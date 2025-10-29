УКР
Припинення бойових дій в інтересах України та РФ. Потрібні переговори, - Венс

Венс зробив заяву про припинення війни РФ в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що нинішня фаза війни між Росією та Україною виснажує обидві сторони, і настав час шукати шляхи припинення бойових дій.

Про це Венс заявив в інтерв'ю Pod Force One, інформує Цензор.НЕТ.

Провали РФ на фронті

За словами американського посадовця, росіяни зазнають значних втрат на передовій, попри мінімальні територіальні здобутки, а водночас Україна стикається з серйозними внутрішніми викликами.

"Територія, яку росіяни захоплюють, настільки мала, і при цьому вони втрачають багато людей. Українці, зі свого боку, стикаються з багатьма проблемами", - сказав Венс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США продовжать шлях до миру в Україні, скільки б часу це не зайняло, - Венс

Час для мирних перемовин

На думку віцепрезидента США, збройне протистояння зайшло у фазу, коли подальші бойові дії не приносять вигоди ні Україні, ні Росії, і потрібні переговори.

"Ми справді віримо, що досягли того моменту, коли й Росії, і Україні вигідно припинити боротьбу", - додав Венс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на полі бою, - Венс

Автор: 

перемовини (3109) війна в Україні (6752) Джей Ді Венс (156)
+5
сша змусили Україну віддати ядерну зброю.
показати весь коментар
29.10.2025 21:37 Відповісти
+4
Поверніть нам вкрадену ядерну зброю.
показати весь коментар
29.10.2025 21:34 Відповісти
+3
Це байки. Утримування тактичних ядерних ракет коштує менше ніж футбольні клуби - іграшки олігархів.
показати весь коментар
29.10.2025 21:41 Відповісти
Йшов би ти венс....косметику наносити.
показати весь коментар
29.10.2025 21:34 Відповісти
Пуйла все влаштовує не втручайтесь
показати весь коментар
29.10.2025 21:34 Відповісти
Поверніть нам вкрадену ядерну зброю.
показати весь коментар
29.10.2025 21:34 Відповісти
США вкради ЯЗ в Швейцарії???😮
показати весь коментар
29.10.2025 21:36 Відповісти
сша змусили Україну віддати ядерну зброю.
показати весь коментар
29.10.2025 21:37 Відповісти
Яким чином?В тебе в голодних 90х були гроші на утримання яо?
показати весь коментар
29.10.2025 21:40 Відповісти
Це байки. Утримування тактичних ядерних ракет коштує менше ніж футбольні клуби - іграшки олігархів.
показати весь коментар
29.10.2025 21:41 Відповісти
Та ну!Утримування-обслуговування-заміня боєголовок?І до чого оці комуняцьке порівнюванням з майном олігархів?Розкуркуленням мариш?
показати весь коментар
29.10.2025 21:45 Відповісти
Але цікаво як боти сороса набігають на згадку ядерної зброї. Знають хто винен.
показати весь коментар
29.10.2025 21:48 Відповісти
Венедіктова,іди до біса
показати весь коментар
29.10.2025 21:50 Відповісти
а незаконно отримане майно можна і треба вилучати, спец. конфіскація - навіть така процедура є
показати весь коментар
29.10.2025 21:52 Відповісти
А незаконність має суд оприділяти чи ти особисто?
показати весь коментар
29.10.2025 21:55 Відповісти
Суд, хоча я не вивчав закон(и) про спец. вилучення майна.
показати весь коментар
29.10.2025 21:58 Відповісти
яке утримування? ось у мене є БЧ на основі плутонію, що там обслуговувати?
показати весь коментар
29.10.2025 21:47 Відповісти
Бережи щоб трамп не вкрав
показати весь коментар
29.10.2025 21:56 Відповісти
Так що там треба обслуговувати? Ви знаєте, але не ділитесь.
показати весь коментар
29.10.2025 21:59 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/doslidniki-zyasuvali-skilki-yaderni-derzhavi-vitrachayut-na-obslugovuvannya-svogo-arsenalu. На пів корею не зважай,хрен що вини там облуговували
показати весь коментар
29.10.2025 22:04 Відповісти
Так а що конкретно треба обслуговувати? Під витрати можна списати будь-що.
показати весь коментар
29.10.2025 22:11 Відповісти
>>Під витрати можна списати будь-що.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0 Щось мені це нагадує.
показати весь коментар
29.10.2025 22:24 Відповісти
Тому і питаю у людей, бо я не знаю, що саме там обслуговують.
показати весь коментар
29.10.2025 22:28 Відповісти
Все. Але головне сам плутоній. У СРСР було два заводи що цим займалися. І обидва далеко-далеко від нас. Якщо дуже коротко:

