а демонстративные массированные обстрелы Украины - это открытый вызов США. В то же время он не уверен, что атаки российских БПЛА на страны Европы являются скоординированной операцией.

"Сложно сказать. Возможно, эти действия не полностью скоординированы, но решение о них принималось сознательно. И здесь я согласен с президентом Трампом: если это повторится, НАТО должно сбивать российские самолеты. Мне также понравилось, что он заявил - Украина должна вернуть свои территории. Это амбициозно. Но это станет возможным только тогда, когда мы усилим поддержку Украины так, как я давно предлагаю. Украина должна не только останавливать россиян на фронте, но и вернуть себе инициативу. И делать это надо разумно - с минимальными потерями, максимально полагаясь на беспилотные системы", - подытожил генерал.

