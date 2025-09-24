Президент Ирана Пезешкиан о прекращении войны: Надеемся на справедливое и долгосрочное соглашение между РФ и Украиной

В Иране заявили, что надеются на достижение справедливого и длительного соглашения между Украиной и Россией, и подчеркнули, что никогда не стремились создать ядерную бомбу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время своего выступления на общих дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду.

"Иран также надеется, что усилия, направленные на прекращение войны в Украине, могут привести к справедливому и длительному соглашению между Россией и Украиной и принести облегчение человеческим страданиям, вызванным этим кризисом", - сказал он.

В своем обращении Пезешкиан заверил, что якобы Иран "никогда не стремился и никогда не будет стремиться создать ядерную бомбу".

Также читайте: Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость, - Эрдоган

"Я еще раз заявляю перед этой ассамблеей, что Иран никогда не стремился и никогда не будет стремиться создать ядерную бомбу. Мы не стремимся к ядерному оружию. Это наше убеждение, основанное на указе, изданном Верховным лидером и религиозными авторитетами. Поэтому мы никогда не стремились к оружию массового уничтожения и никогда не будем к нему стремиться", - заявил президент Ирана.

Также читайте: Россия не оправдала ожиданий Ирана во время войны с Израилем, - СВР