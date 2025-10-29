Припинення бойових дій в інтересах України та РФ. Потрібні переговори, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що нинішня фаза війни між Росією та Україною виснажує обидві сторони, і настав час шукати шляхи припинення бойових дій.

Про це Венс заявив в інтерв'ю Pod Force One.

Провали РФ на фронті

За словами американського посадовця, росіяни зазнають значних втрат на передовій, попри мінімальні територіальні здобутки, а водночас Україна стикається з серйозними внутрішніми викликами.

"Територія, яку росіяни захоплюють, настільки мала, і при цьому вони втрачають багато людей. Українці, зі свого боку, стикаються з багатьма проблемами", - сказав Венс.

Час для мирних перемовин

На думку віцепрезидента США, збройне протистояння зайшло у фазу, коли подальші бойові дії не приносять вигоди ні Україні, ні Росії, і потрібні переговори.

"Ми справді віримо, що досягли того моменту, коли й Росії, і Україні вигідно припинити боротьбу", - додав Венс.

