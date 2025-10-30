Путин назвал войну "генетической чертой" россиян. ВИДЕО
Во время визита в московский военный госпиталь российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы "способность воевать заложена в генах россиян". Так он ответил одному из участников вооруженной агрессии против Украины, который вспомнил о своем деде — ветеране Второй мировой войны.
Как сообщает Центр противодействия дезинформации, подобные высказывания Путина демонстрируют, что культ войны стал частью современной российской идентичности, передает Цензор.НЕТ.
Кремль системно навязывает обществу мнение, что участие в войнах — это норма жизни "настоящего россиянина".
Из-за мифологизации "великой победы" и культа "дедов, которые воевали", в сознании россиян формируется убеждение, что новые агрессивные войны — это продолжение "исторической миссии", а насилие и военные преступления — проявление "патриотизма".
ЦПД также обращает внимание, что среди собеседников Путина в госпитале были лица с криминальным прошлым. Люди, которые еще недавно отбывали наказание в тюрьмах, теперь усилиями кремлевской пропаганды предстают как "герои" и "новая элита России".
Тому й праві люди, коли кажуть, що "харОшій руській - мертвий руській". А ми це доводимо кожного дня.
Вони росіяни, а не руські і розмовляють російською мовою, а не руською!
Коли за хобі ще й гроші платять.
Другие народы придумывают автомобили и стиралки
Мобилки и все остальное
А кацапы приезжают на танках
Чтобы все это стырить!!!!!
***** в этот раз сказал правду
- в Чечні , фактично , програли і змушені платит чеченцям данину
- в Сирії програли , Асад втік
- в Україні , фактично , програли теж - якщо "бліцкріг" 2022 не вдався - це вже рівнозначно програшу !
ПіСі Так яким "свинячоподібним" уруцкій ізікЪ "радной"?
Мединский: у народа России имеется одна лишняя хромосома