РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10947 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество РФ и Ирана
1 271 10

Россия не оправдала ожиданий Ирана во время войны с Израилем, - СВР

росія,іран

Несмотря на публичное сближение, отношения между Россией и Ираном характеризуются недоверием, скрытым соперничеством и взаимным шпионажем.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным СВРУ, обе страны рассматривают друг друга скорее как потенциальных врагов, чем надежных союзников, что подтверждается противоречивыми геополитическими интересами и случаями взаимного шпионажа. В июне 2025 года во время конфликта между Ираном и Израилем представитель иранского руководства Сейед Мохаммад Садр обвинил Россию в передаче разведданных о расположении иранских систем ПВО израильской стороне.

Несмотря на экономическое сотрудничество - в частности инвестиции России в размере 2,7 млрд долларов в 2023 году и планы вложить еще 8 млрд долларов в нефтегазовый сектор Ирана - историческое недоверие подрывает политическую лояльность. В Иране работает российская АЭС в Бушере, строится ее вторая очередь, а также ТЭС "Сирик" в провинции Хормозган.

Активная деятельность российской нефтекомпании "ЗН Восток" и кредитуемые РФ проекты железной дороги "Решт - Астара" и газопровода через Азербайджан оказались под угрозой из-за противоречий интересов.

СВРУ отмечает, что эти факторы делают союз Москвы и Тегерана иллюзорным и подрывают позиции России как глобального игрока на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США второй раз за месяц усилили санкции против "теневого флота" Ирана

Автор: 

Израиль (2089) Иран (2071) россия (96970)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Надеяться на кацапов могут только особи находящиеся в полнейшем кретинизме...
показать весь комментарий
26.08.2025 16:19 Ответить
+4
Дурні бормолеї... Ну які можуть бути очікування від *****? Він такий самий брехун, як і Трампидло. 73 роки цьому фюреру, сидить в бункеті, ховається навідь і від свого бидла. Він всяке може обіцяти з переляку, мало шо йому може в бункері привидеться. Ось і меле всяке, подає признаки, що ше не подох.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:11 Ответить
+2
Инфа ни о чём. СВРУ сообщает то, о чём пишут крупные международные издания, наверняка оттуда сведения и берутся
показать весь комментарий
26.08.2025 16:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурні бормолеї... Ну які можуть бути очікування від *****? Він такий самий брехун, як і Трампидло. 73 роки цьому фюреру, сидить в бункеті, ховається навідь і від свого бидла. Він всяке може обіцяти з переляку, мало шо йому може в бункері привидеться. Ось і меле всяке, подає признаки, що ше не подох.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:11 Ответить
Надеяться на кацапов могут только особи находящиеся в полнейшем кретинизме...
показать весь комментарий
26.08.2025 16:19 Ответить
Ці іранські дурбецали ще всплакнуть, коли у хворого маразматіка щось в макитрі блимкне, та він ще почне по іранскім бандеровцам герані пускати ...
показать весь комментарий
26.08.2025 16:22 Ответить
Инфа ни о чём. СВРУ сообщает то, о чём пишут крупные международные издания, наверняка оттуда сведения и берутся
показать весь комментарий
26.08.2025 16:23 Ответить
Я тоже удивился.
Совершенно открытая информация, которая вчера прошла по всем мировым информагентствам, а сегодня это уже подается как доклад СЗРУ.
Не, я понимаю, что 90% всей информации разведка получает из открытых источников, но тут сплагиатили уже совершенно нахальным образом
показать весь комментарий
26.08.2025 16:30 Ответить
Партнери!
показать весь комментарий
26.08.2025 16:27 Ответить
нудить від подібних нових:

Ми в курсі, що в росіян все погано з іраном, кндр, китаєм. Тільки чогось шахеди, снаряди, верстати, мікросхеми, дрони, оптоволокно - йдуть безперервним потоком і він тільки нарощується
показать весь комментарий
26.08.2025 16:51 Ответить
Закинуть бы им еще чего-нибудь дезинформирующего, чтобы окончательно погрызлись..
показать весь комментарий
26.08.2025 17:25 Ответить
Шо мухамєди, і вас теж кацапособаки кинули як і сирійців?
показать весь комментарий
26.08.2025 17:31 Ответить
 
 