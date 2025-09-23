РУС
Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость, – Эрдоган

президент Туреччини Ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорейшее завершение войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.

Эрдоган назвал эту перспективу "не очень хорошей новостью". "Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость", – сказал он.

Эрдоган также выразил убеждение, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а сама Украина не может экономически конкурировать с Россией. Несмотря на это, турецкий лидер выразил надежду, что поддержка Украины со стороны партнеров будет продолжена.

Ранее Эрдоган заявил, что обсуждал прекращение войны с диктатором Путиным во время переговоров в Китае, а также с Зеленским во время телефонных разговоров.

Однако, по словам Эрдогана, стороны "еще не готовы" к встрече лидеров.

Эрдоган Реджеп Тайип (950) война в Украине (6225)
а варіант економічного колапсу Московщини чи біологічної смерті Х-уйла розглянути некошерно?
Нереалістичний варіант. Хоча в світі рожевих поні на марафоні все реально, варто тільки захотіти цього.
23.09.2025 06:46 Ответить
Виявляється Х-уйло буде жити вічно, ніколи не чув чогось "реалістичнішого"
23.09.2025 07:09 Ответить
Чоловік просто сам не розуміє, що пише. Не звертайте увагу.
23.09.2025 07:25 Ответить
Поки є двійники, може ще років 30 жити, один двійник помре, поставлять другого
23.09.2025 07:41 Ответить
***** може і здохне колись, але хочу нагадати, шо Придністровʼя, Абхазія і перша Чеченська сталися коли ***** ще чумадан за Собчаком тягав. Ви реально думаєте, шо воно таке незамінне і всі проблеми України лише через нього?
23.09.2025 09:46 Ответить
Я думаю у Х-уйла немає визнаного ордою спадкоємця престолу і після його смерті почнеться велика заруба за владу, і навіть тому, хто вхопить корону, війна проти України буде заважати її зміцнити, тому нинішня війна перейде у стадію холодної, але Московщина екзистенційний ворог, який знову нападе на Україну, якщо вона не буде готова дати їй відсіч. Бажаніший варіант - економічна неспроможність Московщини воювати, але Трампона і Азію не цікавить цей варіант, що не виключає його реалізацію, але гальмує настання у часі. Європа, попри думку Ердогана, буде допомагати Україні, змушена, йдеться про її безпеку, поки не здохне Х-уйло або не сколапсує економіка Мордору. Звісно, я враховую, що Європу баламутять Трампон і Х-уйло, але це не вплине на загальний вектор політики переважної більшості європейських країн.
23.09.2025 10:13 Ответить
У Джугашвілі теж не було визнаного спадкоємця. Точніше чувак, який думав, шо він буде спадкоємцем, був розстріляний десь через пів року після його смерті.
Ви за них не переживайте, вони досить швидко вирішать хто з їх кодла наймерзенніший і поставлять його на трон.
А якшо він ще й скаже шо припиняє війну. Не припинить, а тільки скаже. То Трампон взагалі всі санкції познімає.
23.09.2025 10:19 Ответить
Джугашвілі помер і припинилася війна у Кореї, а хто з них кого розстріляє, українців повинно мало хвилювати.
23.09.2025 10:29 Ответить
В Кореї припинилася, у Вʼєтнамі почалася. І Корея опинилася розділена навпіл.
23.09.2025 10:52 Ответить
Зовсім різні явища, припинення війни у Кореї має причинно-наслідковий зв'язок зі смертю Сраліна.
23.09.2025 11:06 Ответить
Турецька гнида третя у списку найбільших імпортерів кривавих москальських егергоносіїв після китаю та індії. І ще має нахабство і брак совісті щось патякати та прикидатися миротворцем.
Ось такі гниди, як цей обрізаний, разом з недостреленим фіцьо, та ******** орбаном, і розвалять НАТО.
якщо знати менталітет кацапів,
коли вони чіпляються в горло,
як дикі тварини.
то це й без нього можна пашталакати
А от використати проти них право сили,
то треба ту силу мати.
І вона є, просто трясти мудями не потрібно.
23.09.2025 07:27 Ответить
Не дуже хороша новина, це те що існують такі от ердогани для яких напад кацапстану на Україну - "українська криза".
Поки кацап має ресурси і пока в Україні у владці крадуни, мародери і ті, яким Україна всього-навсього як місце наживи, то ця кривава війна буде продовжуватися, особливо ракетні, дронові та КАБові удари по Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжю, Сумщині, Херсонщині та Черніговщині.
Турецький потік теж може не жити вічно. Хай Ердоган краще потурбується про альтернативні джерела.
😊 Альтернативні у нього є давно! Він у кишені має цілий Азербайджан. Просто бабла ніколи не буває багато.
Я не є експертом в нафтогазовій галузі. Але, здається, Азербайджан добуває нафту, а не газ. Турецький потік то про газ.
АХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА. Клоун який утопив ліру в 30 раз за час свого панування
А ще цей клоун Ердоган розмінував Чонгар та повідводив війська з півдня України. Та що він розуміє у війні цей клоун?!
Ердоган просто далеко іттому він нічого не знає. «Слуга» Веніславський сказав що війна скоро закінчиться - значить закінчиться.
Ердоган знає, поки Путін, поки і війна. Відійде Путін і війна зупиниться.
З якого дива? Україна з кацапами 300+ років воює при *****?
Що за манера красти фрази у трампа? «Не дуже гарна новина»- це не твоє , Ердоган!
