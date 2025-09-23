Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не вірить у швидке завершення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.
Ердоган назвав цю перспективу "не дуже гарною новиною". "Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", – сказав він.
Ердоган також висловив переконання, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а сама Україна не може економічно конкурувати з Росією. Попри це, турецький лідер висловив сподівання, що підтримка України з боку партнерів триватиме.
Раніше Ердоган заявив, що обговорював припинення війни із диктатором Путіним під час переговорів у Китаї, а також із Зеленським під час телефонних розмов.
Проте, за словами Ердогана, сторони "ще не готові" до зустрічі лідерів.
Ви за них не переживайте, вони досить швидко вирішать хто з їх кодла наймерзенніший і поставлять його на трон.
А якшо він ще й скаже шо припиняє війну. Не припинить, а тільки скаже. То Трампон взагалі всі санкції познімає.
коли вони чіпляються в горло,
як дикі тварини.
то це й без нього можна пашталакати
А от використати проти них право сили,
то треба ту силу мати.
І вона є, просто трясти мудями не потрібно.