Путин назвал войну "генетической чертой" россиян. ВИДЕО

Во время визита в московский военный госпиталь российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы "способность воевать заложена в генах россиян". Так он ответил одному из участников вооруженной агрессии против Украины, который вспомнил о своем деде — ветеране Второй мировой войны.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, подобные высказывания Путина демонстрируют, что культ войны стал частью современной российской идентичности, передает Цензор.НЕТ.

Кремль системно навязывает обществу мнение, что участие в войнах — это норма жизни "настоящего россиянина".

Из-за мифологизации "великой победы" и культа "дедов, которые воевали", в сознании россиян формируется убеждение, что новые агрессивные войны — это продолжение "исторической миссии", а насилие и военные преступления — проявление "патриотизма".

ЦПД также обращает внимание, что среди собеседников Путина в госпитале были лица с криминальным прошлым. Люди, которые еще недавно отбывали наказание в тюрьмах, теперь усилиями кремлевской пропаганды предстают как "герои" и "новая элита России".

30.10.2025 14:14 Ответить
30.10.2025 14:15 Ответить
30.10.2025 14:17 Ответить
генетичне сміття
30.10.2025 14:14 Ответить
Мозгов просто нет!Сплошная пустота!
30.10.2025 14:34 Ответить
Кацапи вдало могли воювати тільки проти набагато слабшого противника переважно на Сході. Рівному собі противнику, особливо на Заході, завжди програвали, бо вони безрукі нездари за що не візьмуться! Старе плішиве мудило вже не знає, що ж вигадати для виправдання цієї прос'аної ним війни.
30.10.2025 14:36 Ответить
про які генетичні ознаки мультирасового та мультиетнічного болота, яке називають русаками, можна говорити?
30.10.2025 14:15 Ответить
А німці казали діду Ху..ла: "Зер гут, Спірідон!"
30.10.2025 14:30 Ответить
а мамку ***** би СС заарештували, бо етнічна єврейка
30.10.2025 14:34 Ответить
Хотелось бы уточнить, что путькин конкретно сказал ( не нашел оригинал статьи) росиянцев или срусских?
30.10.2025 14:15 Ответить
Видео после долепили. Возможно я слепой и с первого раза не увидел)
30.10.2025 14:39 Ответить
***** вже не знає чим йому пишатися, знайшов ще одну головну рису одічалих, яким не місце серед людей.
30.10.2025 14:17 Ответить
То воюйте одне з одним, в чому проблема?
30.10.2025 14:18 Ответить
"участь у війнах - це норма життя "справжнього росіянина"" - це, до речі абсолютна правда! Бо тільки у війнах ота отара двуногих може відкрито грабувати, насилувати, вбивати ні в чому не винних людей, знущатись з будь-кого - бо це дійсно закладено в їхніх азіато-мокшанських ДНК.
Тому й праві люди, коли кажуть, що "харОшій руській - мертвий руській". А ми це доводимо кожного дня.
30.10.2025 14:18 Ответить
А до чого тут "руські"? В українскій мові взагалі іменника "руський" немає. Це виключно прикметник від слова Русь, який не має жодного стосунку до РФ.
Вони росіяни, а не руські і розмовляють російською мовою, а не руською!
30.10.2025 14:21 Ответить
сказала генетична помилка. антихромосомний дегенерат
30.10.2025 14:18 Ответить
Нація генетичного сміття, яка нічого не створила, тільки завойовувала і грабувала
30.10.2025 14:19 Ответить
Пыня пернул неподумавши... Садись, два. - Генетична риса - водкапейгрязиваляйся.
30.10.2025 14:20 Ответить
Зайві хромосоми цієї нації даються взнаки!
