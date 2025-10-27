РУС
Прогресса в вопросе нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет, - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин утверждает, что прогресса в вопросе нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Галузин также повторил традиционные для российской пропаганды утверждения, якобы Украина отказывается от диалога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия, США и Украина находятся "достаточно близко" к достижению дипломатического решения, которое может остановить войну, - спецпосланник Путина Дмитриев

Что предшествовало?

Ранее, 12 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о "паузе" в переговорах между страной-агрессором и Украиной, одновременно утверждая, что каналы связи "продолжают работать".

После, 24 сентября, российская сторона утверждала, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным без предварительной подготовки не будет иметь успеха.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецпосланник Путина Дмитриев пригрозил США из-за санкций и обвинил Украину в срыве переговоров

Який прогрес - в вас одна мова - капітуляція України
27.10.2025 17:20 Ответить
Не між Навроцьким і Зеленським, а між Навроцьким і українцями.
27.10.2025 17:30 Ответить
Виродки капітуляції не дочекаєтесь ,а що б врятувати свою економіку припиніть вогонь,це може зробити кривавий терорист путін за лічені хвилини ,скільки ще має загинути людей що б зрозуміли допоки не ліквідують найкривавішого злочинця терориста путіна,ця істота живе ще ментально в середньовіччі.
