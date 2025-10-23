У найближчі 3 роки Росія планує виділити "дружнім країнам" кредити на $22 млрд, - ЦПД

У найближчі три роки Росія планує виділити "дружнім країнам" кредити на 1,8 трильйона рублів (приблизно $22 мільярдів), - це навіть більше, ніж планувалося раніше.

Для чого надаються кредити

Формально кредити надаються "на підтримку експорту та інтеграційні проєкти", фактично - на купівлю лояльності, - пишуть у ЦПД. Адже частина цих країн допомагає Москві обходити санкції, торгувати нафтою чи озброєннями, блокувати антиросійські рішення в ООН.

Самі аналітики РФ визнають, що повернення цих коштів малоймовірне — частина "партнерів" уже не здатна погасити навіть попередні борги.

"Кремль продовжує фінансувати зовнішньополітичний вплив, жертвуючи внутрішньою економікою", - додають у ЦПД.

Водночас через контрольовані державою соцопитування росіянам розповідають, що "70% населення готові обмежувати себе й економити заради захисту країни".

Яка мета таких кредитів

У такий спосіб пропаганда малює "патріотичну картинку", намагаючись нормалізувати зниження рівня життя через війну. Такий підхід вчергове підтверджує - політичні інтереси завжди в пріоритеті для Кремля, а населення сприймається лише як ресурс, - зауважують аналітики Центру протидії дезінформації.

