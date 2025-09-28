Угорський дипломат Мадяр пропонував Україні віддати території для "миру" з РФ: МЗС відповіло

Речник МЗС Георгій Тихий відповів заступнику глави МЗС Угорщини Левенте Мадяру, який пропонував Україні вже зараз "відмовитися від п'ятої частини своїх територій" заради миру з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

Напередодні заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр розповів про те, як після Першої світової війни Угорщина передала дві третини своєї території "заради миру".

"Зараз Україна мала б відмовитися від п’ятої частини своїх територій. Я не хочу казати Україні, що вона має робити, але з нашого досвіду - мир іноді болісний. Питання лише в тому, що важливіше: зберегти життєздатність країни чи триматися за кілька тисяч квадратних кілометрів", - сказав угорський дипломат у своєму виступі.

На це відреагував речник МЗС України Георгій Тихий.

"Угорщина може обміняти свою землю або суверенітет, якщо захоче. Україна цього не хоче, і поради їй не потрібні", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан - Зеленському: Припиніть нас переслідувати!