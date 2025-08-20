Індійські державні НПЗ відновлюють закупівлі російської Urals зі знижками попри тиск США, – Bloomberg

Державні нафтопереробники Індії відновили закупівлі російської нафти марки Urals після короткої паузи, попри загрозу підвищення мит США та хвилю критики.

За даними трейдерів, компанії Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum замовили кілька нових партій нафти із РФ із відвантаженням у вересні-жовтні, повідомляє Bloomberg.

Трейдери пояснюють, що знижка на Urals збільшилась до $2,5 за барель порівняно з Brent проти $1 у липні, тому індійські покупці отримали додатковий фінансовий стимул купувати нафту з Росії.

На початку місяця індійські НПЗ призипиняли контрактування російської нафти після вимог президента США Дональда Трампа скоротити імпорт, а влада країни просила галузь підготувати плани відмови від російської нафти.

Паралельно з цим, Вашингтон посилив риторику – радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро нещодавно написав, що різке зростання російського імпорту було спричинене "спекуляцією великого нафтового лобі Індії", а не внутрішніми потребами. Своєю чергою міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію в отриманні надприбутків від торгівлі з РФ і підтвердив, що підвищені мита щодо країни за закупівлю російської нафти зростуть до 50% з 27 серпня.

У відповідь Індія заявляє, що діє за ринковою логікою та в національних інтересах. Паралельно з цим країна почала політично та економічно зближуватись із Москвою й Пекіном.

Раніше повідомлялось, що китайські НПЗ почали скуповувати зі знижками партії російської нафти, від яких відмовилась Індія, – Bloomberg.