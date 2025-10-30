РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
1 034 19

Не рекомендуем журналистам доверять предложениям Путина о "коридорах" в зоне боевых действий, - МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Украина не рекомендует журналистам любой страны доверять каким-либо предложениям диктатора РФ Владимира Путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция МИД Украины

"Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий. Я собственными глазами видел, чем заканчиваются такие предложения – 29 августа 2014 года в Иловайске", – отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин назвал войну "генетической чертой" россиян. ВИДЕО

В МИД подчеркнули, что единственная цель Путина – затягивание войны. Диктатор никогда не соблюдал ни одного обещания о прекращении огня.

Украина попросила не помогать главе Кремля оправдывать преступления через российские провокации против журналистов.

"Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим", - добавил Тихий.

Читайте также: Венгерский дипломат Мадяр предлагал Украине отдать территории для "мира" с РФ: МИД ответил

Что предшествовало

  • 30 октября российский диктатор Путин отдал приказ своему Минобороны обеспечить "беспрепятственный проезд" иностранных и украинских журналистов в районы Покровска, Мирнограда и Купянска.
  • Российский диктатор говорит, что там якобы заблокированы украинские военные.
  • В российском Минобороны пообещали прекратить боевые действия на 5-6 часов и обеспечить коридор для представителей СМИ при условии "гарантий безопасности" и для них, и для россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что мир между Россией и Украиной якобы возможен в течение года, - Reuters

Автор: 

МИД (7139) путин владимир (32412) СМИ (3866) война в Украине (6700) Тихий Георгий (40)
Топ комментарии
+6
Хай Такер Карлсон поїде. Він же типу журналіст...
показать весь комментарий
30.10.2025 17:02 Ответить
+3
Ну що ж, правильно сказав.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:03 Ответить
+3
Колись кацапи вже робили "коридор" - не дай Бог
показать весь комментарий
30.10.2025 17:06 Ответить
Вот это ответ )
показать весь комментарий
30.10.2025 17:01 Ответить
Хай Такер Карлсон поїде. Він же типу журналіст...
показать весь комментарий
30.10.2025 17:02 Ответить
соловйов нехай приїде, скабееева...
показать весь комментарий
30.10.2025 17:32 Ответить
Треба було навпаки всім бажаючим дозволити. Тепер путін скаже, що то Україна не допустила і там будуть виключно кацапські та "дружні" типу журналюги, а також "українські" з різних московських помийок типу Страна юа.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:03 Ответить
Де він забороняє?
показать весь комментарий
30.10.2025 17:04 Ответить
Що б дрона в пику зловити? Вони не такі дурні...
показать весь комментарий
30.10.2025 17:33 Ответить
Ну що ж, правильно сказав.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:03 Ответить
ДАЙТЕ ЧАС зЄРИГОМАФІЇ дограбувати Україну та розподілити між собою награбоване - а там хоч хйло з Бужанськими хоч дідько лисий - МАРОДЕРАТ втече йому буде все похер!
показать весь комментарий
30.10.2025 17:03 Ответить
зараз вилазять оці нікчеми з Бакноквї за сценарієм РИГОідеологів - роздувати нікчемноневиконанні посили від хйла, аби відволікати увагу від грабування зЄвладою перед втечею...
показать весь комментарий
30.10.2025 17:11 Ответить
Ну коли агенти НАБУ та керівник САП з гучними розслідуваннями РИГОВЛАДИ вже під прицілом та під судами ТАТАРІВСЬКОЇ спецури то ...
показать весь комментарий
30.10.2025 17:13 Ответить
Це нікчемне бекання-мекання в соцмережі і є відповідь зелевлади на провокації *****?
показать весь комментарий
30.10.2025 17:03 Ответить
Колись кацапи вже робили "коридор" - не дай Бог
показать весь комментарий
30.10.2025 17:06 Ответить
В них є труба в Куп'янськ, нехай рачки лізуть...
показать весь комментарий
30.10.2025 17:35 Ответить
свіжак!
вже три котла. 9000 зсу в них.
кожній, хоч якось думаючій людині зрозуміло, що плєшивий вималює 4-5 годин, що завести до своїх 200 "просочівшихся" але зажатих 8 корпусом дшв, якусь підмогу.
ну, і звісно, це байки для імбецила трампа. минулого разу спрацювало. трамп особисто просив відпустити наших 5000 з котла під курськом.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:07 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 17:19 Ответить
"коридоры кончаются стенками , а тунели выводят на свет"
показать весь комментарий
30.10.2025 17:08 Ответить
Госсаді! А про це ще й говорити треба? Своєї клепки немає? Тії журналісти про Іловайськ забули? Не знають скільки вартує слово "руZZкага афіцера" ?
******...
показать весь комментарий
30.10.2025 17:18 Ответить
Те що сказав найкривавіший терорист ,гидко навіть звертати увагу.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:24 Ответить
ну да, а то приедут и узнают правду не с марафона
показать весь комментарий
30.10.2025 17:42 Ответить
 
 