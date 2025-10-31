Росія готова до прямих переговорів з Україною. Є всі умови для "стамбульського треку", - МЗС РФ
У Росії заявили, що "готові" до продовження прямих мирних переговорів з Україною, але у "стамбульському форматі".
Про це сказав заступник голови російського МЗС Михайло Галузін у коментарі "Известиям", передає Цензор.НЕТ.
Відновлення переговорів
За його словами, "наразі створено всі умови для розвитку стамбульського переговорного треку".
"Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність продовжувати надавати для переговорів майданчик у Стамбулі", - сказав Галузін.
Звинувачення Росії
Він додав, що Росія нібито "готова" до врегулювання війни та продовження прямих переговорів. Водночас він звинуватив Україну в тому, що Київ, мовляв, ухиляється від діалогу з Москвою.
- Нагадаємо, напередодні МЗС Росії стверджувало, що прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає.
Топ коментарі
+12 Bogdan #603107
показати весь коментар31.10.2025 15:33 Відповісти Посилання
+11 Николай Влад
показати весь коментар31.10.2025 15:36 Відповісти Посилання
+6 Грицько Злий
показати весь коментар31.10.2025 15:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Передозування телемарафоном.
Але їх нема , а весь "зраду" розганяти ще не набридло ?
Ось про що говорить рашка.
Зеля все робить для цього.
Ось саме це і називають кацапи "стамбульським треком".
Чтобы поставить на паузу полезные санкции остался последний вариант - сказка о прямых переговорах.
І вони не здали Україну ще у 2022 тільки тому, що Джонсон завадив.
Це навіть не ознака колаборационізму, а банальна тупість, яка дозволяє їм марити, що ця війна через мову чи Донбас, а не через сам факт існування України та українців.