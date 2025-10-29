Припинення бойових дій в інтересах України та РФ. Потрібні переговори, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що нинішня фаза війни між Росією та Україною виснажує обидві сторони, і настав час шукати шляхи припинення бойових дій.
Про це Венс заявив в інтерв'ю Pod Force One, інформує Цензор.НЕТ.
Провали РФ на фронті
За словами американського посадовця, росіяни зазнають значних втрат на передовій, попри мінімальні територіальні здобутки, а водночас Україна стикається з серйозними внутрішніми викликами.
"Територія, яку росіяни захоплюють, настільки мала, і при цьому вони втрачають багато людей. Українці, зі свого боку, стикаються з багатьма проблемами", - сказав Венс.
Час для мирних перемовин
На думку віцепрезидента США, збройне протистояння зайшло у фазу, коли подальші бойові дії не приносять вигоди ні Україні, ні Росії, і потрібні переговори.
"Ми справді віримо, що досягли того моменту, коли й Росії, і Україні вигідно припинити боротьбу", - додав Венс.
- Нагадаємо, раніше Венс заявляв, що США прагнуть підтримувати продуктивний діалог як з Україною, так і з Росією, щоб сприяти завершенню війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0 Щось мені це нагадує.
2,2% быстрораспадающегося изотопа Pu241 постепенно превращаются в изотоп америция Am241 - а это слабо гамма-излучающий нуклид, который имеет период полураспада 433 лет (т.е. его концентрация непрерывно растет, пока не распадается основная часть Pu241). Am241 начинает портить своим гамма-излучением элементы бомбы и ходящих мимо боеприпаса людей, к тому же является нейтронным ядом. Максимально допускаемая концентрация в боеприпасе Am241 - от 0,5 до 1%. Именно накопление Am241 является определяющим "старение" ядерного боеприпаса. Получается довольно неожиданная вещь - уже через 5-8 лет плутониевое ядро бомбы сделанное из материала с высоким содержанием Pu241 надо извлекать, и отправлять на переплавку с очисткой от америция - иначе бомба рискует не взорваться (из-за деградации, например, взрывчатки от гамма-излучения).
Следующий механизм деградации - это воздействие радиации распада плутония на сам материал плутониевого ядра. Плутоний (почти все изотопы) предпочитает распадаться через альфа-распад, а вылетающие альфа-частицы повреждают материал, от чего он охрупчивается из-за повреждения решетки, в нем накапливается гелий, и металл увеличивается в размере (что называется ядерным распуханием). Интересно, что такие изменения материала положительно влияют на свойства плутония, как ядерной взрывчатки, но, увы, не добавляют надежности конкретному механическому изделию - ядерной бомбе. Поэтому раз в 15-30 лет плутониевое ядро надо отжигать или переплавлять, чтобы возвращать ему исходные свойства.
А то американці пиляли? Я чесно незнаю (я ще маленький😂 відносно місцевої більшості), а гуглити ліньки, та й не факт що знайду правду.
Але щодо тебе мене цікавить історія з копитами, що ти почав. То що там?
А зараз вже пізно скиглити і мріяти про ЯЗ.
Не пізно, ми цілком можемо створити ядерну зброю на основі плутонію.
А ми свій шанс профукали (незлічити тих профуканих шансів, і це не тільки про ЯЗ).
Ні, не розумію. Відповідно до Nuclear Non-Proliferation Treaty ми маємо право створити ядерну зброю, бо інша ядерна країна нам погрожувала використанням ЯЗ.
Але нікуди не дівається питання, чи ми можемо її створити і обслуговувати, ну і неадеквати-дибіли політики.
Гарного вечора.
тут немає опису імплозивних пристроїв, але їх схеми при бажанні легко знайти в Google Scholar
1. Як на це відреагують країни Заходу?
2. Як на це відреагує Китай, Індія?
3. Як це вплине на поточну війну? Тобто, ви впевнені що вона завершиться одномоментно, і хоча б на лінії ЛБЗ?
Не маю інформацію, необхідну для таких розрахунків. Я не знаю, скільки нам буде коштувати збудувати примітивне підприємство для збагачення урану до 1.8%.
1-2: Ми можемо створити умови, при яких вони будуть змушені визнати наше право на створення ЯЗ при збереженні допомоги. Я вважаю, що це можна зробити за допомогою (спочатку прихованого) створення хімічної зброї типу VX - вона легко може знищити все населення європейської частини рашки. Якщо на нас накладуть санкції чи зупинять допомогу, ми з часом програємо і використаємо хімзброю по русні - а русня після таких шалених втрат може використати яз, в тому числі по США з Європою, а вони не готові так ризикувати. Тому з їх точки зору, логічніше продовжити нам допомагати - тоді ми не програємо, і не використаємо хімзброю. Після створення ядерної зброї, такий самий механізм буде працювати з нею.
>Тобто, ви впевнені що вона завершиться одномоментно, і хоча б на лінії ЛБЗ?
Так, це повністю зламає плани русні. Зараз вони намагаються перебити захисників, бо тоді вони зможуть швидко окупувати всю Україну. Якщо у нас буде хімічна та ядерна зброя, ми в такому випадку після падіння фронту зможемо знищити десятки мільйонів кацапів - такою буде ціна за захоплення України. Русня не готова платити таку ціну, а тому їм доведеться зупинитися.
це нічого не дасть, а ось ядерна та хімічна зброя дозволить нам, за потреби, знищити європейську частину рашки разом з москвою та десятками мільйонів мирняка.
Припинення вогню, може бути вигідно або Україні, або рифі!
Обом зразу - то п*здьож...