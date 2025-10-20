УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9223 відвідувача онлайн
Новини Російські бази в Сирії Відносини Сирії та РФ
1 834 4

Сирія призупинила угоди з Росією щодо військових баз - співпраця під питанням, - ЦПД

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа на зустрічі з Путіним

Російській стороні не вдалося домовитися про подальшу долю двох своїх баз у Сирії. У МЗС Дамаска заявили про призупинення й неприйнятність угод, укладених за попереднього режиму, та про перегляд форматів співпраці. Попри "пропозиції дружби" і візити на найвищому рівні, жодних нових домовленостей з Росією немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Кремлівська пропаганда намагається подати контакти як "успіх дипломатії", але факти свідчать про протилежне.

Сирія відмежовується від попередніх зобов’язань щодо РФ

Сирійська сторона публічно відмежовується від попередніх зобов’язань і декларує пріоритет інтересів громадян, відкидаючи поступки, що обмежують суверенітет. Керівництво Сирії, яке в РФ ще вчора таврували "злочинцями", сьогодні демонстративно приймають у Москві — і все одно нічого не погоджують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не може дозволити собі другий фронт, - Петреус

Кремль намагається замаскувати втрату важелів впливу в регіоні

Мета інформаційних вкидів кремля — замаскувати фактичну втрату важелів впливу в регіоні картинкою про нібито партнерство.

Насправді ж невизначеність із базами оголює вразливість російської військово-політичної присутності в Сирії та звуження простору для шантажу союзників.

Також читайте: Влада Сирії віддала відібраний у Росії порт Тартус в управління компанії з ОАЕ

"Поточна ситуація показує, що без реальних домовленостей і поваги до суверенітету партнерів, кремлівські піар-кампанії не працюють", - зауважують у ЦПД.

Раніше повідомлялося, що президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до Москви заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити весь "комплекс відносин" із Росією.

Автор: 

росія (68522) Сирія (1887) ЦПД (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ваххабиты ищут союзников против Израиля, но везде провал, кроме Европы, которая как обычно может помочь только гаслами.
показати весь коментар
20.10.2025 20:20 Відповісти
"кроме Европы, которая как обычно может помочь только гаслами"

так как сша помагают гаслами не помагает никто. все знают рыжего спеца по гаслам
показати весь коментар
20.10.2025 20:28 Відповісти
За бородой Аш-Шараа, торчат усы Эрдогана. Так что с союзниками у него, все хорошо. И кстати, он не ваххабит. То было подростковое увлечение)))
показати весь коментар
20.10.2025 21:07 Відповісти
Латакия и Тартус, бывшие базы вмс совка и чф. Там стояли боеспособные вояки корабли. В севасе хлам и ремонт в реале был. Большие были. Сирийцам Асад нужен, но на самом деле его бабло, что награбил этот длинный с папашкой своим за 30 лет правления. Но кгб тут не упустит. Старый это метод прятать свергнутых диктаторов, но с баблом. Ещё со времён сталина было. Никуда не денутся очередные, сторгуются. Отдадут базы кацапам. Бабло побеждает всё.
показати весь коментар
20.10.2025 21:25 Відповісти
 
 