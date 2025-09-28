Венгерский дипломат Мадяр предлагал Украине отдать территории для "мира" с РФ: МИД ответил

Спикер МИД Георгий Тихий ответил заместителю главы МИД Венгрии Левенте Мадьяру, который предлагал Украине уже сейчас "отказаться от пятой части своих территорий" ради мира с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

Накануне заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр рассказал о том, как после Первой мировой войны Венгрия передала две трети своей территории "ради мира".

"Сейчас Украина должна была бы отказаться от пятой части своих территорий. Я не хочу говорить Украине, что она должна делать, но по нашему опыту - мир иногда болезненный. Вопрос лишь в том, что важнее: сохранить жизнеспособность страны или держаться за несколько тысяч квадратных километров", - сказал венгерский дипломат в своем выступлении.

На это отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

"Венгрия может обменять свою землю или суверенитет, если захочет. Украина этого не хочет, и советы ей не нужны", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан - Зеленскому: Прекратите нас преследовать!