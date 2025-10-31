УКР
Росія готова до прямих переговорів з Україною. Є всі умови для "стамбульського треку", - МЗС РФ

МЗС Росії заявило про готовність до прямих переговорів з Україною

У Росії заявили, що "готові" до продовження прямих мирних переговорів з Україною, але у "стамбульському форматі".

Про це сказав заступник голови російського МЗС Михайло Галузін у коментарі "Известиям", передає Цензор.НЕТ.

Відновлення переговорів

За його словами, "наразі створено всі умови для розвитку стамбульського переговорного треку".

"Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність продовжувати надавати для переговорів майданчик у Стамбулі", - сказав Галузін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення бойових дій в інтересах України та РФ. Потрібні переговори, - Венс

Звинувачення Росії

Він додав, що Росія нібито "готова" до врегулювання війни та продовження прямих переговорів. Водночас він звинуватив Україну в тому, що Київ, мовляв, ухиляється від діалогу з Москвою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про вирішення війни в Україні: Імпульс від саміту на Алясці вичерпано

  • Нагадаємо, напередодні МЗС Росії стверджувало, що прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає.

Топ коментарі
+12
Що ж ті суки зелені там поніпідписували?
показати весь коментар
31.10.2025 15:33 Відповісти
+11
Стамбульскі треки - це урочисте привселюдне підписання капітуляції Зелею.
Ось про що говорить рашка.
Зеля все робить для цього.
показати весь коментар
31.10.2025 15:36 Відповісти
+6
Там ніхто нічого не підписував. Були проекти та ультиматуми кацапів. Такі міжнародні договори повинна ратифікувати ВР а потім підписати президент. А те шо кацапи махають якимись папірцями то це просто папірці.
показати весь коментар
31.10.2025 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ж ті суки зелені там поніпідписували?
показати весь коментар
31.10.2025 15:33 Відповісти
Послані потужними переговорниками типу Арестовича.
Передозування телемарафоном.
показати весь коментар
31.10.2025 15:39 Відповісти
Ага.Послані.Добре тобі в розових окулярах жити?
показати весь коментар
31.10.2025 15:40 Відповісти
Є інша інформація ? Тоді давай документи
Але їх нема , а весь "зраду" розганяти ще не набридло ?
показати весь коментар
31.10.2025 15:42 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2025 15:44 Відповісти
При любові нашої влади до піару на усьому що тільки можна документи чомусь сховані
показати весь коментар
31.10.2025 15:55 Відповісти
Там ніхто нічого не підписував. Були проекти та ультиматуми кацапів. Такі міжнародні договори повинна ратифікувати ВР а потім підписати президент. А те шо кацапи махають якимись папірцями то це просто папірці.
показати весь коментар
31.10.2025 15:39 Відповісти
Так,але для початку переговорники мають підписати і передати в вру
показати весь коментар
31.10.2025 15:42 Відповісти
А вони шось передавали до ВР в 2022-му?
показати весь коментар
31.10.2025 15:43 Відповісти
Вони-ні.Але рашка їх має.І чомусь хоче повернутися до них
показати весь коментар
31.10.2025 15:56 Відповісти
Пофигу что там предположительно понаподписывали. На будапештских меморандумах тоже много подписей стоит. При этом будапештские писульки хотя бы существуют, в отличии от стамбульских, про которые только кацапы хрюкают, да ничего не показывают.
показати весь коментар
31.10.2025 15:48 Відповісти
Так публікували. Можна знайти. Більшої зради не буває
показати весь коментар
31.10.2025 15:53 Відповісти
чорноротий
показати весь коментар
31.10.2025 15:59 Відповісти
Дійствітєльно, шо? Може...нічого?! І тому русня так і біситься?
показати весь коментар
31.10.2025 16:12 Відповісти
Стамбульскі треки - це урочисте привселюдне підписання капітуляції Зелею.
Ось про що говорить рашка.
Зеля все робить для цього.
показати весь коментар
31.10.2025 15:36 Відповісти
Не звизди.
показати весь коментар
31.10.2025 15:40 Відповісти
Єрмак Арахамія у Стамбулі вже підготували разом з кацапами акт капітуляції України ще у 2022 році. Підписати його завадив тільки тодішній прем'єр Британії Джонсон.

