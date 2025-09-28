РУС
Венгерский дипломат Мадяр предлагал Украине отдать территории для "мира" с РФ: МИД ответил

Спикер МИД Украины Георгий Тихий

Спикер МИД Георгий Тихий ответил заместителю главы МИД Венгрии Левенте Мадьяру, который предлагал Украине уже сейчас "отказаться от пятой части своих территорий" ради мира с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

Накануне заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр рассказал о том, как после Первой мировой войны Венгрия передала две трети своей территории "ради мира".

"Сейчас Украина должна была бы отказаться от пятой части своих территорий. Я не хочу говорить Украине, что она должна делать, но по нашему опыту - мир иногда болезненный. Вопрос лишь в том, что важнее: сохранить жизнеспособность страны или держаться за несколько тысяч квадратных километров", - сказал венгерский дипломат в своем выступлении.

На это отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

"Венгрия может обменять свою землю или суверенитет, если захочет. Украина этого не хочет, и советы ей не нужны", - подчеркнул он.

Венгрия (2156) МИД (7114) территориальная целостность (286) Тихий Георгий (37)
Топ комментарии
+9
То не той мадяр! В нас є свій МАДЯР!
28.09.2025 15:38 Ответить
+6
П"ята частина - так вони ж не зупиняються - вже лізуть в Дніпропетровську обл
28.09.2025 15:37 Ответить
+6
А шо, Дебрецен з Ньюрвгаза можемо прийняти, но уйобики повинні всі виїхати нах, пардон, до Буди або до Пешти.
28.09.2025 15:38 Ответить
🖕
28.09.2025 15:35 Ответить
Трусливі політики не хочуть воювати, таких політиків потрібно вбивати ще до битви з ворогом!
28.09.2025 15:43 Ответить
Політики воюють руками солдат. Тому що армія це інструмент політики....
28.09.2025 15:45 Ответить
Ви дивіться що у Вашій країні діється іншим ваші поради не потрібні
28.09.2025 17:09 Ответить
28.09.2025 15:37 Ответить
А нехай Пуйло забирає даунбас +всіх мадярів, а нам угорщину.
28.09.2025 15:38 Ответить
мадяро-****** вже забули як просрали Австро-Угорську імперію.Не їм поради давати що робити з територіями.Свої власні не змогли втримати.
28.09.2025 16:33 Ответить
28.09.2025 15:38 Ответить
28.09.2025 15:38 Ответить
То - мадяр курця.
А наш - мадяр здорової людини.
28.09.2025 16:01 Ответить
всякий мадяр що не Бровді хай йде *****.
28.09.2025 15:43 Ответить
І що ж призвело до втрати Угрщиною двох третин територій?
Оголошення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщиною війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Королівству Сербія.

28.09.2025 15:50 Ответить
Хрен вам ,а не территоиия Украины. Крым и Донбасс это Украина! Слава Украине!
показать весь комментарий
28.09.2025 15:58 Ответить
Чисто з підвалин свого сюру... Віддайте свою 1/5 території Україні, а своїх відправте в свої етнічні бєбеня за Урал. Може ми і погодимось... А ви, нешановні, погодитесь?
показать весь комментарий
28.09.2025 16:05 Ответить
28.09.2025 16:05 Ответить
А навіщо їм взагалі відповідати ?
Просто припиніть постачати їм нафту - і все !
28.09.2025 16:18 Ответить
Угорщина провокувала 1 Світову війну, бажання її почати в угорського уряду було навіть сильнішим, ніж у австрійців, які під їх тиском у свою чергу сильніше тисли на німців, вони її почали, іі вои її програла (а потім Угорщина була вірним союзником Гітлера у 2 Світовій практично до її кінця, і теж її програла разом з німцями).
Україна війну не починала, на неї напав хижак, щоб зтерти нашу країну з планети.
Тупоголовий угорець, і такі самі як і він, тупі у нього порівняння.
******* Угорщина з нинішнім її урядом - ворог України і практично союзник Х-уйла, яка його підтримує у всьому, крім участі у прямій інтервенції.
28.09.2025 16:21 Ответить
Під час 2 світової війни Угорщина була союзником Гітлера, тепер воно союзник Путлера...
28.09.2025 16:25 Ответить
Це неправільний мадяр!
Правильному Мадяру вони заборонили вʼїзд до Угорщини!
28.09.2025 16:33 Ответить
Мадяр курільщіка...
28.09.2025 17:16 Ответить
Ми готові обміняти угорські території і мадярів. В чому проблема? Хай скажуть від чого вони відмовляються, ми це зразу передаємо підаросії і забираємо наші території і людей з окупації.
28.09.2025 17:18 Ответить
 
 