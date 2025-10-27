Прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає, - МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін стверджує, що прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Галузін також повторив традиційні для російської пропаганди твердження, нібито Україна відмовляється від діалогу.

Що передувало?

Раніше, 12 вересня, речник кремля Дмитро Пєсков заявляв про "паузу" у переговорах між країною-агресоркою та Україною, водночас стверджуючи, що канали зв’язку "продовжують працювати".

Після, 24 вересня, російська сторона стверджувала, що зустріч лідера України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним без попередньої підготовки не матиме успіху.

