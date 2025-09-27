Перекраивание границ силой недопустимо. Никакого мира не может быть без участия Украины, - премьер-министр Греции Мицотакис
Премьер Греции на Генассамблее ООН подчеркнул важность немедленного прекращения огня, сохранении границ Украины и поддержке Киева в борьбе против агрессии РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Мы ценим усилия президента Трампа по достижению мира и повторяем: настоящий мирный процесс не может начаться без немедленного прекращения огня. И будем откровенны: не может быть никакой мирной формулы без Украины за столом переговоров и не может быть принято ни при каких обстоятельствах перекраивание границ силой", - подчеркнул глава греческого правительства.
Он подчеркнул, что Греция и в дальнейшем безоговорочно будет поддерживать Украину в противостоянии российскому агрессору.
"Война в Украине - это не просто еще один региональный конфликт в Европе. Это борьба за свободу, демократию и достоинство. Прежде всего это защита мирового порядка, основанного на правилах. Мы твердо и безоговорочно поддерживаем Украину в этой борьбе и будем и в дальнейшем оказывать непоколебимую поддержку украинскому народу, который имеет право жить в мире, безопасности и самостоятельно определять свое будущее", - заявил премьер-министр.
Мицотакис также подчеркнул, что Евросоюз должен взять на себя большую ответственность за собственную оборону.
"Греция уже выделяет более 3% ВВП на оборону и готова делать больше. С войной, вернувшейся на наш континент, нет другого выбора. Мы твердо убеждены, что пришло время для совместного европейского финансирования критически важных оборонных проектов, в частности в сфере противоракетной и противодронной обороны", - сказал он.
Ви за три роки війни ,багато чули за Грецію ?
Зокрема, обидві країни передають дуже багато радянської зброї, зокрема бронетехніку та артилерійські **********.
Але тут є важливий момент - Греція не афішує передачу зброї ЗСУ.
Доходило до ситуацій, коли в Україні робили заяви про отримання якоїсь зброї від Греції, тоді як в Греції про це ніхто не знав.
А відповідно - розпочинався політичний скандал, коли опозиція звинувачувала уряд у таємній передачі зброї Україні.
Тобто нинішній грецький уряд намагається передавати зброю і підтримувати Україну, але він намагається це не афішувати, щоб не створювати для себе внутрішні проблеми і не давати опозиції можливість бити по уряду.
Зокрема, близько 130 мільярдів євро (49%) були виділені на військову допомогу, 118 мільярдів євро (44%) - на фінансову підтримку та 19 мільярдів євро (7%) - на гуманітарну допомогу.