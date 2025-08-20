БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відповідь Індії на тарифи Трампа
1 462 31

Індійські державні НПЗ відновлюють закупівлі російської Urals зі знижками попри тиск США, – Bloomberg

нафта,росія,індія

Державні нафтопереробники Індії відновили закупівлі російської нафти марки Urals після короткої паузи, попри загрозу підвищення мит США та хвилю критики.

За даними трейдерів, компанії Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum замовили кілька нових партій нафти із РФ із відвантаженням у вересні-жовтні, повідомляє Bloomberg.

Трейдери пояснюють, що знижка на Urals збільшилась до $2,5 за барель порівняно з Brent проти $1 у липні, тому індійські покупці отримали додатковий фінансовий стимул купувати нафту з Росії.

На початку місяця індійські НПЗ призипиняли контрактування російської нафти після вимог президента США Дональда Трампа скоротити імпорт, а влада країни просила галузь підготувати плани відмови від російської нафти.

Паралельно з цим, Вашингтон посилив риторику – радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро нещодавно написав, що різке зростання російського імпорту було спричинене "спекуляцією великого нафтового лобі Індії", а не внутрішніми потребами. Своєю чергою міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію в отриманні надприбутків від торгівлі з РФ і підтвердив, що підвищені мита щодо країни за закупівлю російської нафти зростуть до 50% з 27 серпня.

Читайте також: Індія покращує економічні зв’язки з Китаєм на тлі жорсткої політики Трампа, – Bloomberg

У відповідь Індія заявляє, що діє за ринковою логікою та в національних інтересах. Паралельно з цим країна почала політично та економічно зближуватись із Москвою й Пекіном.

Раніше повідомлялось, що китайські НПЗ почали скуповувати зі знижками партії російської нафти, від яких відмовилась Індія, – Bloomberg.

Автор: 

Індія (385) нафта (4978) НПЗ (404) купівля (1346) росія (14921) знижка (49)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Чому тільки індуси? Китайці і кацапи давно витерли об США. А що може американський клоун? Знущатися над слабшими і вихваляти себе.
показати весь коментар
20.08.2025 11:43 Відповісти
+5
Хто там ще не опустив рудого ідіота? Дотримуйтесь черги.
показати весь коментар
20.08.2025 11:46 Відповісти
+4
індуси знову витерли свій хєр об велич трампа.
показати весь коментар
20.08.2025 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
індуси знову витерли свій хєр об велич трампа.
показати весь коментар
20.08.2025 11:38 Відповісти
Чому тільки індуси? Китайці і кацапи давно витерли об США. А що може американський клоун? Знущатися над слабшими і вихваляти себе.
показати весь коментар
20.08.2025 11:43 Відповісти
Может заблокировать кучу разных интересных заливов и проливов например.
показати весь коментар
20.08.2025 11:57 Відповісти
Та це було зрозуміло з самого початку. Якщо європа купує, то чому їм не можна?
показати весь коментар
20.08.2025 11:41 Відповісти
Та це було зрозуміло з самого початку. Якщо Україна транзитує, то чому їм не можна?
показати весь коментар
20.08.2025 12:03 Відповісти
Україна транзитує, бо має зобов'язання перед єс. Чи нам вже не треба ставати членом євроспільноти?
показати весь коментар
20.08.2025 12:12 Відповісти
Індійський уряд теж має зообов'язання перед своїм народом. Дешеві енергоносії - стимул для економіки.
показати весь коментар
20.08.2025 12:15 Відповісти
Це демагогія. Індія не залежить від єс, а Україна повністю залежить. Індії не загрожує окупація і повна втрата незалежносьті та суверенітету, а Україні загрожує. Якщо ми зараз припинимо перекачувати нафту, то наслідки для нас будуть просто фатальними.
показати весь коментар
20.08.2025 12:19 Відповісти
Це демагогія. З ворогом не можна вести ніяких бізнесових справ. Це аксіома.
показати весь коментар
20.08.2025 12:22 Відповісти
Перечитайте уважніше мій попередній коментар. Ви готові пожертвувати дружбою з єс заради позерства? Ну закрутите вентиль - далі що? Де будете брати гроші та зброю? Чи нагадати, що орбан може ще й з сша нам зіпсувати стосунки, просто зателефонувавши трампу? І все це заради того, щоб продемонструвати всім, що ми жебраки, але жебраки гонорові?

