Літній наступ РФ провалився, Москва перебільшує успіхи, - Петреус

Росіяни перебільшують свої успіхи на фронті, водночас із тим, що несуть невиправдані масштабом просування втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькій газеті Welt заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

"Нині під Покровськом триває українська контратака, яка, за повідомленнями, вже повернула близько 200 кв. км території. Так, Росія поступово просувалася вперед, але ці "успіхи" не мають стратегічного значення і куплені колосальними втратами. За нашими оцінками, Росія вже втратила 1,1 мільйона убитими та пораненими. Як офіцер, який багато років писав листи співчуття родинам загиблих, я не можу навіть осягнути масштаби цієї трагедії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наступ точно не досяг того, на що сподівалися в Москві. Можна сперечатися, що він ще триває, бо погода дозволяє вести бої. Я сам був в Україні три тижні тому — умови ще сприятливі. Але зараз немає жодних ознак, що Росія здатна на справжній прорив. Хоча, як кажуть, постукаю по дереву", — сказав генерал.

Петреус також додав, що останні порушення повітряного простору країн НАТО російськими дронами є ознакою того, що Москва "тестує межі", а демонстративні масовані обстріли України — це відкритий виклик США. Водночас він не впевнений, що атаки російських БпЛА на країни Європи є скоординованою операцією.

"Складно сказати. Можливо, ці дії не повністю скоординовані, але рішення про них ухвалювали свідомо. І тут я згоден із президентом Трампом: якщо це повториться, НАТО повинно збивати російські літаки. Мені також сподобалося, що він заявив — Україна повинна повернути свої території. Це амбітно. Але це стане можливим лише тоді, коли ми посилимо підтримку України так, як я давно пропоную. Україна має не тільки зупиняти росіян на фронті, а й повернути собі ініціативу. І робити це треба розумно — з мінімальними втратами, максимально покладаючись на безпілотні системи", — підсумував генерал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найскладніша ситуація - на південь від Покровська, РФ хоче розширити Звіровський виступ, - 7-й корпус ДШВ