Світові ціни на нафту зросли за тиждень: трейдери втрачають надію на припинення війни в Україні, – Reuters

Світові ціни на нафту за підсумками тижня можуть зафіксувати зростання, оскільки надії на швидке припинення війни РФ проти України зникають і продавці закладають у ціни все вищу ризикову премію.

Станом на ранок п’ятниці ф'ючерси на еталонний сорт нафти Brent коштують $67,55 за барель, WTI – $63,42. Обидва контракти напередодні зросли більш як на 1%, за тиждень ціна на Brent додала 2,7%, а на WTI – 1,1%, повідомляє Reuters.

Трейдери відходять від сценарію швидкої угоди про зупинку війни РФ проти України за посередництва президента США Дональда Трампа. Аналітики ING вказують на труднощі з організацією саміту Путін-Зеленський і невирішені питання у дискусіях щодо гарантій безпеки для України, що підвищує ймовірність жорсткіших американських санкцій проти Росії.

Водночас війна триває – нещодавно РФ завдавала авіаудару по Мукачево, поблизу кордону з ЄС, тоді як Україна повідомила про удар по російському НПЗ. Таким чином, перші від початку вторгнення переговори лідерів США та РФ на Алясці поки що не дали прориву.

За даними джерел Reuters, Володимир Путін вимагає від України відмовитися від неокупованих територій Донбасу, від НАТО та присутності західних військ, водночас Трамп пообіцяв гарантії безпеки в рамках мирної угоди.

Також додаткову підтримку цінам надало більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти у США. Інвестори також стежать за симпозіумом у Джексон-Гоул та очікують сьогоднішнього виступу Джерома Пауелла, де можуть бути отримані сигнали про можливе зниження ставки ФРС у вересні, що може підтримати економічну активність і попит на нафту.

