Росія не може дозволити собі другий фронт, - Петреус
Росія не змогла допомогти Асаду у 2024 році у Сірії, на відміну від попередніх років, через обмежені сили та неможливість відкривати другий фронт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькій газеті Welt заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
"Росія не може дозволити собі другий фронт. Росія навіть не мала сил допомогти Вірменії чи Башару Асаду. Подумайте про це: минулого разу, коли Башар Асад зазнавав тиску в Сирії, російські ВПС кинулися йому на допомогу зі спецпідрозділами разом із ліванською "Хезболлою" та іранським Корпусом вартових революції", – зазначив Петреус.
Проте вже у 2024 році росіяни та "Хезболла" на допомогу не прийшли через нестачу сил.
