Венгерский дипломат Мадяр предлагал Украине отдать территории для "мира" с РФ: МИД ответил
Спикер МИД Георгий Тихий ответил заместителю главы МИД Венгрии Левенте Мадьяру, который предлагал Украине уже сейчас "отказаться от пятой части своих территорий" ради мира с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
Накануне заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр рассказал о том, как после Первой мировой войны Венгрия передала две трети своей территории "ради мира".
"Сейчас Украина должна была бы отказаться от пятой части своих территорий. Я не хочу говорить Украине, что она должна делать, но по нашему опыту - мир иногда болезненный. Вопрос лишь в том, что важнее: сохранить жизнеспособность страны или держаться за несколько тысяч квадратных километров", - сказал венгерский дипломат в своем выступлении.
На это отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий.
"Венгрия может обменять свою землю или суверенитет, если захочет. Украина этого не хочет, и советы ей не нужны", - подчеркнул он.
А наш - мадяр здорової людини.
Оголошення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщиною війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Королівству Сербія.
Просто припиніть постачати їм нафту - і все !
Україна війну не починала, на неї напав хижак, щоб зтерти нашу країну з планети.
Тупоголовий угорець, і такі самі як і він, тупі у нього порівняння.
******* Угорщина з нинішнім її урядом - ворог України і практично союзник Х-уйла, яка його підтримує у всьому, крім участі у прямій інтервенції.
Правильному Мадяру вони заборонили вʼїзд до Угорщини!