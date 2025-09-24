РУС
453 12

Президент Ирана Пезешкиан о прекращении войны: Надеемся на справедливое и долгосрочное соглашение между РФ и Украиной

Пезешкиан о мирном соглашении Украины и РФ

В Иране заявили, что надеются на достижение справедливого и длительного соглашения между Украиной и Россией, и подчеркнули, что никогда не стремились создать ядерную бомбу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время своего выступления на общих дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду.

"Иран также надеется, что усилия, направленные на прекращение войны в Украине, могут привести к справедливому и длительному соглашению между Россией и Украиной и принести облегчение человеческим страданиям, вызванным этим кризисом", - сказал он.

В своем обращении Пезешкиан заверил, что якобы Иран "никогда не стремился и никогда не будет стремиться создать ядерную бомбу".

Также читайте: Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость, - Эрдоган

"Я еще раз заявляю перед этой ассамблеей, что Иран никогда не стремился и никогда не будет стремиться создать ядерную бомбу. Мы не стремимся к ядерному оружию. Это наше убеждение, основанное на указе, изданном Верховным лидером и религиозными авторитетами. Поэтому мы никогда не стремились к оружию массового уничтожения и никогда не будем к нему стремиться", - заявил президент Ирана.

Также читайте: Россия не оправдала ожиданий Ирана во время войны с Израилем, - СВР

Иран (2075) переговоры с Россией (1329) война в Украине (6271)
+4
Гнида йо₴ана
показать весь комментарий
24.09.2025 20:09 Ответить
+4
«Тим часом, на прохання нашого друга Росії, ми збільшуємо виробництво та поставки безпілотників «Шахед».
показать весь комментарий
24.09.2025 20:14 Ответить
+1
Він знає про що говорить - свого часу Іран з Іраком воювали майже 8 років ... з нічійнии , фактично , результатом
показать весь комментарий
24.09.2025 20:14 Ответить
Гнида йо₴ана
показать весь комментарий
24.09.2025 20:09 Ответить
Така зараз реальність. Однією рукою запихати в спину ножа, а іншою махати прапорцем "миру мир".
показать весь комментарий
24.09.2025 20:29 Ответить
там наші віслюків затрофеїли,не цікавлять тебе ?
показать весь комментарий
24.09.2025 20:10 Ответить
Він знає про що говорить - свого часу Іран з Іраком воювали майже 8 років ... з нічійнии , фактично , результатом
показать весь комментарий
24.09.2025 20:14 Ответить
І продовжували би, якби комусь не забажалось потрясти томагавками. Від цього всім би тільки краще було.
показать весь комментарий
24.09.2025 20:19 Ответить
«Тим часом, на прохання нашого друга Росії, ми збільшуємо виробництво та поставки безпілотників «Шахед».
показать весь комментарий
24.09.2025 20:14 Ответить
Так шось ліпили - нудили - раптом ядерна бімба вийде
показать весь комментарий
24.09.2025 20:21 Ответить
Іран, як майданчик для зустрічі Путіна з Зеленським не розглядався?
показать весь комментарий
24.09.2025 20:22 Ответить
...та шо ви гаваріте!
показать весь комментарий
24.09.2025 20:23 Ответить
Ми також бажаємо жителям Ірану мирно гнити в землі
показать весь комментарий
24.09.2025 20:23 Ответить
Це розповідає той, чия територія з дикунами буквально завалює Україну БПЛА -вбивцями. Треш.
показать весь комментарий
24.09.2025 20:27 Ответить
Млять, ти, **** про свою війну думай. Кожна гнида має сунути свій сопливий ніс і прокоментувати.
показать весь комментарий
24.09.2025 20:43 Ответить
 
 