30.10.2025 14:23 Ответить
Якби не допомога США - Гітлер загнав би цю генетику за Урал
30.10.2025 14:23 Ответить
Для нас не новина через те і прижилося у народів - КАЦАП - живодер, кровожера, загарбник, вбивця і насильник!!!
30.10.2025 14:23 Ответить
Одна з причин, чому у них і з найманцями проблем немає.
Коли за хобі ще й гроші платять.
30.10.2025 14:24 Ответить
***** в этот раз не соврал
Другие народы придумывают автомобили и стиралки
Мобилки и все остальное
А кацапы приезжают на танках
Чтобы все это стырить!!!!!
***** в этот раз сказал правду
30.10.2025 14:24 Ответить
І ні в кого не виникло просте запитання - якщо вони "народжені для війни"(типу...) то чого ж залишившись без українців і решти народів колишнього СРСР , вони програли ВСІ війни -
- в Чечні , фактично , програли і змушені платит чеченцям данину
- в Сирії програли , Асад втік
- в Україні , фактично , програли теж - якщо "бліцкріг" 2022 не вдався - це вже рівнозначно програшу !
30.10.2025 14:25 Ответить
Ху...ло вирішив перетворити ху...лостан у біологічний смітник, розумні утекли, хто не зміг, вже загинув, а каліки, що вижили, вирощуватимуть зі своїх дітей генетичне сміття
30.10.2025 14:25 Ответить
Росіянин - паразит роду людського, якого ще не витравили
30.10.2025 14:27 Ответить
Генетическая особенность сп@ть чужое, культивируемая столетиями...
30.10.2025 14:27 Ответить
"РусЦкій" - не "хто", а "чий". Звичайний щур. Хоча, на Тюркських (Тілі) Мовах, віками є приказка: "Урус хынзыр киши, адам дегиль!"© - "..... свинячоподібне, не людина!".
ПіСі Так яким "свинячоподібним" уруцкій ізікЪ "радной"?
30.10.2025 14:31 Ответить
"...став частиною ******** російської ідентичності..."??? Бл... КУДИ цей цЄнзірь дивився з часу свого вілуплення? ВІЙНА практично в паРашки якась безперервна, навіть не про Грузію мова, чи Ічкерію!
30.10.2025 14:28 Ответить
О, ***** признало себя полностью ёпнутым оно же свистело что Украинцы и росеянцы это один народ, ну и каким же надо быть **** *********, чтобы напасть на народ у которого генетически заложено умение воевать пакуйте падаль ботексную и в психушку дауна.
30.10.2025 14:30 Ответить
людство має викорінити цю "шкідливу мутацію" доки вона не знищила всю планету
30.10.2025 14:30 Ответить
Спасибо за видео! "В генах у нас" у кого? И это не праздный вопрос.
30.10.2025 14:30 Ответить
Фашиські виродки!
30.10.2025 14:31 Ответить
Фашизм й народився саме в раісцянії...
30.10.2025 14:33 Ответить
у них немає фашизму, просто деспотизм *****
30.10.2025 14:36 Ответить
ГенетическаяраZZея
Мединский: у народа России имеется одна лишняя хромосома
30.10.2025 14:32 Ответить
Міг би одним словом сказати шо вони кацапи. Кацап - різник, живодер, м'ясник та ін.
30.10.2025 14:32 Ответить
Тоді вже "КЪАСАБ" правильно.
30.10.2025 14:34 Ответить
І як той твердий знак читати?
30.10.2025 14:36 Ответить
30.10.2025 14:39 Ответить
пьянство и быдлячество - вот ваша генетика....
30.10.2025 14:32 Ответить
47-а хромосома - це генетична риса кацапів, яка призводить до того що ці тварини живуть в лайні і хочуть щоб всі жили як вони.
30.10.2025 14:33 Ответить
Здохни рашиська мерзота і вся твоя родина ,смерть рашиським варварам.
30.10.2025 14:34 Ответить
Набрали бакалавров! В разведку! Тут намного интереснее булькнул товарисч ПУ!
30.10.2025 14:34 Ответить
генетична риса московітів - це дегенератизм і самодурство
30.10.2025 14:39 Ответить
 
 