Російській стороні не вдалося домовитися про подальшу долю двох своїх баз у Сирії. У МЗС Дамаска заявили про призупинення й неприйнятність угод, укладених за попереднього режиму, та про перегляд форматів співпраці. Попри "пропозиції дружби" і візити на найвищому рівні, жодних нових домовленостей з Росією немає.

Кремлівська пропаганда намагається подати контакти як "успіх дипломатії", але факти свідчать про протилежне.

Сирія відмежовується від попередніх зобов’язань щодо РФ

Сирійська сторона публічно відмежовується від попередніх зобов’язань і декларує пріоритет інтересів громадян, відкидаючи поступки, що обмежують суверенітет. Керівництво Сирії, яке в РФ ще вчора таврували "злочинцями", сьогодні демонстративно приймають у Москві — і все одно нічого не погоджують.

Кремль намагається замаскувати втрату важелів впливу в регіоні

Мета інформаційних вкидів кремля — замаскувати фактичну втрату важелів впливу в регіоні картинкою про нібито партнерство.

Насправді ж невизначеність із базами оголює вразливість російської військово-політичної присутності в Сирії та звуження простору для шантажу союзників.

"Поточна ситуація показує, що без реальних домовленостей і поваги до суверенітету партнерів, кремлівські піар-кампанії не працюють", - зауважують у ЦПД.

Раніше повідомлялося, що президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до Москви заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити весь "комплекс відносин" із Росією.