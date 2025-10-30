Путин назвал войну "генетической чертой" россиян. ВИДЕО

Во время визита в московский военный госпиталь российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы "способность воевать заложена в генах россиян". Так он ответил одному из участников вооруженной агрессии против Украины, который вспомнил о своем деде — ветеране Второй мировой войны.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, подобные высказывания Путина демонстрируют, что культ войны стал частью современной российской идентичности, передает Цензор.НЕТ.

Кремль системно навязывает обществу мнение, что участие в войнах — это норма жизни "настоящего россиянина".

Из-за мифологизации "великой победы" и культа "дедов, которые воевали", в сознании россиян формируется убеждение, что новые агрессивные войны — это продолжение "исторической миссии", а насилие и военные преступления — проявление "патриотизма".

ЦПД также обращает внимание, что среди собеседников Путина в госпитале были лица с криминальным прошлым. Люди, которые еще недавно отбывали наказание в тюрьмах, теперь усилиями кремлевской пропаганды предстают как "герои" и "новая элита России".

