США вдруге за місяць посилили санкції проти "тіньового флоту" Ірану

Мінфін США 21 серпня оголосив про другий за місяць пакет обмежень проти "тіньового флоту" Ірану.

Ключовою фігурою нового санкційного пакета став громадянин Греції Антоніос Маргарітіс, якого Вашингтон вважає організатором однієї з найбільших схем обходу нафтових санкцій, повідомляє Мінфін США.

За даними відомства, він контролює низку компаній і продовжив діяльність навіть після потрапляння частини структур і суден під попередні обмеження. Тепер до санкційного списку внесено підконтрольні йому компанії Marant Shipping and Trading, Square Tanker Management, Comford Management, United Chartering та Cristobal Marine Corp.

Санкції також торкнулися судноплавних компаній і суден в ОАЕ (Ozarka Shipping), на Маршаллових островах (Changbai Glory Shipping), Віргінських островах (Regal Liberty) та в Гонконзі (U Beacon Shipping Co., Hong Kong Hangshun Shipping, Ares Shipping).

Під обмеження потрапили танкери Victory Ari, Sondos, Katsuya, Lafit, Giant, Adeline G, Kongm і Ares, які, за оцінкою США, перевозили мільйони барелів іранської нафти до Китаю.

Усі активи підсанкційних осіб у США блокуються, а американцям заборонено проводити з ними будь-які операції, а порушення цих вимог загрожує цивільними або кримінальними санкціями.

