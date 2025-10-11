УКР
Росія не може дозволити собі другий фронт, - Петреус

Петреус про допомогу РФ Сирії

Росія не змогла допомогти Асаду у 2024 році у Сірії, на відміну від попередніх років, через обмежені сили та неможливість відкривати другий фронт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькій газеті Welt заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

"Росія не може дозволити собі другий фронт. Росія навіть не мала сил допомогти Вірменії чи Башару Асаду. Подумайте про це: минулого разу, коли Башар Асад зазнавав тиску в Сирії, російські ВПС кинулися йому на допомогу зі спецпідрозділами разом із ліванською "Хезболлою" та іранським Корпусом вартових революції", – зазначив Петреус.

Проте вже у 2024 році росіяни та "Хезболла" на допомогу не прийшли через нестачу сил.

рашка й від Ірану відхрестилась - шось сьогодні в Петреуса думки вголос
11.10.2025 11:28 Відповісти
Бо не потрібно. Достатньо дрончиками над НАТО помахати.
11.10.2025 11:29 Відповісти
Коли залетіли два десятки до Польщі їх показали наступного дня. Над Європою літають тисячі, по 100 штук за раз. Але не можуть знайти і показати жодного. Можливо у єврошизиків просто черговий напад?
11.10.2025 11:41 Відповісти
остерігайся корову спереді коня сзаду а ***** з усіх сторін
11.10.2025 11:32 Відповісти
Ех ... А було б непогано 🙄
11.10.2025 11:38 Відповісти
Тобто вони так і планують ховатись за спиною України?
11.10.2025 11:45 Відповісти
Європі треба років десять, щоб хоч трохи підготуватися. Тобто відновити виробництво танків та артилерії. Тобто вона буде неготова і тоді.
11.10.2025 11:57 Відповісти
в ******** війні до сраки ті танки... дрони, арта, ракети інша справа!
11.10.2025 12:24 Відповісти
вполне смогут зимой пойти на "перемирие", оттянуть часть войск с Украины и, минимум, отжать Сувалкский коридор, а максимум ввести ихтамнетов в Прибалтику...
11.10.2025 12:28 Відповісти
 
 