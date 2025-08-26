УКР
Новини Співпраця РФ та Ірану
Росія не виправдала очікувань Ірану під час війни з Ізраїлем, - СЗР

росія,іран

Попри публічне зближення, відносини між Росією та Іраном характеризуються недовірою, прихованим суперництвом і взаємним шпигунством.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними СЗРУ, обидві країни розглядають одна одну радше як потенційних ворогів, ніж надійних союзників, що підтверджується суперечливими геополітичними інтересами та випадками взаємного шпигунства. У червні 2025 року під час конфлікту між Іраном та Ізраїлем представник іранського керівництва Сейєд Мохаммад Садр звинуватив Росію у передачі розвідданих про розташування іранських систем ППО ізраїльській стороні.

Незважаючи на економічну співпрацю - зокрема інвестиції Росії у розмірі 2,7 млрд доларів у 2023 році та плани вкласти ще 8 млрд доларів у нафтогазовий сектор Ірану - історична недовіра підриває політичну лояльність. В Ірані працює російська АЕС у Бушері, будується її друга черга, а також ТЕС "Сірік" у провінції Хормозган.

Активна діяльність російської нафтокомпанії "ЗН Восток" та кредитовані РФ проєкти залізниці "Решт - Астара" і газопроводу через Азербайджан опинилися під загрозою через суперечності інтересів.

СЗРУ зазначає, що ці чинники роблять союз Москви та Тегерана ілюзорним і підривають позиції Росії як глобального гравця на Близькому Сході.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вдруге за місяць посилили санкції проти "тіньового флоту" Ірану

Ізраїль (1819) Іран (2328) росія (67347)
Дурні бормолеї... Ну які можуть бути очікування від *****? Він такий самий брехун, як і Трампидло. 73 роки цьому фюреру, сидить в бункеті, ховається навідь і від свого бидла. Він всяке може обіцяти з переляку, мало шо йому може в бункері привидеться. Ось і меле всяке, подає признаки, що ше не подох.
26.08.2025 16:11 Відповісти
Надеяться на кацапов могут только особи находящиеся в полнейшем кретинизме...
26.08.2025 16:19 Відповісти
Ці іранські дурбецали ще всплакнуть, коли у хворого маразматіка щось в макитрі блимкне, та він ще почне по іранскім бандеровцам герані пускати ...
26.08.2025 16:22 Відповісти
Инфа ни о чём. СВРУ сообщает то, о чём пишут крупные международные издания, наверняка оттуда сведения и берутся
26.08.2025 16:23 Відповісти
Я тоже удивился.
Совершенно открытая информация, которая вчера прошла по всем мировым информагентствам, а сегодня это уже подается как доклад СЗРУ.
Не, я понимаю, что 90% всей информации разведка получает из открытых источников, но тут сплагиатили уже совершенно нахальным образом
26.08.2025 16:30 Відповісти
Партнери!
26.08.2025 16:27 Відповісти
нудить від подібних нових:

Ми в курсі, що в росіян все погано з іраном, кндр, китаєм. Тільки чогось шахеди, снаряди, верстати, мікросхеми, дрони, оптоволокно - йдуть безперервним потоком і він тільки нарощується
26.08.2025 16:51 Відповісти
 
 