2 547 46

Мир для України може бути "болісним", - заступник глави МЗС Угорщини Мадяр

Левенте Мадяр про припинення війни

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр порівняв ситуацію України з історією Угорщини після Першої світової війни. Він зазначив, що Будапешт після поразки втрачав дві третини територій, але вирішив зберегти принаймні третину країни, щоб не "здійснити колективне самогубство".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це він заявив перед студентами Паризького інституту політичних досліджень.

Мадяр розповів, що після Першої світової війни Угорщина опинилася на боці переможених, тож мала два варіанти: або продовжувати війну й "здійснити колективне самогубство", або домовитися про умови миру, навіть якщо це означало втрату двох третин території.

За словами заступника угорського МЗС, тодішня влада Угорщини ухвалила "єдине розумне, хоч і трагічне рішення" — зберегти хоча б третину країни, "а не пожертвувати всім".

"Було боляче? Звісно, було боляче. Зараз Україна мала б відмовитися від п’ятої частини своїх територій. Я не хочу казати Україні, що вона має робити, але з нашого досвіду - мир іноді болісний. Питання лише в тому, що важливіше: зберегти життєздатність країни чи триматися за кілька тисяч квадратних кілометрів", - вважає він і додає, що через ризик розширення конфлікту та ескалації "мир потрібен за всяку ціну".

+16
В двох третинах тієї Угорщини жили інші народи, а угорці були агресорами. Це якраз умови миру для росії. Від теперішеьої росії має залишитись щонайбільше третина, хоча і це забагато.
27.09.2025 14:01 Відповісти
+12
Оце воно щось буде патякати про Україну що їй вигідно чи ні? За собою слідкуй.
27.09.2025 14:00 Відповісти
+9
Яке кончене, спочатку окупували дві третини чужих територій, або навіть більше, а потім, коли отримали по морді, віддали і тепер роздають поради. Тьфу прямо в рожу!!!
27.09.2025 14:03 Відповісти
його порівняння некоректне, тому що Угорщина кожен раз втрачала території після повних розгромів і капітуляцій.

а вот капітуляції України НЕ буде !

.
27.09.2025 15:19 Відповісти
на рф проживає більше 190 народів, тому вона повинна розпастись на 190 нових держав.
27.09.2025 14:37 Відповісти
Тоді була світова війна. А в даному випадку більш доречний приклад Фінляндії.
27.09.2025 14:01 Відповісти
Фінляндія теж віддала частину территорій .
27.09.2025 14:12 Відповісти
Фінляндії повезло, що Гітлер напав на СРСР, інакше від неї так просто не відчипились
27.09.2025 14:23 Відповісти
Він напав через рік після підписання фінами миру з совком.
27.09.2025 14:33 Відповісти
Я в курсі. Досі вірте угодам підписаним з кацапами?
27.09.2025 14:47 Відповісти
Я ні, але фіни так. І виявилися праві. Пощастило.
27.09.2025 15:06 Відповісти
є тільки одна різниця: в першу світову країни воювали, а тепер рашка просто ЗНИЩУЄ. Про мир, навіть болісний, годі мріяти
27.09.2025 14:01 Відповісти
Цьому Мадяру з нашим МАДЯРОМ на цю тему б побалакати .
27.09.2025 14:02 Відповісти
Ти поцікався історією "угорської революції" 1848 року... Там мадяри так почали "звільнення від гніту імперії Габсбургів", що хорвати, словенці, словаки, чехи, русини, кинулися на захист "гнобителів-австрійців"...
27.09.2025 14:43 Відповісти
Яким боком ця ватна лічинка хантимансійських племен відноситься до династії Габсбургів та Австро-Угорської імперії?
27.09.2025 14:04 Відповісти
Були такі. Аттіла. Гуни. Потім угри. Десь там і пам'ятник стоїть. Ця лічинка ніяк. Імперія склалась тільки в ХІХ ст. До того було заштатним. Це не Австрія. А гонору і пихи так само, як і у кацапів.
27.09.2025 14:21 Відповісти
До гуннів мадьяри ніяким боком. Мадьяри, ханти та мансі мають споріднену мову. Колись був знайомим з одним угорцем, що регулярно їздив за Урал та збирав фолькльор в Хантимансійському АО РФ.
27.09.2025 14:25 Відповісти
Так і є.
27.09.2025 14:39 Відповісти
Мадяри такі самі "гунни", як і "рассеяне - славянский народ"... Вкрали чужу історію, чужу територію, і "розказують казки"...
27.09.2025 14:46 Відповісти
Для кацапів також. (c) Мадяр 😁
27.09.2025 14:04 Відповісти
То не були угорські землі - то була експансія мадьярів - після війни землі вернулись Румунії Словаччині
27.09.2025 14:05 Відповісти
Не тільки. До складу Угорського Королівства як частини Австро-Угорщини входили такі міста, як Бардіїв, Бистриця, Братіслава, Брашов, Вараждін, Ґрадішка, Жіліна, Заґреб, Земун, Кошиці, Мукачево, Новий Сад, Осієк, Рахів, Рієка, Сібіу, Сісак, Тімішоара, Ужгород.