2,2% быстрораспадающегося изотопа Pu241 постепенно превращаются в изотоп америция Am241 - а это слабо гамма-излучающий нуклид, который имеет период полураспада 433 лет (т.е. его концентрация непрерывно растет, пока не распадается основная часть Pu241). Am241 начинает портить своим гамма-излучением элементы бомбы и ходящих мимо боеприпаса людей, к тому же является нейтронным ядом. Максимально допускаемая концентрация в боеприпасе Am241 - от 0,5 до 1%. Именно накопление Am241 является определяющим "старение" ядерного боеприпаса. Получается довольно неожиданная вещь - уже через 5-8 лет плутониевое ядро бомбы сделанное из материала с высоким содержанием Pu241 надо извлекать, и отправлять на переплавку с очисткой от америция - иначе бомба рискует не взорваться (из-за деградации, например, взрывчатки от гамма-излучения).

Следующий механизм деградации - это воздействие радиации распада плутония на сам материал плутониевого ядра. Плутоний (почти все изотопы) предпочитает распадаться через альфа-распад, а вылетающие альфа-частицы повреждают материал, от чего он охрупчивается из-за повреждения решетки, в нем накапливается гелий, и металл увеличивается в размере (что называется ядерным распуханием). Интересно, что такие изменения материала положительно влияют на свойства плутония, как ядерной взрывчатки, но, увы, не добавляют надежности конкретному механическому изделию - ядерной бомбе. Поэтому раз в 15-30 лет плутониевое ядро надо отжигать или переплавлять, чтобы возвращать ему исходные свойства.
показати весь коментар
29.10.2025 22:40 Відповісти
Ага, пальці в двері пхали.
показати весь коментар
29.10.2025 21:43 Відповісти
Бомбардувальники розпиляли. Ми нічого не забудемо.
показати весь коментар
29.10.2025 21:45 Відповісти
Ну не забувай.

А то американці пиляли? Я чесно незнаю (я ще маленький😂 відносно місцевої більшості), а гуглити ліньки, та й не факт що знайду правду.
показати весь коментар
29.10.2025 21:48 Відповісти
Так, ґамериканці це замовили, а точніше соросяча дем.партія і клінтон. Потім при обамі з дем.партії здали крем, а при байдені з дем.партії - коридор на крем. Дякуєм соросу.
показати весь коментар
29.10.2025 22:14 Відповісти
Блін, я тебе чомусь сплутав з Марущаком і відповів тобі (мабуть через прапорці не України).

Але щодо тебе мене цікавить історія з копитами, що ти почав. То що там?
показати весь коментар
29.10.2025 22:17 Відповісти
так, погрожували не визнати нашу незалежність
показати весь коментар
29.10.2025 21:49 Відповісти
Пффф, ну визнали б на кілька років пізніше, хіба це проблема?
показати весь коментар
29.10.2025 21:50 Відповісти
мова про повне не визнання, які до біса "на кілька років пізніше"?
показати весь коментар
29.10.2025 21:53 Відповісти
Чувак, мова про країну з власною ЯЗ (чи мали ми можливість нею керувати - хз, але все ж). Треба було проявити стійкість, або обміняти її на щось цінне (наприклад НАТО), а не не шматок туалетного паперу.

А зараз вже пізно скиглити і мріяти про ЯЗ.
показати весь коментар
29.10.2025 21:56 Відповісти
>А зараз вже пізно скиглити і мріяти про ЯЗ.

Не пізно, ми цілком можемо створити ядерну зброю на основі плутонію.
показати весь коментар
29.10.2025 22:00 Відповісти
І стати як Іран і КНДР для всього адекватного світу. Воно нам треба?
показати весь коментар
29.10.2025 22:03 Відповісти
Так, краще бути як іран, кндр, сша, ізраїль, пакистан, індія та спокійно собі жити. А так кожен день ми перебуваємо під ризиком ядерного удару з боку русні.
показати весь коментар
29.10.2025 22:07 Відповісти
А для чого ти дописав країни, які цілком легально мають ЯЗ?
показати весь коментар
29.10.2025 22:11 Відповісти
Легально? А хто їм давав дозвіл - Бог?
показати весь коментар
29.10.2025 22:13 Відповісти
Ти ж добре розумієш, що я маю на увазі. Світ визнає їх право володіти ЯЗ, так вже сталося історично.
А ми свій шанс профукали (незлічити тих профуканих шансів, і це не тільки про ЯЗ).
показати весь коментар
29.10.2025 22:15 Відповісти
>Ти ж добре розумієш, що я маю на увазі.

Ні, не розумію. Відповідно до Nuclear Non-Proliferation Treaty ми маємо право створити ядерну зброю, бо інша ядерна країна нам погрожувала використанням ЯЗ.
показати весь коментар
29.10.2025 22:19 Відповісти
Я чесно про це нічого незнаю. Якщо це так, то визнаю помилку.
Але нікуди не дівається питання, чи ми можемо її створити і обслуговувати, ну і неадеквати-дибіли політики.
показати весь коментар
29.10.2025 22:23 Відповісти
Створити зможемо, що робити з політиками - не знаю. Але технічна можливість у нас є.
показати весь коментар
29.10.2025 22:27 Відповісти
Ну добре, але я все ж таки думаю, що в нас не буде ЯЗ, момент втрачено. Пропоную на цьому завершити.
Гарного вечора.
показати весь коментар
29.10.2025 22:32 Відповісти
Ні, не втрачено. Україна поверне яз і буде діяти як ізраіль з samson option.
показати весь коментар
29.10.2025 22:37 Відповісти
В мене з'явилися підозри, що Artcore і Evgeniy Marushchak - одна і та сама людина 🤣.
показати весь коментар
29.10.2025 22:39 Відповісти
І тобі гарного вечора😂.
показати весь коментар
29.10.2025 22:40 Відповісти
Зате живими. Ми на перехресті торгівельних шляхів і ізоляція нам не загрожує. Стандартні лякалки соросятні. Венедіктова має сидіти в тюрмі, доречі.
показати весь коментар
29.10.2025 22:08 Відповісти
То що там з копитами?😂
показати весь коментар
29.10.2025 22:12 Відповісти
Вау....ми постріли до міномета браковані випускали а яо то простіше?
показати весь коментар
29.10.2025 22:05 Відповісти
Не складніше за дрони з ШІ, які вже виробляються.
показати весь коментар
29.10.2025 22:08 Відповісти
Угу. Будь який фізик в гаражі склепає. Треба ж бути таким наївним. Може розберетесь в темі, і блог накатаєте?
показати весь коментар
29.10.2025 22:15 Відповісти
Як раз розібрався в темі, і так - це не складно. Схеми імплозивних пристроїв є в публічному доступі.
показати весь коментар
29.10.2025 22:18 Відповісти
Ну напишіть в блог. Тільки щоб з вартістю розробки.
показати весь коментар
29.10.2025 22:20 Відповісти
Пакістан нам продасть.
показати весь коментар
29.10.2025 22:22 Відповісти
А ще Індія і Китай. Самому не смішно? Хто при здоровому глузді буде продавати ЯЗ (окрім рашиків)?
показати весь коментар
29.10.2025 22:29 Відповісти
ПАР продала свої бомби ізраілю наприклад.
показати весь коментар
29.10.2025 22:33 Відповісти
Ем. А можна посилання? І які наслідки були для них? Коли це було?
показати весь коментар
29.10.2025 22:34 Відповісти
Спитай у ші
показати весь коментар
29.10.2025 22:38 Відповісти
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
тут немає опису імплозивних пристроїв, але їх схеми при бажанні легко знайти в Google Scholar
показати весь коментар
29.10.2025 22:24 Відповісти
Я не побачив там вартості розробки, і відповіді на наступні питання:
1. Як на це відреагують країни Заходу?
2. Як на це відреагує Китай, Індія?
3. Як це вплине на поточну війну? Тобто, ви впевнені що вона завершиться одномоментно, і хоча б на лінії ЛБЗ?
показати весь коментар
29.10.2025 22:33 Відповісти
Головне що москва буде під страхом знищення.
показати весь коментар
29.10.2025 22:40 Відповісти
>Я не побачив там вартості розробки

