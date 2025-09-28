УКР
Угорський дипломат Мадяр пропонував Україні віддати території для "миру" з РФ: МЗС відповіло

Речник МЗС України Георгій Тихий

Речник МЗС Георгій Тихий відповів заступнику глави МЗС Угорщини Левенте Мадяру, який пропонував Україні вже зараз "відмовитися від п'ятої частини своїх територій" заради миру з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

Напередодні заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр розповів про те, як після Першої світової війни Угорщина передала дві третини своєї території "заради миру".

"Зараз Україна мала б відмовитися від п’ятої частини своїх територій. Я не хочу казати Україні, що вона має робити, але з нашого досвіду - мир іноді болісний. Питання лише в тому, що важливіше: зберегти життєздатність країни чи триматися за кілька тисяч квадратних кілометрів", - сказав угорський дипломат у своєму виступі.

На це відреагував речник МЗС України Георгій Тихий. 

"Угорщина може обміняти свою землю або суверенітет, якщо захоче. Україна цього не хоче, і поради їй не потрібні", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан - Зеленському: Припиніть нас переслідувати!

Угорщина (2512) МЗС (4287) територіальна цілісність (227) Тихий Георгій (37)
Топ коментарі
+6
То не той мадяр! В нас є свій МАДЯР!
28.09.2025 15:38 Відповісти
+4
А шо, Дебрецен з Ньюрвгаза можемо прийняти, но уйобики повинні всі виїхати нах, пардон, до Буди або до Пешти.
28.09.2025 15:38 Відповісти
+4
всякий мадяр що не Бровді хай йде *****.
28.09.2025 15:43 Відповісти
🖕
28.09.2025 15:35 Відповісти
Трусливі політики не хочуть воювати, таких політиків потрібно вбивати ще до битви з ворогом!
28.09.2025 15:43 Відповісти
Політики воюють руками солдат. Тому що армія це інструмент політики....
28.09.2025 15:45 Відповісти
П"ята частина - так вони ж не зупиняються - вже лізуть в Дніпропетровську обл
28.09.2025 15:37 Відповісти
А нехай Пуйло забирає даунбас +всіх мадярів, а нам угорщину.
28.09.2025 15:38 Відповісти
А шо, Дебрецен з Ньюрвгаза можемо прийняти, но уйобики повинні всі виїхати нах, пардон, до Буди або до Пешти.
28.09.2025 15:38 Відповісти
То не той мадяр! В нас є свій МАДЯР!
28.09.2025 15:38 Відповісти
То - мадяр курця.
А наш - мадяр здорової людини.
28.09.2025 16:01 Відповісти
всякий мадяр що не Бровді хай йде *****.
28.09.2025 15:43 Відповісти
І що ж призвело до втрати Угрщиною двох третин територій?
Оголошення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщиною війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Королівству Сербія.

28.09.2025 15:50 Відповісти
Хрен вам ,а не территоиия Украины. Крым и Донбасс это Украина! Слава Украине!
28.09.2025 15:58 Відповісти
Чисто з підвалин свого сюру... Віддайте свою 1/5 території Україні, а своїх відправте в свої етнічні бєбеня за Урал. Може ми і погодимось... А ви, нешановні, погодитесь?
28.09.2025 16:05 Відповісти
28.09.2025 16:05 Відповісти
А навіщо їм взагалі відповідати ?
Просто припиніть постачати їм нафту - і все !
28.09.2025 16:18 Відповісти
 
 