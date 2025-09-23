Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость, – Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорейшее завершение войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.
Эрдоган назвал эту перспективу "не очень хорошей новостью". "Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость", – сказал он.
Эрдоган также выразил убеждение, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а сама Украина не может экономически конкурировать с Россией. Несмотря на это, турецкий лидер выразил надежду, что поддержка Украины со стороны партнеров будет продолжена.
Ранее Эрдоган заявил, что обсуждал прекращение войны с диктатором Путиным во время переговоров в Китае, а также с Зеленским во время телефонных разговоров.
Однако, по словам Эрдогана, стороны "еще не готовы" к встрече лидеров.
Ви за них не переживайте, вони досить швидко вирішать хто з їх кодла наймерзенніший і поставлять його на трон.
А якшо він ще й скаже шо припиняє війну. Не припинить, а тільки скаже. То Трампон взагалі всі санкції познімає.
коли вони чіпляються в горло,
як дикі тварини.
то це й без нього можна пашталакати
А от використати проти них право сили,
то треба ту силу мати.
І вона є, просто трясти мудями не потрібно.