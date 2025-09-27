Перекроювання кордонів силою неприпустиме. Жодного миру не може бути без участі України, - прем’єр-міністр Греції Міцотакіс

Прем’єр Греції на Генасамблеї ООН наголосив на важливості негайного припинення вогню, збереженні кордонів України та підтримці Києва у боротьбі проти агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Ми цінуємо зусилля президента Трампа щодо досягнення миру і повторюємо: справжній мирний процес не може розпочатися без негайного припинення вогню. І будьмо відвертими: не може бути жодної мирної формули без України за столом переговорів і не може бути прийнято за жодних обставин перекроювання кордонів силою", – наголосив глава грецького уряду.

Він підкреслив, що Греція і надалі беззастережно підтримуватиме Україну у протистоянні російському агресору.

"Війна в Україні - це не просто ще один регіональний конфлікт у Європі. Це боротьба за свободу, демократію та гідність. Передусім це захист світового порядку, заснованого на правилах. Ми твердо і беззастережно підтримуємо Україну в цій боротьбі та будемо й надалі надавати непохитну підтримку українському народу, який має право жити в мирі, безпеці та самостійно визначати своє майбутнє", – заявив прем'єр-міністр.

Міцотакіс також наголосив, що Євросоюз має взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

"Греція вже виділяє понад 3% ВВП на оборону і готова робити більше. З війною, що повернулася на наш континент, немає іншого вибору. Ми твердо переконані, що настав час для спільного європейського фінансування критично важливих оборонних проєктів, зокрема у сфері протиракетної та протидронової оборони", – сказав він.

