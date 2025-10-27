802 3
Прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає, - МЗС РФ
Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін стверджує, що прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає.
Про це повідомляє російське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Галузін також повторив традиційні для російської пропаганди твердження, нібито Україна відмовляється від діалогу.
Що передувало?
Раніше, 12 вересня, речник кремля Дмитро Пєсков заявляв про "паузу" у переговорах між країною-агресоркою та Україною, водночас стверджуючи, що канали зв’язку "продовжують працювати".
Після, 24 вересня, російська сторона стверджувала, що зустріч лідера України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним без попередньої підготовки не матиме успіху.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар27.10.2025 17:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергій Наюк
показати весь коментар27.10.2025 17:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар27.10.2025 17:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль