УКР
Новини Ситуація на Покровському напрямку
Літній наступ РФ провалився, Москва перебільшує успіхи, - Петреус

ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус

Росіяни перебільшують свої успіхи на фронті, водночас із тим, що несуть невиправдані масштабом просування втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькій газеті Welt заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

"Нині під Покровськом триває українська контратака, яка, за повідомленнями, вже повернула близько 200 кв. км території. Так, Росія поступово просувалася вперед, але ці "успіхи" не мають стратегічного значення і куплені колосальними втратами. За нашими оцінками, Росія вже втратила 1,1 мільйона убитими та пораненими. Як офіцер, який багато років писав листи співчуття родинам загиблих, я не можу навіть осягнути масштаби цієї трагедії.

Наступ точно не досяг того, на що сподівалися в Москві. Можна сперечатися, що він ще триває, бо погода дозволяє вести бої. Я сам був в Україні три тижні тому — умови ще сприятливі. Але зараз немає жодних ознак, що Росія здатна на справжній прорив. Хоча, як кажуть, постукаю по дереву", — сказав генерал.

Петреус також додав, що останні порушення повітряного простору країн НАТО російськими дронами є ознакою того, що Москва "тестує межі", а демонстративні масовані обстріли України — це відкритий виклик США. Водночас він не впевнений, що атаки російських БпЛА на країни Європи є скоординованою операцією.

"Складно сказати. Можливо, ці дії не повністю скоординовані, але рішення про них ухвалювали свідомо. І тут я згоден із президентом Трампом: якщо це повториться, НАТО повинно збивати російські літаки. Мені також сподобалося, що він заявив — Україна повинна повернути свої території. Це амбітно. Але це стане можливим лише тоді, коли ми посилимо підтримку України так, як я давно пропоную. Україна має не тільки зупиняти росіян на фронті, а й повернути собі ініціативу. І робити це треба розумно — з мінімальними втратами, максимально покладаючись на безпілотні системи", — підсумував генерал.

Черговий Ходжес. Свідок контрнаступу Сирського.
показати весь коментар
11.10.2025 08:10 Відповісти
Із чим конкретно ти незгодний у словах директора ЦРУ?
показати весь коментар
11.10.2025 09:47 Відповісти
Раз ты бывший директор ЦРУ, лучше расскажи, кто обеспечил }{уйлу захват 4-х областей Украины (хоть и не полностью) в феврале-марте 2022 г. Кто сдал Мариуполь и Херсон?
показати весь коментар
11.10.2025 08:13 Відповісти
Але все ж таки, )(уйло випросив час у Трампа,як він думав на захоплення України. В Аннкориджі переконував,що він "пабєданосєц".Тому Трамп себе так поводив,стосовно України,але побачивши ,що )(уйло не досях ніяких успіхів,Трамп різко розвернувся.Трампу похєр хто перемагає,йому головне стати на сторону переможця.
показати весь коментар
11.10.2025 08:18 Відповісти
Кацапам пох на втрати - це орда - 50 - 100 - 300 м просування в день для них це норм - путлєр сказав - війна на виснаження
показати весь коментар
11.10.2025 08:28 Відповісти
Навіть якщо дебіл волає що йому "пох на втрати", це втрати не зменшує. 90% кацапні встигають загинути до того як взагалі побачать живого противника. Так програють війни...
показати весь коментар
11.10.2025 08:38 Відповісти
Та хай хоч 100% загине не добігши до наших окопів - завтра побіжать свіжі монголоїди - в Другу Світову німецькі доти тілами закидували і всі роки після війни твердили - можєм повторіть - я не вірив
показати весь коментар
11.10.2025 08:48 Відповісти
В Другу світову у совка був лендліз і підтримка антигітлерівської коаліції. Зараз "лендліз" і підтримка антирашистської коаліції у нас. Хай сунуть! Чим більше окупантів вбємо тим менше лишиться і врешті їм доведеться тікати звідси. Зараз війни виграються економікою та технологіями, а не тілами.
показати весь коментар
11.10.2025 10:31 Відповісти
я далеко не фанат зешмарклі, але ухілянти, навіщо ви живете? ота хатинка діточки маямі ламборжіні, кацап прийде і забере усе
показати весь коментар
11.10.2025 08:34 Відповісти
Зешмаркля найперший чотирижди ухилянт,навіщо він живе.До нього став питаня про майямі і ламборлжині.
показати весь коментар
11.10.2025 10:06 Відповісти
герасімов доповів крємлєчмолі, про майже окупацію запоріжжя.
то, кому вірити песторіусу чи герасімову?
показати весь коментар
11.10.2025 08:39 Відповісти
А знищення української енергетики та залізниць - це таке, побічний ефект невлалого літнього контрнаступу орків. Його можна ігнорувати. Євро-піздеуси плещуть язиками скоріш для заспокоєння свого почорнілого євро-насєлєнія, щоб паризькі негри і берлінські араби сиділи спокійно на дотаціях і не виходили на вуличні протести з вимогою захистити їх мечеті від шахедів розміщенням додаткової ППО.
показати весь коментар
11.10.2025 09:03 Відповісти
кількість дохлих кацапів не має ніякого значення для Кремля, тому цілі досягаються. І поки зєлєнской при владі будуть продовжувати досягатись
показати весь коментар
11.10.2025 09:12 Відповісти
"Воює " ще в другу світову .
показати весь коментар
11.10.2025 09:18 Відповісти
моЦкву спалить к ******, чтобы не преувеличивала...
показати весь коментар
11.10.2025 09:18 Відповісти
якби ми захопили стільки рос територій як рашка загарбала наших, то я вважала би це успіхом.
люди вже масово знімають відео- показують свої міста і містечка до яких наближається фронт, ніби прощаються перед виїздом
показати весь коментар
11.10.2025 09:20 Відповісти
До Запоріжжя 20 км-це чия перемога,наша,чи кацапів?
показати весь коментар
11.10.2025 10:08 Відповісти
Даремно деякі читачі ЦН ображають Девіда Петреуса. Факт,що його оцінки близькі до офіційних України, не є компрометуючим. Про обставини бліцкрігу Пуйла на Півдні України в перші дні війни та причини двох провальних наступів ЗСУ на Півдні України не знають тільки цілковиті лопухи...
показати весь коментар
11.10.2025 10:23 Відповісти
 
 