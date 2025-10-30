Не рекомендуем журналистам доверять предложениям Путина о "коридорах" в зоне боевых действий, - МИД
Украина не рекомендует журналистам любой страны доверять каким-либо предложениям диктатора РФ Владимира Путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий.
Об этом спикер МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция МИД Украины
"Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий. Я собственными глазами видел, чем заканчиваются такие предложения – 29 августа 2014 года в Иловайске", – отметил он.
В МИД подчеркнули, что единственная цель Путина – затягивание войны. Диктатор никогда не соблюдал ни одного обещания о прекращении огня.
Украина попросила не помогать главе Кремля оправдывать преступления через российские провокации против журналистов.
"Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим", - добавил Тихий.
Что предшествовало
- 30 октября российский диктатор Путин отдал приказ своему Минобороны обеспечить "беспрепятственный проезд" иностранных и украинских журналистов в районы Покровска, Мирнограда и Купянска.
- Российский диктатор говорит, что там якобы заблокированы украинские военные.
- В российском Минобороны пообещали прекратить боевые действия на 5-6 часов и обеспечить коридор для представителей СМИ при условии "гарантий безопасности" и для них, и для россиян.
вже три котла. 9000 зсу в них.
кожній, хоч якось думаючій людині зрозуміло, що плєшивий вималює 4-5 годин, що завести до своїх 200 "просочівшихся" але зажатих 8 корпусом дшв, якусь підмогу.
ну, і звісно, це байки для імбецила трампа. минулого разу спрацювало. трамп особисто просив відпустити наших 5000 з котла під курськом.
