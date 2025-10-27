УКР
Прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає, - МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін стверджує, що прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Галузін також повторив традиційні для російської пропаганди твердження, нібито Україна відмовляється від діалогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія, США та Україна перебувають "досить близько" до досягнення дипломатичного вирішення, яке може зупинити війну, - спецпосланець Путіна Дмитрієв

Що передувало?

Раніше, 12 вересня, речник кремля Дмитро Пєсков заявляв про "паузу" у переговорах між країною-агресоркою та Україною, водночас стверджуючи, що канали зв’язку "продовжують працювати".

Після, 24 вересня, російська сторона стверджувала, що зустріч лідера України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним без попередньої підготовки не матиме успіху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпосланець Путіна Дмитрієв пригрозив США через санкції та звинуватив Україну в зриві перемовин

МЗС рф (985) переговори з Росією (1476)
Який прогрес - в вас одна мова - капітуляція України
27.10.2025 17:20 Відповісти
Не між Навроцьким і Зеленським, а між Навроцьким і українцями.
27.10.2025 17:30 Відповісти
Виродки капітуляції не дочекаєтесь ,а що б врятувати свою економіку припиніть вогонь,це може зробити кривавий терорист путін за лічені хвилини ,скільки ще має загинути людей що б зрозуміли допоки не ліквідують найкривавішого злочинця терориста путіна,ця істота живе ще ментально в середньовіччі.
27.10.2025 17:32 Відповісти
 
 