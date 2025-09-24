Президент Ірану Пезешкіан про припинення війни: Сподіваємося на справедливу і тривалу угоду між РФ та Україною

В Ірані заявили, що сподіваються на досягнення справедливої і тривалої угоди між Україною та Росією, та наголосили, що ніколи не прагнули створити ядерну бомбу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан під час свого виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у середу.

"Іран також сподівається, що зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні, можуть призвести до справедливої і тривалої угоди між Росією та Україною і принести полегшення людським стражданням, спричиненим цією кризою", - сказав він.

У своєму зверненні Пезешкіан запевнив, що начебто Іран "ніколи не прагнув і ніколи не прагнутиме створити ядерну бомбу".

"Я ще раз заявляю перед цією асамблеєю, що Іран ніколи не прагнув і ніколи не прагнутиме створити ядерну бомбу. Ми не прагнемо ядерної зброї. Це наше переконання, засноване на указі, виданому Верховним лідером та релігійними авторитетами. Тому ми ніколи не прагнули зброї масового знищення і ніколи не будемо її прагнути", – заявив президент Ірану.

