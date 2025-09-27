РУС
2 455 44

Мир для Украины может быть "болезненным", - заместитель главы МИД Венгрии Мадьяр

Левенте Мадяр о прекращении войны

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр сравнил ситуацию Украины с историей Венгрии после Первой мировой войны. Он отметил, что Будапешт после поражения терял две трети территорий, но решил сохранить, по крайней мере, треть страны, чтобы не "совершить коллективное самоубийство".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом он заявил перед студентами Парижского института политических исследований.

Мадьяр рассказал, что после Первой мировой войны Венгрия оказалась на стороне побежденных, поэтому имела два варианта: либо продолжать войну и "совершить коллективное самоубийство", либо договориться об условиях мира, даже если это означало потерю двух третей территории.

По словам заместителя венгерского МИД, тогдашняя власть Венгрии приняла "единственное разумное, хоть и трагическое решение" - сохранить хотя бы треть страны, "а не пожертвовать всем".

"Было больно? Конечно, было больно. Сейчас Украина должна была бы отказаться от пятой части своих территорий. Я не хочу говорить Украине, что она должна делать, но по нашему опыту - мир иногда болезненный. Вопрос лишь в том, что важнее: сохранить жизнеспособность страны или держаться за несколько тысяч квадратных километров", - считает он и добавляет, что из-за риска расширения конфликта и эскалации "мир нужен любой ценой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига - Сийярто: Украина видит "лицемерие и моральную деградацию" правительства Венгрии

+14
В двох третинах тієї Угорщини жили інші народи, а угорці були агресорами. Це якраз умови миру для росії. Від теперішеьої росії має залишитись щонайбільше третина, хоча і це забагато.
27.09.2025 14:01 Ответить
+10
Оце воно щось буде патякати про Україну що їй вигідно чи ні? За собою слідкуй.
27.09.2025 14:00 Ответить
+7
Яке кончене, спочатку окупували дві третини чужих територій, або навіть більше, а потім, коли отримали по морді, віддали і тепер роздають поради. Тьфу прямо в рожу!!!
27.09.2025 14:03 Ответить
на рф проживає більше 190 народів, тому вона повинна розпастись на 190 нових держав.
27.09.2025 14:37 Ответить
Тоді була світова війна. А в даному випадку більш доречний приклад Фінляндії.
27.09.2025 14:01 Ответить
Фінляндія теж віддала частину территорій .
27.09.2025 14:12 Ответить
Фінляндії повезло, що Гітлер напав на СРСР, інакше від неї так просто не відчипились
27.09.2025 14:23 Ответить
Він напав через рік після підписання фінами миру з совком.
27.09.2025 14:33 Ответить
Я в курсі. Досі вірте угодам підписаним з кацапами?
27.09.2025 14:47 Ответить
Я ні, але фіни так. І виявилися праві. Пощастило.
27.09.2025 15:06 Ответить
є тільки одна різниця: в першу світову країни воювали, а тепер рашка просто ЗНИЩУЄ. Про мир, навіть болісний, годі мріяти
27.09.2025 14:01 Ответить
Цьому Мадяру з нашим МАДЯРОМ на цю тему б побалакати .
27.09.2025 14:02 Ответить
Яке кончене, спочатку окупували дві третини чужих територій, або навіть більше, а потім, коли отримали по морді, віддали і тепер роздають поради. Тьфу прямо в рожу!!!
27.09.2025 14:03 Ответить
Ти поцікався історією "угорської революції" 1848 року... Там мадяри так почали "звільнення від гніту імперії Габсбургів", що хорвати, словенці, словаки, чехи, русини, кинулися на захист "гнобителів-австрійців"...
27.09.2025 14:43 Ответить
Яким боком ця ватна лічинка хантимансійських племен відноситься до династії Габсбургів та Австро-Угорської імперії?
27.09.2025 14:04 Ответить
Були такі. Аттіла. Гуни. Потім угри. Десь там і пам'ятник стоїть. Ця лічинка ніяк. Імперія склалась тільки в ХІХ ст. До того було заштатним. Це не Австрія. А гонору і пихи так само, як і у кацапів.
27.09.2025 14:21 Ответить
До гуннів мадьяри ніяким боком. Мадьяри, ханти та мансі мають споріднену мову. Колись був знайомим з одним угорцем, що регулярно їздив за Урал та збирав фолькльор в Хантимансійському АО РФ.
27.09.2025 14:25 Ответить
Так і є.
27.09.2025 14:39 Ответить
Мадяри такі самі "гунни", як і "рассеяне - славянский народ"... Вкрали чужу історію, чужу територію, і "розказують казки"...
27.09.2025 14:46 Ответить
Для кацапів також. (c) Мадяр 😁
27.09.2025 14:04 Ответить
То не були угорські землі - то була експансія мадьярів - після війни землі вернулись Румунії Словаччині
27.09.2025 14:05 Ответить
Не тільки. До складу Угорського Королівства як частини Австро-Угорщини входили такі міста, як Бардіїв, Бистриця, Братіслава, Брашов, Вараждін, Ґрадішка, Жіліна, Заґреб, Земун, Кошиці, Мукачево, Новий Сад, Осієк, Рахів, Рієка, Сібіу, Сісак, Тімішоара, Ужгород.

