Перекроювання кордонів силою неприпустиме. Жодного миру не може бути без участі України, - прем’єр-міністр Греції Міцотакіс

Кіріакос Міцотакіс про припинення війни

Прем’єр Греції на Генасамблеї ООН наголосив на важливості негайного припинення вогню, збереженні кордонів України та підтримці Києва у боротьбі проти агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Ми цінуємо зусилля президента Трампа щодо досягнення миру і повторюємо: справжній мирний процес не може розпочатися без негайного припинення вогню. І будьмо відвертими: не може бути жодної мирної формули без України за столом переговорів і не може бути прийнято за жодних обставин перекроювання кордонів силою", – наголосив глава грецького уряду.

Він підкреслив, що Греція і надалі беззастережно підтримуватиме Україну у протистоянні російському агресору.

"Війна в Україні - це не просто ще один регіональний конфлікт у Європі. Це боротьба за свободу, демократію та гідність. Передусім це захист світового порядку, заснованого на правилах. Ми твердо і беззастережно підтримуємо Україну в цій боротьбі та будемо й надалі надавати непохитну підтримку українському народу, який має право жити в мирі, безпеці та самостійно визначати своє майбутнє", – заявив прем'єр-міністр.

Міцотакіс також наголосив, що Євросоюз має взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

"Греція вже виділяє понад 3% ВВП на оборону і готова робити більше. З війною, що повернулася на наш континент, немає іншого вибору. Ми твердо переконані, що настав час для спільного європейського фінансування критично важливих оборонних проєктів, зокрема у сфері протиракетної та протидронової оборони", – сказав він.

https://www.youtube.com/watch?v=QskFT7AaKH0
показати весь коментар
27.09.2025 13:46 Відповісти
Єтіть....а цей звідки виліз...? Греція ? шо случілось ?
Ви за три роки війни ,багато чули за Грецію ?
показати весь коментар
27.09.2025 13:46 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/08/7/7191599/ Греція, як і Болгарія, насправді передає Україні дуже багато зброї.

Зокрема, обидві країни передають дуже багато радянської зброї, зокрема бронетехніку та артилерійські **********.

Але тут є важливий момент - Греція не афішує передачу зброї ЗСУ.

Доходило до ситуацій, коли в Україні робили заяви про отримання якоїсь зброї від Греції, тоді як в Греції про це ніхто не знав.

А відповідно - розпочинався політичний скандал, коли опозиція звинувачувала уряд у таємній передачі зброї Україні.

Тобто нинішній грецький уряд намагається передавати зброю і підтримувати Україну, але він намагається це не афішувати, щоб не створювати для себе внутрішні проблеми і не давати опозиції можливість бити по уряду.
показати весь коментар
27.09.2025 13:54 Відповісти
оружие устарело и приходит срок его утилизации, а это большие деньги, вот европа и все старье скинула и еще и бабло получила, не нужно искать великих друзей и братьев
показати весь коментар
27.09.2025 14:04 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3960447-ukraina-za-tri-roki-vijni-otrimala-267-milardiv-zahidnoi-dopomogi.html Загалом за останні три роки (на лютий 2025) Україні було виділено близько 267 млрд євро допомоги, що становить понад 80 млрд євро на рік.

Зокрема, близько 130 мільярдів євро (49%) були виділені на військову допомогу, 118 мільярдів євро (44%) - на фінансову підтримку та 19 мільярдів євро (7%) - на гуманітарну допомогу.
показати весь коментар
27.09.2025 14:29 Відповісти
 
 