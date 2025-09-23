Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не вірить у швидке завершення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Ердоган назвав цю перспективу "не дуже гарною новиною". "Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", – сказав він.

Ердоган також висловив переконання, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а сама Україна не може економічно конкурувати з Росією. Попри це, турецький лідер висловив сподівання, що підтримка України з боку партнерів триватиме.

Раніше Ердоган заявив, що обговорював припинення війни із диктатором Путіним під час переговорів у Китаї, а також із Зеленським під час телефонних розмов.

Проте, за словами Ердогана, сторони "ще не готові" до зустрічі лідерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G7 мають діяти єдино та рішуче, щоб покласти край війні Росії проти України, - міністр фінансів Канади Шампань