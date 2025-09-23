УКР
Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина, - Ердоган

президент Туреччини Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не вірить у швидке завершення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Ердоган назвав цю перспективу "не дуже гарною новиною". "Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", – сказав він.

Ердоган також висловив переконання, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а сама Україна не може економічно конкурувати з Росією. Попри це, турецький лідер висловив сподівання, що підтримка України з боку партнерів триватиме.

Раніше Ердоган заявив,  що обговорював припинення війни із диктатором Путіним під час переговорів у Китаї, а також із Зеленським під час телефонних розмов.

Проте, за словами Ердогана, сторони "ще не готові" до зустрічі лідерів.

Ердоган Реджеп Таїп (984) війна в Україні (6273)
а варіант економічного колапсу Московщини чи біологічної смерті Х-уйла розглянути некошерно?
показати весь коментар
23.09.2025 06:39 Відповісти
Нереалістичний варіант. Хоча в світі рожевих поні на марафоні все реально, варто тільки захотіти цього.
показати весь коментар
23.09.2025 06:46 Відповісти
Виявляється Х-уйло буде жити вічно, ніколи не чув чогось "реалістичнішого"
показати весь коментар
23.09.2025 07:09 Відповісти
Чоловік просто сам не розуміє, що пише. Не звертайте увагу.
показати весь коментар
23.09.2025 07:25 Відповісти
Поки є двійники, може ще років 30 жити, один двійник помре, поставлять другого
показати весь коментар
23.09.2025 07:41 Відповісти
***** може і здохне колись, але хочу нагадати, шо Придністровʼя, Абхазія і перша Чеченська сталися коли ***** ще чумадан за Собчаком тягав. Ви реально думаєте, шо воно таке незамінне і всі проблеми України лише через нього?
показати весь коментар
23.09.2025 09:46 Відповісти
Я думаю у Х-уйла немає визнаного ордою спадкоємця престолу і після його смерті почнеться велика заруба за владу, і навіть тому, хто вхопить корону, війна проти України буде заважати її зміцнити, тому нинішня війна перейде у стадію холодної, але Московщина екзистенційний ворог, який знову нападе на Україну, якщо вона не буде готова дати їй відсіч. Бажаніший варіант - економічна неспроможність Московщини воювати, але Трампона і Азію не цікавить цей варіант, що не виключає його реалізацію, але гальмує настання у часі. Європа, попри думку Ердогана, буде допомагати Україні, змушена, йдеться про її безпеку, поки не здохне Х-уйло або не сколапсує економіка Мордору. Звісно, я враховую, що Європу баламутять Трампон і Х-уйло, але це не вплине на загальний вектор політики переважної більшості європейських країн.
показати весь коментар
23.09.2025 10:13 Відповісти
У Джугашвілі теж не було визнаного спадкоємця. Точніше чувак, який думав, шо він буде спадкоємцем, був розстріляний десь через пів року після його смерті.
Ви за них не переживайте, вони досить швидко вирішать хто з їх кодла наймерзенніший і поставлять його на трон.
А якшо він ще й скаже шо припиняє війну. Не припинить, а тільки скаже. То Трампон взагалі всі санкції познімає.
показати весь коментар
23.09.2025 10:19 Відповісти
Джугашвілі помер і припинилася війна у Кореї, а хто з них кого розстріляє, українців повинно мало хвилювати.
показати весь коментар
23.09.2025 10:29 Відповісти
Турецька гнида третя у списку найбільших імпортерів кривавих москальських егергоносіїв після китаю та індії. І ще має нахабство і брак совісті щось патякати та прикидатися миротворцем.
показати весь коментар
23.09.2025 06:56 Відповісти
Ось такі гниди, як цей обрізаний, разом з недостреленим фіцьо, та ******** орбаном, і розвалять НАТО.
показати весь коментар
23.09.2025 07:22 Відповісти
якщо знати менталітет кацапів,
коли вони чіпляються в горло,
як дикі тварини.
то це й без нього можна пашталакати
А от використати проти них право сили,
то треба ту силу мати.
І вона є, просто трясти мудями не потрібно.
показати весь коментар
23.09.2025 07:27 Відповісти
Не дуже хороша новина, це те що існують такі от ердогани для яких напад кацапстану на Україну - "українська криза".
показати весь коментар
23.09.2025 07:27 Відповісти
Поки кацап має ресурси і пока в Україні у владці крадуни, мародери і ті, яким Україна всього-навсього як місце наживи, то ця кривава війна буде продовжуватися, особливо ракетні, дронові та КАБові удари по Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжю, Сумщині, Херсонщині та Черніговщині.
показати весь коментар
23.09.2025 07:41 Відповісти
Турецький потік теж може не жити вічно. Хай Ердоган краще потурбується про альтернативні джерела.
показати весь коментар
23.09.2025 08:25 Відповісти
😊 Альтернативні у нього є давно! Він у кишені має цілий Азербайджан. Просто бабла ніколи не буває багато.
показати весь коментар
23.09.2025 09:04 Відповісти
АХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА. Клоун який утопив ліру в 30 раз за час свого панування
показати весь коментар
23.09.2025 08:43 Відповісти
А ще цей клоун Ердоган розмінував Чонгар та повідводив війська з півдня України. Та що він розуміє у війні цей клоун?!
показати весь коментар
23.09.2025 09:00 Відповісти
Ердоган просто далеко іттому він нічого не знає. «Слуга» Веніславський сказав що війна скоро закінчиться - значить закінчиться.
показати весь коментар
23.09.2025 08:56 Відповісти
Ердоган знає, поки Путін, поки і війна. Відійде Путін і війна зупиниться.
показати весь коментар
23.09.2025 09:26 Відповісти
З якого дива? Україна з кацапами 300+ років воює при *****?
показати весь коментар
23.09.2025 09:48 Відповісти
Що за манера красти фрази у трампа? «Не дуже гарна новина»- це не твоє , Ердоган!
показати весь коментар
23.09.2025 09:52 Відповісти
 
 