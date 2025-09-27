Перекроювання кордонів силою неприпустиме. Жодного миру не може бути без участі України, - прем’єр-міністр Греції Міцотакіс
Прем’єр Греції на Генасамблеї ООН наголосив на важливості негайного припинення вогню, збереженні кордонів України та підтримці Києва у боротьбі проти агресії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
"Ми цінуємо зусилля президента Трампа щодо досягнення миру і повторюємо: справжній мирний процес не може розпочатися без негайного припинення вогню. І будьмо відвертими: не може бути жодної мирної формули без України за столом переговорів і не може бути прийнято за жодних обставин перекроювання кордонів силою", – наголосив глава грецького уряду.
Він підкреслив, що Греція і надалі беззастережно підтримуватиме Україну у протистоянні російському агресору.
"Війна в Україні - це не просто ще один регіональний конфлікт у Європі. Це боротьба за свободу, демократію та гідність. Передусім це захист світового порядку, заснованого на правилах. Ми твердо і беззастережно підтримуємо Україну в цій боротьбі та будемо й надалі надавати непохитну підтримку українському народу, який має право жити в мирі, безпеці та самостійно визначати своє майбутнє", – заявив прем'єр-міністр.
Міцотакіс також наголосив, що Євросоюз має взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.
"Греція вже виділяє понад 3% ВВП на оборону і готова робити більше. З війною, що повернулася на наш континент, немає іншого вибору. Ми твердо переконані, що настав час для спільного європейського фінансування критично важливих оборонних проєктів, зокрема у сфері протиракетної та протидронової оборони", – сказав він.
Ви за три роки війни ,багато чули за Грецію ?
Зокрема, обидві країни передають дуже багато радянської зброї, зокрема бронетехніку та артилерійські **********.
Але тут є важливий момент - Греція не афішує передачу зброї ЗСУ.
Доходило до ситуацій, коли в Україні робили заяви про отримання якоїсь зброї від Греції, тоді як в Греції про це ніхто не знав.
А відповідно - розпочинався політичний скандал, коли опозиція звинувачувала уряд у таємній передачі зброї Україні.
Тобто нинішній грецький уряд намагається передавати зброю і підтримувати Україну, але він намагається це не афішувати, щоб не створювати для себе внутрішні проблеми і не давати опозиції можливість бити по уряду.
Зокрема, близько 130 мільярдів євро (49%) були виділені на військову допомогу, 118 мільярдів євро (44%) - на фінансову підтримку та 19 мільярдів євро (7%) - на гуманітарну допомогу.