По тих часах майже скрізь залишилися й мадярські меншини (щось таке, як волинські поляки).

Відти й їхній захват москалями, змішаний із заздрістю.
27.09.2025 14:46 Відповісти
На що ця курва намікає?
27.09.2025 14:05 Відповісти
Якім боком їхня поразка після першої світової до України? лиш би шось п*здіти. Забагато цих гандо*ів стало послідні дні в новинах. Збивати н*х треба їхні дрони які в закарпатський області і більше не церемонитись з "дружбою" тоді побачим хто буде мати "болісний" мир.
27.09.2025 14:06 Відповісти
Какой-то слабый пример про 1-ю мировую. Расскажи, как дрались на стороне Гитлера во 2-ю, самый стойкий союзник нацистов.
27.09.2025 14:07 Відповісти
Трубу закриє Україна з кацапнявою нафтою до угорців?
от тоді і побачимо хто перший заниє.
до сіх не розумію нахіба Україна це все своїм ворогам качяє...
27.09.2025 14:07 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F Енергетична хартія
Зобов'язання, які містяться у Договорі, є обов'язковими для виконання всіма країнами-членами Європейського Союзу, і стануть такими для тих країн, які подали заявки на членство в ЄС
27.09.2025 14:22 Відповісти
а як той, з яким були укладені угоди, напав на тебе і вбиває - теж дотримуватися потрібно?
27.09.2025 14:46 Відповісти
Хлопе,ти ***** не той мадьяр😁
27.09.2025 14:09 Відповісти
і взагалі - різні в Угорщіні і Україні Мадяри.
27.09.2025 14:09 Відповісти
та просто пішов нах ...позорище ху* ловське , а не Угорець ...
27.09.2025 14:13 Відповісти
тут навколо нас цих мад'яр, як піску на пляжі! на роботу кожного ранку як "пенделькрафт" прикочовують. в вісі точно такі ж, великоімперські!
27.09.2025 15:17 Відповісти
Не всі йогурти Мадяри однаково корисні!
27.09.2025 14:13 Відповісти
Зачекай "Мадяр", після перемоги над кацапами до вас завітає справжній, український Мадяр з побратимами і покаже по справжньому, що таке "болісно"
27.09.2025 14:17 Відповісти
Тільки цей заступник, "чомусь" замовчує, що то був кінець другої світової в не її початок. І що втратила не Угорщина а Австро-Угорська імперія яка на той момент теж складалась з поневолених народів. Не в такий жорсткий спосіб поневолених як то робила Московія але суть це не міняє.
Порівняння для ідіотів, що взагалі не цікавились ніколи історією.
27.09.2025 14:19 Відповісти
******, пиндуйте на історічЄскую родіну південний урал та поволжжя звідки ви приперлись в Європу. А на гуцулам повернути їхню історичну територію яку ви захопили!
27.09.2025 14:22 Відповісти
Вугорське падло знову прирівняло вбивцю з жертвою?
27.09.2025 14:31 Відповісти
Поки що схоже порівнює прутень з пальцем.
27.09.2025 14:43 Відповісти
Нічого ви не втратили. Бо ваша батьківщина, взагалі-то, десь біля уралу. Туди й повертайтесь...
27.09.2025 14:35 Відповісти
устами цього підара, говорить *****.
27.09.2025 14:36 Відповісти
Болісно буде коли путя надягне вас усіх на "кукан"
27.09.2025 14:57 Відповісти
Заступник прибиральниці міністерства закордонних справ угорщини сказав: ...............
Капець , кожна шавка з смітника гавкає).
27.09.2025 14:57 Відповісти
оце угорських підарів забули запитати
27.09.2025 15:00 Відповісти
За подібний мир всіх зелених уродів з головкою ЕрЗе (простіше, точніше - колишніх младоригів, нинішніх ментальних нащадків овощних) слід буде розвішати по всіх каштанах Києва. Може, комусь буде шкода каштанів?
27.09.2025 15:03 Відповісти
 
 