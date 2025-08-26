Росія не виправдала очікувань Ірану під час війни з Ізраїлем, - СЗР

Попри публічне зближення, відносини між Росією та Іраном характеризуються недовірою, прихованим суперництвом і взаємним шпигунством.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними СЗРУ, обидві країни розглядають одна одну радше як потенційних ворогів, ніж надійних союзників, що підтверджується суперечливими геополітичними інтересами та випадками взаємного шпигунства. У червні 2025 року під час конфлікту між Іраном та Ізраїлем представник іранського керівництва Сейєд Мохаммад Садр звинуватив Росію у передачі розвідданих про розташування іранських систем ППО ізраїльській стороні.

Незважаючи на економічну співпрацю - зокрема інвестиції Росії у розмірі 2,7 млрд доларів у 2023 році та плани вкласти ще 8 млрд доларів у нафтогазовий сектор Ірану - історична недовіра підриває політичну лояльність. В Ірані працює російська АЕС у Бушері, будується її друга черга, а також ТЕС "Сірік" у провінції Хормозган.

Активна діяльність російської нафтокомпанії "ЗН Восток" та кредитовані РФ проєкти залізниці "Решт - Астара" і газопроводу через Азербайджан опинилися під загрозою через суперечності інтересів.

СЗРУ зазначає, що ці чинники роблять союз Москви та Тегерана ілюзорним і підривають позиції Росії як глобального гравця на Близькому Сході.

