Россия не оправдала ожиданий Ирана во время войны с Израилем, - СВР

Несмотря на публичное сближение, отношения между Россией и Ираном характеризуются недоверием, скрытым соперничеством и взаимным шпионажем.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным СВРУ, обе страны рассматривают друг друга скорее как потенциальных врагов, чем надежных союзников, что подтверждается противоречивыми геополитическими интересами и случаями взаимного шпионажа. В июне 2025 года во время конфликта между Ираном и Израилем представитель иранского руководства Сейед Мохаммад Садр обвинил Россию в передаче разведданных о расположении иранских систем ПВО израильской стороне.

Несмотря на экономическое сотрудничество - в частности инвестиции России в размере 2,7 млрд долларов в 2023 году и планы вложить еще 8 млрд долларов в нефтегазовый сектор Ирана - историческое недоверие подрывает политическую лояльность. В Иране работает российская АЭС в Бушере, строится ее вторая очередь, а также ТЭС "Сирик" в провинции Хормозган.

Активная деятельность российской нефтекомпании "ЗН Восток" и кредитуемые РФ проекты железной дороги "Решт - Астара" и газопровода через Азербайджан оказались под угрозой из-за противоречий интересов.

СВРУ отмечает, что эти факторы делают союз Москвы и Тегерана иллюзорным и подрывают позиции России как глобального игрока на Ближнем Востоке.

