Прогресса в вопросе нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет, - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин утверждает, что прогресса в вопросе нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Галузин также повторил традиционные для российской пропаганды утверждения, якобы Украина отказывается от диалога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия, США и Украина находятся "достаточно близко" к достижению дипломатического решения, которое может остановить войну, - спецпосланник Путина Дмитриев

Что предшествовало?

Ранее, 12 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о "паузе" в переговорах между страной-агрессором и Украиной, одновременно утверждая, что каналы связи "продолжают работать".

После, 24 сентября, российская сторона утверждала, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным без предварительной подготовки не будет иметь успеха.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецпосланник Путина Дмитриев пригрозил США из-за санкций и обвинил Украину в срыве переговоров