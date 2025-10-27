944 3
Прогресса в вопросе нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет, - МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин утверждает, что прогресса в вопросе нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Галузин также повторил традиционные для российской пропаганды утверждения, якобы Украина отказывается от диалога.
Что предшествовало?
Ранее, 12 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о "паузе" в переговорах между страной-агрессором и Украиной, одновременно утверждая, что каналы связи "продолжают работать".
После, 24 сентября, российская сторона утверждала, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным без предварительной подготовки не будет иметь успеха.
Валентин Коваль
Сергій Наюк
Володимир Омельянов
