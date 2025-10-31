Росія готова до прямих переговорів з Україною. Є всі умови для "стамбульського треку", - МЗС РФ

У Росії заявили, що "готові" до продовження прямих мирних переговорів з Україною, але у "стамбульському форматі".

Про це сказав заступник голови російського МЗС Михайло Галузін у коментарі "Известиям", передає Цензор.НЕТ.

Відновлення переговорів

За його словами, "наразі створено всі умови для розвитку стамбульського переговорного треку".

"Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність продовжувати надавати для переговорів майданчик у Стамбулі", - сказав Галузін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення бойових дій в інтересах України та РФ. Потрібні переговори, - Венс

Звинувачення Росії

Він додав, що Росія нібито "готова" до врегулювання війни та продовження прямих переговорів. Водночас він звинуватив Україну в тому, що Київ, мовляв, ухиляється від діалогу з Москвою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про вирішення війни в Україні: Імпульс від саміту на Алясці вичерпано