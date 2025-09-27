РУС
Перекраивание границ силой недопустимо. Никакого мира не может быть без участия Украины, - премьер-министр Греции Мицотакис

Кириакос Мицотакис о прекращении войны

Премьер Греции на Генассамблее ООН подчеркнул важность немедленного прекращения огня, сохранении границ Украины и поддержке Киева в борьбе против агрессии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Мы ценим усилия президента Трампа по достижению мира и повторяем: настоящий мирный процесс не может начаться без немедленного прекращения огня. И будем откровенны: не может быть никакой мирной формулы без Украины за столом переговоров и не может быть принято ни при каких обстоятельствах перекраивание границ силой", - подчеркнул глава греческого правительства.

Он подчеркнул, что Греция и в дальнейшем безоговорочно будет поддерживать Украину в противостоянии российскому агрессору.

"Война в Украине - это не просто еще один региональный конфликт в Европе. Это борьба за свободу, демократию и достоинство. Прежде всего это защита мирового порядка, основанного на правилах. Мы твердо и безоговорочно поддерживаем Украину в этой борьбе и будем и в дальнейшем оказывать непоколебимую поддержку украинскому народу, который имеет право жить в мире, безопасности и самостоятельно определять свое будущее", - заявил премьер-министр.

Мицотакис также подчеркнул, что Евросоюз должен взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

"Греция уже выделяет более 3% ВВП на оборону и готова делать больше. С войной, вернувшейся на наш континент, нет другого выбора. Мы твердо убеждены, что пришло время для совместного европейского финансирования критически важных оборонных проектов, в частности в сфере противоракетной и противодронной обороны", - сказал он.

Греция (734) ООН (4265) война в Украине (6312)
https://www.youtube.com/watch?v=QskFT7AaKH0
27.09.2025 13:46 Ответить
Єтіть....а цей звідки виліз...? Греція ? шо случілось ?
Ви за три роки війни ,багато чули за Грецію ?
27.09.2025 13:46 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/08/7/7191599/ Греція, як і Болгарія, насправді передає Україні дуже багато зброї.

Зокрема, обидві країни передають дуже багато радянської зброї, зокрема бронетехніку та артилерійські **********.

Але тут є важливий момент - Греція не афішує передачу зброї ЗСУ.

Доходило до ситуацій, коли в Україні робили заяви про отримання якоїсь зброї від Греції, тоді як в Греції про це ніхто не знав.

А відповідно - розпочинався політичний скандал, коли опозиція звинувачувала уряд у таємній передачі зброї Україні.

Тобто нинішній грецький уряд намагається передавати зброю і підтримувати Україну, але він намагається це не афішувати, щоб не створювати для себе внутрішні проблеми і не давати опозиції можливість бити по уряду.
27.09.2025 13:54 Ответить
оружие устарело и приходит срок его утилизации, а это большие деньги, вот европа и все старье скинула и еще и бабло получила, не нужно искать великих друзей и братьев
27.09.2025 14:04 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3960447-ukraina-za-tri-roki-vijni-otrimala-267-milardiv-zahidnoi-dopomogi.html Загалом за останні три роки (на лютий 2025) Україні було виділено близько 267 млрд євро допомоги, що становить понад 80 млрд євро на рік.

Зокрема, близько 130 мільярдів євро (49%) були виділені на військову допомогу, 118 мільярдів євро (44%) - на фінансову підтримку та 19 мільярдів євро (7%) - на гуманітарну допомогу.
