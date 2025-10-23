УКР
Новини
У найближчі 3 роки Росія планує виділити "дружнім країнам" кредити на $22 млрд, - ЦПД

Росія дає кредити союзникам

У найближчі три роки Росія планує виділити "дружнім країнам" кредити на 1,8 трильйона рублів (приблизно $22 мільярдів), - це навіть більше, ніж планувалося раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Для чого надаються кредити

Формально кредити надаються "на підтримку експорту та інтеграційні проєкти", фактично - на купівлю лояльності, - пишуть у ЦПД. Адже частина цих країн допомагає Москві обходити санкції, торгувати нафтою чи озброєннями, блокувати антиросійські рішення в ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирія призупинила угоди з Росією щодо військових баз - співпраця під питанням, - ЦПД

Самі аналітики РФ визнають, що повернення цих коштів малоймовірне — частина "партнерів" уже не здатна погасити навіть попередні борги.

"Кремль продовжує фінансувати зовнішньополітичний вплив, жертвуючи внутрішньою економікою", - додають у ЦПД.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Водночас через контрольовані державою соцопитування росіянам розповідають, що "70% населення готові обмежувати себе й економити заради захисту країни".

Яка мета таких кредитів

У такий спосіб пропаганда малює "патріотичну картинку", намагаючись нормалізувати зниження рівня життя через війну. Такий підхід вчергове підтверджує - політичні інтереси завжди в пріоритеті для Кремля, а населення сприймається лише як ресурс, - зауважують аналітики Центру протидії дезінформації.

Також читайте: "Репараційний кредит": РФ відповідальна за розв’язання війни та має відшкодувати збитки Україні, – Каллас

Автор: 

держбюджет (2531) кредит (4001) росія (68591) ЦПД (197)
Коментувати
Сортувати:
Зарано ше рашку ховати
показати весь коментар
23.10.2025 16:02 Відповісти
А коли вже буде можна?
показати весь коментар
23.10.2025 16:39 Відповісти
Коли татари попруть на москву а чечени на кубань - прихожин хотів зробити кіпіш на рашці - але духу не хватило
показати весь коментар
23.10.2025 16:43 Відповісти
Деревени ще у кацапів достатньо. Надрукують срублів...
показати весь коментар
23.10.2025 16:03 Відповісти
Тиск на росію спрацьовує, гроші у них от-от закінчаться, економіка вже на межі.
показати весь коментар
23.10.2025 16:08 Відповісти
Добре, бо ці кредити мають бути у твердій валюті (бо в рублі дружба погано конвертується), і також не передбачають грошового погашення.
показати весь коментар
23.10.2025 16:13 Відповісти
Ну, ну... путлер клянчів у вінні пуха 40 млрд доларів на 2026 рік, але отримав відмову, але збирається роздавати кредити. Цікава фінансова стратегія. Хоча, на жаль, бабло у рашистів ще не скінчилось.
показати весь коментар
23.10.2025 16:32 Відповісти
 
 