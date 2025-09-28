Угорський дипломат Мадяр пропонував Україні віддати території для "миру" з РФ: МЗС відповіло
Речник МЗС Георгій Тихий відповів заступнику глави МЗС Угорщини Левенте Мадяру, який пропонував Україні вже зараз "відмовитися від п'ятої частини своїх територій" заради миру з Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
Напередодні заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр розповів про те, як після Першої світової війни Угорщина передала дві третини своєї території "заради миру".
"Зараз Україна мала б відмовитися від п’ятої частини своїх територій. Я не хочу казати Україні, що вона має робити, але з нашого досвіду - мир іноді болісний. Питання лише в тому, що важливіше: зберегти життєздатність країни чи триматися за кілька тисяч квадратних кілометрів", - сказав угорський дипломат у своєму виступі.
На це відреагував речник МЗС України Георгій Тихий.
"Угорщина може обміняти свою землю або суверенітет, якщо захоче. Україна цього не хоче, і поради їй не потрібні", - наголосив він.
А наш - мадяр здорової людини.
Оголошення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщиною війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Королівству Сербія.
Просто припиніть постачати їм нафту - і все !