Вм просто займаєтесь шкідливою демагогією. Ви і Вам подібні під псевдопатріотичними гаслами ************ Україну до якнайшвидшої поразки.
показати весь коментар
20.08.2025 12:28 Відповісти
Ви в Нафтогазі на якій посаді працюєте?
показати весь коментар
20.08.2025 12:30 Відповісти
Все - аргументи закінчилися? Залишилися лише безглузді питання? Дивно, як це Ви ще не запитали, скільки мені за коментар платять.
показати весь коментар
20.08.2025 12:31 Відповісти
З ворогом за всіх часів ніхто ніколи не торгував. Крім нас.
показати весь коментар
20.08.2025 12:36 Відповісти
Та невже? Поцікавтеся, як американські компаніїї під час Другої світової війни успішно торгували з нацистською німеччиною.

Ford: дочірня компанія Ford Werke, виробляла вантажівки та інші військові транспортні засоби для німецької армії.

General Motors (GM): дочірня компанія GM, Opel, також виробляла транспортні засоби для німецької армії.

ITT (International Telephone & Telegraph): постачала німецьким збройним силам комутатори, телефони та інше обладнання.

Standard Oil of New Jersey: постачала Німеччині паливо та інші нафтопродукти.

IBM: дочірня компанія IBM, DEHOMAG, постачала технології обробки даних, які використовувалися для різних завдань, пов'язаних з війною, включаючи управління населенням та перепис населення.

Coca-Cola: мала німецьку дочірню компанію, яка продовжувала працювати під час війни, виробляючи та розповсюджуючи свою продукцію.

Так де гроші та зброю будете брати? Чекаю на відповідь.
показати весь коментар
20.08.2025 12:58 Відповісти
Перебазарили з путлєром - той сказав - пох мороз/Трамп/
показати весь коментар
20.08.2025 11:42 Відповісти
"Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав російського диктатора володимира путіна «другом». Водночас уряд Індії прагне зміцнити відносини з Китаєм. Південноазійська країна віддаляється від США після тарифних погроз президента США Дональда Трампа, пише Bloomberg."
показати весь коментар
20.08.2025 11:43 Відповісти
Індійські державні НПЗ відновлюють закупівлі російської Urals зі знижками попри тиск США

Якийсь гунявий попритиск виходить!
показати весь коментар
20.08.2025 11:45 Відповісти
Хто там ще не опустив рудого ідіота? Дотримуйтесь черги.
показати весь коментар
20.08.2025 11:46 Відповісти
Гиндики!
Не псуйте собі карми!
показати весь коментар
20.08.2025 11:48 Відповісти
Не, ну нехай, така велика країна як північна корея, Трампу по губах поводила!, але, Індія- це вже, ганебно для всієї америки...
показати весь коментар
20.08.2025 11:52 Відповісти
Мир вновь делится на две полярности. Индия выбрала сторону Зла! Это их право, но мир это запомнит и финал такого выбора должен быть соответствующий. Зло и его корни должны быть уничтожены!
показати весь коментар
20.08.2025 12:10 Відповісти
Та які там полярності. Білі люди проти решти світу. Сором'язливо приховують цей факт як сифілісний фурункул на пиці.
показати весь коментар
20.08.2025 12:19 Відповісти
саме смішне що індія до 2022 року майже не купувала у ********** нафту. І нічого жили собі якось.
показати весь коментар
20.08.2025 12:11 Відповісти
Ці санкції навіть не до попи, вони ще глибше, що є що немає.
показати весь коментар
20.08.2025 12:14 Відповісти
Ну если скидки выросли, то за нефть платят меньше. Тоже результат. Если дешёвая нефть перекрывает убытки по пошлинам. Дело такое.
показати весь коментар
20.08.2025 12:18 Відповісти
До самого начала войны украинцы тоже на весь мир кричали - "между патриотизмом и барышом мы,украинцы,выбираем барыши",а индусы чем хуже?
показати весь коментар
20.08.2025 12:22 Відповісти
..імпотент Трумп надихає бариг-мародерів, який і сам такий є...
показати весь коментар
20.08.2025 12:35 Відповісти
Руда шмара більше не в тренді,пройшло кілька місяців..
показати весь коментар
20.08.2025 12:39 Відповісти
І ндія таки прагне застрибнути на відпливаючий Тітанік.
показати весь коментар
20.08.2025 12:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 