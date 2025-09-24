УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8470 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни Мирна угода щодо припинення війни
844 17

Президент Ірану Пезешкіан про припинення війни: Сподіваємося на справедливу і тривалу угоду між РФ та Україною

Пезешкіан про мирну угоду України та РФ

В Ірані заявили, що сподіваються на досягнення справедливої і тривалої угоди між Україною та Росією, та наголосили, що ніколи не прагнули створити ядерну бомбу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан під час свого виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у середу.

"Іран також сподівається, що зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні, можуть призвести до справедливої і тривалої угоди між Росією та Україною і принести полегшення людським стражданням, спричиненим цією кризою", - сказав він.

У своєму зверненні Пезешкіан запевнив, що начебто Іран "ніколи не прагнув і ніколи не прагнутиме створити ядерну бомбу".

Також читайте: Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина, - Ердоган

"Я ще раз заявляю перед цією асамблеєю, що Іран ніколи не прагнув і ніколи не прагнутиме створити ядерну бомбу. Ми не прагнемо ядерної зброї. Це наше переконання, засноване на указі, виданому Верховним лідером та релігійними авторитетами. Тому ми ніколи не прагнули зброї масового знищення і ніколи не будемо її прагнути", – заявив президент Ірану.

Також читайте: Росія не виправдала очікувань Ірану під час війни з Ізраїлем, - СЗР

Автор: 

Іран (2336) переговори з Росією (1453) війна в Україні (6319)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Гнида йо₴ана
показати весь коментар
24.09.2025 20:09 Відповісти
+6
«Тим часом, на прохання нашого друга Росії, ми збільшуємо виробництво та поставки безпілотників «Шахед».
показати весь коментар
24.09.2025 20:14 Відповісти
+1
Він знає про що говорить - свого часу Іран з Іраком воювали майже 8 років ... з нічійнии , фактично , результатом
показати весь коментар
24.09.2025 20:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гнида йо₴ана
показати весь коментар
24.09.2025 20:09 Відповісти
Така зараз реальність. Однією рукою запихати в спину ножа, а іншою махати прапорцем "миру мир".
показати весь коментар
24.09.2025 20:29 Відповісти
там наші віслюків затрофеїли,не цікавлять тебе ?
показати весь коментар
24.09.2025 20:10 Відповісти
Він знає про що говорить - свого часу Іран з Іраком воювали майже 8 років ... з нічійнии , фактично , результатом
показати весь коментар
24.09.2025 20:14 Відповісти
І продовжували би, якби комусь не забажалось потрясти томагавками. Від цього всім би тільки краще було.
показати весь коментар
24.09.2025 20:19 Відповісти
«Тим часом, на прохання нашого друга Росії, ми збільшуємо виробництво та поставки безпілотників «Шахед».
показати весь коментар
24.09.2025 20:14 Відповісти
Так шось ліпили - нудили - раптом ядерна бімба вийде
показати весь коментар
24.09.2025 20:21 Відповісти
Іран, як майданчик для зустрічі Путіна з Зеленським не розглядався?
показати весь коментар
24.09.2025 20:22 Відповісти
...та шо ви гаваріте!
показати весь коментар
24.09.2025 20:23 Відповісти
Ми також бажаємо жителям Ірану мирно гнити в землі
показати весь коментар
24.09.2025 20:23 Відповісти
Це розповідає той, чия територія з дикунами буквально завалює Україну БПЛА -вбивцями. Треш.
показати весь коментар
24.09.2025 20:27 Відповісти
Ці "дикуни" зробили шахед, який ми не змогли зробити...
показати весь коментар
24.09.2025 21:22 Відповісти
Ну так номінуй їх на "Оскар".
показати весь коментар
24.09.2025 21:37 Відповісти
Ні, на оскар годишся ти Гарі. Так грати блазня, як ти це робиш в коментах, не кожен зможе.
показати весь коментар
24.09.2025 21:55 Відповісти
Млять, ти, **** про свою війну думай. Кожна гнида має сунути свій сопливий ніс і прокоментувати.
показати весь коментар
24.09.2025 20:43 Відповісти
Ахах.... Вылезло.... Блин, а почему не Буркина Фасо?)))
показати весь коментар
24.09.2025 21:38 Відповісти
 
 