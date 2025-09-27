Мир для Украины может быть "болезненным", - заместитель главы МИД Венгрии Мадьяр

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр сравнил ситуацию Украины с историей Венгрии после Первой мировой войны. Он отметил, что Будапешт после поражения терял две трети территорий, но решил сохранить, по крайней мере, треть страны, чтобы не "совершить коллективное самоубийство".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом он заявил перед студентами Парижского института политических исследований.

Мадьяр рассказал, что после Первой мировой войны Венгрия оказалась на стороне побежденных, поэтому имела два варианта: либо продолжать войну и "совершить коллективное самоубийство", либо договориться об условиях мира, даже если это означало потерю двух третей территории.

По словам заместителя венгерского МИД, тогдашняя власть Венгрии приняла "единственное разумное, хоть и трагическое решение" - сохранить хотя бы треть страны, "а не пожертвовать всем".

"Было больно? Конечно, было больно. Сейчас Украина должна была бы отказаться от пятой части своих территорий. Я не хочу говорить Украине, что она должна делать, но по нашему опыту - мир иногда болезненный. Вопрос лишь в том, что важнее: сохранить жизнеспособность страны или держаться за несколько тысяч квадратных километров", - считает он и добавляет, что из-за риска расширения конфликта и эскалации "мир нужен любой ценой".