Ось саме це і називають кацапи "стамбульським треком".
показати весь коментар
31.10.2025 15:59 Відповісти
Хай ***** ідуть
показати весь коментар
31.10.2025 15:39 Відповісти
А, заскавчали, відчувають що вже зовсім скоро їм повний капець. Економіка майже зруйнована, справжніх союзників немає, люди стрімко закінчуються. Треба дотискати москальню, ще трохи лишилося.
показати весь коментар
31.10.2025 15:41 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2025 15:45 Відповісти
Звонки тампону провалились, в попытке спасти переговоры засланная в США свинота была пинком вышвырнута, на свинские угрозы и сотрясания ядерными вундервафлями, в США ответили настоящими ядерными испытаниями.
Чтобы поставить на паузу полезные санкции остался последний вариант - сказка о прямых переговорах.
показати весь коментар
31.10.2025 15:45 Відповісти
Четвертый год геноцида украинцев и разрушения Украины и кацапня теперь "на голубом глазу" заявляет что наступили условия ...вернуться к тому с чего начали. Беспримерная наглость лаптемордых ублюдков и подонков.
показати весь коментар
31.10.2025 15:52 Відповісти
Знову за своє. Кацапня йде накуй зі своїм "стамбульським треком". І так вже свої хотєлки пропихують і сяк. Підгорає у покидьків.
показати весь коментар
31.10.2025 15:47 Відповісти
Схоже в рашистів з фінансами геть погано ,знову хочуть навішати лапші на вуха Трампу ,вони за переговори "на стамбульській основі"тобто вимагати капітуляції України ,а потім сказати це Україна блокує "мирні переговори".
показати весь коментар
31.10.2025 15:49 Відповісти
Таки санкції боляче вшкварили, оно як одразу кацапсіни заспівали... )
показати весь коментар
31.10.2025 15:51 Відповісти
Нагадаю, що той "стамбульський трек" створили Єрмак та Арахамія разом з кацапньой. Все вже було на мазі.
І вони не здали Україну ще у 2022 тільки тому, що Джонсон завадив.
показати весь коментар
31.10.2025 15:56 Відповісти
місцеві олігофрени без справки з ВЛК вважають що якраз в Стамбулі в нас був шанс на мир. принаймні їм хотілося б думати що той "мир" тривав би достатньо довго для того щоб їх тушки перемістились на інший бік Тиси а там гори воно все синім полум'ям.
показати весь коментар
31.10.2025 16:00 Відповісти
Ну ця категорія і зараз згодна віддати що завгодно.
Це навіть не ознака колаборационізму, а банальна тупість, яка дозволяє їм марити, що ця війна через мову чи Донбас, а не через сам факт існування України та українців.
показати весь коментар
31.10.2025 16:08 Відповісти
арахімік це той від кого ми вперше почули про якісь договорняки в Стамбулі, з ним був Тимошенко, про якого вже 3 роки не чутно, той що на авто волонтерському для ЗСУ катався, злидень.. У всіх було питання таке просте, хто наказав Аріхіміку оголосити про це, чи дозволив, сповістити на весь світ
показати весь коментар
31.10.2025 15:59 Відповісти
хламідохамія ти де мерзотник ало ти дупі пердака
показати весь коментар
31.10.2025 16:01 Відповісти
Переговори будуть проведені тільки тоді, коли будуть звільнені усі українські території та знищено кілька мільйонів кацапів!
показати весь коментар
31.10.2025 16:08 Відповісти
Трек підарський тому нам робити там нема чого.
показати весь коментар
31.10.2025 16:19 Відповісти
 
 