Перекраивание границ силой недопустимо. Никакого мира не может быть без участия Украины, - премьер-министр Греции Мицотакис

Премьер Греции на Генассамблее ООН подчеркнул важность немедленного прекращения огня, сохранении границ Украины и поддержке Киева в борьбе против агрессии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Мы ценим усилия президента Трампа по достижению мира и повторяем: настоящий мирный процесс не может начаться без немедленного прекращения огня. И будем откровенны: не может быть никакой мирной формулы без Украины за столом переговоров и не может быть принято ни при каких обстоятельствах перекраивание границ силой", - подчеркнул глава греческого правительства.

Он подчеркнул, что Греция и в дальнейшем безоговорочно будет поддерживать Украину в противостоянии российскому агрессору.

"Война в Украине - это не просто еще один региональный конфликт в Европе. Это борьба за свободу, демократию и достоинство. Прежде всего это защита мирового порядка, основанного на правилах. Мы твердо и безоговорочно поддерживаем Украину в этой борьбе и будем и в дальнейшем оказывать непоколебимую поддержку украинскому народу, который имеет право жить в мире, безопасности и самостоятельно определять свое будущее", - заявил премьер-министр.

Мицотакис также подчеркнул, что Евросоюз должен взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

"Греция уже выделяет более 3% ВВП на оборону и готова делать больше. С войной, вернувшейся на наш континент, нет другого выбора. Мы твердо убеждены, что пришло время для совместного европейского финансирования критически важных оборонных проектов, в частности в сфере противоракетной и противодронной обороны", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Ирана Пезешкиан о прекращении войны: Надеемся на справедливое и длительное соглашение между РФ и Украиной