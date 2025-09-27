Мир для України може бути "болісним", - заступник глави МЗС Угорщини Мадяр

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр порівняв ситуацію України з історією Угорщини після Першої світової війни. Він зазначив, що Будапешт після поразки втрачав дві третини територій, але вирішив зберегти принаймні третину країни, щоб не "здійснити колективне самогубство".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це він заявив перед студентами Паризького інституту політичних досліджень.

Мадяр розповів, що після Першої світової війни Угорщина опинилася на боці переможених, тож мала два варіанти: або продовжувати війну й "здійснити колективне самогубство", або домовитися про умови миру, навіть якщо це означало втрату двох третин території.

За словами заступника угорського МЗС, тодішня влада Угорщини ухвалила "єдине розумне, хоч і трагічне рішення" — зберегти хоча б третину країни, "а не пожертвувати всім".

"Було боляче? Звісно, було боляче. Зараз Україна мала б відмовитися від п’ятої частини своїх територій. Я не хочу казати Україні, що вона має робити, але з нашого досвіду - мир іноді болісний. Питання лише в тому, що важливіше: зберегти життєздатність країни чи триматися за кілька тисяч квадратних кілометрів", - вважає він і додає, що через ризик розширення конфлікту та ескалації "мир потрібен за всяку ціну".