По тих часах майже скрізь залишилися й мадярські меншини (щось таке, як волинські поляки).

Відти й їхній захват москалями, змішаний із заздрістю.
27.09.2025 14:46 Ответить
На що ця курва намікає?
27.09.2025 14:05 Ответить
Якім боком їхня поразка після першої світової до України? лиш би шось п*здіти. Забагато цих гандо*ів стало послідні дні в новинах. Збивати н*х треба їхні дрони які в закарпатський області і більше не церемонитись з "дружбою" тоді побачим хто буде мати "болісний" мир.
27.09.2025 14:06 Ответить
Какой-то слабый пример про 1-ю мировую. Расскажи, как дрались на стороне Гитлера во 2-ю, самый стойкий союзник нацистов.
27.09.2025 14:07 Ответить
Трубу закриє Україна з кацапнявою нафтою до угорців?
от тоді і побачимо хто перший заниє.
до сіх не розумію нахіба Україна це все своїм ворогам качяє...
27.09.2025 14:07 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F Енергетична хартія
Зобов'язання, які містяться у Договорі, є обов'язковими для виконання всіма країнами-членами Європейського Союзу, і стануть такими для тих країн, які подали заявки на членство в ЄС
27.09.2025 14:22 Ответить
а як той, з яким були укладені угоди, напав на тебе і вбиває - теж дотримуватися потрібно?
27.09.2025 14:46 Ответить
Хлопе,ти ***** не той мадьяр😁
27.09.2025 14:09 Ответить
і взагалі - різні в Угорщіні і Україні Мадяри.
27.09.2025 14:09 Ответить
та просто пішов нах ...позорище ху* ловське , а не Угорець ...
27.09.2025 14:13 Ответить
Не всі йогурти Мадяри однаково корисні!
27.09.2025 14:13 Ответить
Зачекай "Мадяр", після перемоги над кацапами до вас завітає справжній, український Мадяр з побратимами і покаже по справжньому, що таке "болісно"
27.09.2025 14:17 Ответить
Тільки цей заступник, "чомусь" замовчує, що то був кінець другої світової в не її початок. І що втратила не Угорщина а Австро-Угорська імперія яка на той момент теж складалась з поневолених народів. Не в такий жорсткий спосіб поневолених як то робила Московія але суть це не міняє.
Порівняння для ідіотів, що взагалі не цікавились ніколи історією.
27.09.2025 14:19 Ответить
******, пиндуйте на історічЄскую родіну південний урал та поволжжя звідки ви приперлись в Європу. А на гуцулам повернути їхню історичну територію яку ви захопили!
27.09.2025 14:22 Ответить
Вугорське падло знову прирівняло вбивцю з жертвою?
27.09.2025 14:31 Ответить
Поки що схоже порівнює прутень з пальцем.
27.09.2025 14:43 Ответить
Нічого ви не втратили. Бо ваша батьківщина, взагалі-то, десь біля уралу. Туди й повертайтесь...
27.09.2025 14:35 Ответить
устами цього підара, говорить *****.
27.09.2025 14:36 Ответить
Болісно буде коли путя надягне вас усіх на "кукан"
27.09.2025 14:57 Ответить
Заступник прибиральниці міністерства закордонних справ угорщини сказав: ...............
Капець , кожна шавка з смітника гавкає).
27.09.2025 14:57 Ответить
оце угорських підарів забули запитати
27.09.2025 15:00 Ответить
За подібний мир всіх зелених уродів з головкою ЕрЗе (простіше, точніше - колишніх младоригів, нинішніх ментальних нащадків овощних) слід буде розвішати по всіх каштанах Києва. Може, комусь буде шкода каштанів?
27.09.2025 15:03 Ответить
 
 