Не маю інформацію, необхідну для таких розрахунків. Я не знаю, скільки нам буде коштувати збудувати примітивне підприємство для збагачення урану до 1.8%.

1-2: Ми можемо створити умови, при яких вони будуть змушені визнати наше право на створення ЯЗ при збереженні допомоги. Я вважаю, що це можна зробити за допомогою (спочатку прихованого) створення хімічної зброї типу VX - вона легко може знищити все населення європейської частини рашки. Якщо на нас накладуть санкції чи зупинять допомогу, ми з часом програємо і використаємо хімзброю по русні - а русня після таких шалених втрат може використати яз, в тому числі по США з Європою, а вони не готові так ризикувати. Тому з їх точки зору, логічніше продовжити нам допомагати - тоді ми не програємо, і не використаємо хімзброю. Після створення ядерної зброї, такий самий механізм буде працювати з нею.

>Тобто, ви впевнені що вона завершиться одномоментно, і хоча б на лінії ЛБЗ?

Так, це повністю зламає плани русні. Зараз вони намагаються перебити захисників, бо тоді вони зможуть швидко окупувати всю Україну. Якщо у нас буде хімічна та ядерна зброя, ми в такому випадку після падіння фронту зможемо знищити десятки мільйонів кацапів - такою буде ціна за захоплення України. Русня не готова платити таку ціну, а тому їм доведеться зупинитися.
показати весь коментар
29.10.2025 22:45 Відповісти
Не відповідай соросячим номерним ботам, їх мета прищеплювати українцям меншовартість, щоб заглядали до рота портніковам та невзоровим...
показати весь коментар
29.10.2025 21:57 Відповісти
Комуняка,йди до біса
показати весь коментар
29.10.2025 22:06 Відповісти
Сорос лівак-комуняка 😆
показати весь коментар
29.10.2025 22:11 Відповісти
Копита трусяться? 🐷
показати весь коментар
29.10.2025 21:38 Відповісти
Копита трясуться? 🐷
показати весь коментар
29.10.2025 21:40 Відповісти
Ще один свідок пресвятого будапешстського
показати весь коментар
29.10.2025 21:41 Відповісти
Чого збудився? Боїшся України з ядерною бомбою? Бійся. 🚀
показати весь коментар
29.10.2025 21:43 Відповісти
Я чесно кажучи боюся, дивлячись на якість політиків у нас плюс не ясно чи є ще хто, хто може обслуговувати її.
показати весь коментар
29.10.2025 21:45 Відповісти
Пакістан якось взмозі. То і ми зможемо.
показати весь коментар
29.10.2025 21:47 Відповісти
Тужся сильніше.Може сможеш,Ірино Валентинівно
показати весь коментар
29.10.2025 21:52 Відповісти
Постріли мінометні браковані випускали(підозрюю що і надалі йде брак,просто заборонили жалітися) а яо то простіше
показати весь коментар
29.10.2025 21:48 Відповісти
імплозивна схема стала чимось надскладним?
показати весь коментар
29.10.2025 21:50 Відповісти
Чому не ясно? Міндічь.
показати весь коментар
29.10.2025 21:48 Відповісти
Ну от тому і боюся.
показати весь коментар
29.10.2025 21:49 Відповісти
Швейцарія+порожній і пафосний популізм...Венедіктова,то ти?
показати весь коментар
29.10.2025 21:49 Відповісти
Ядерна зброя нічого не змінить, у нас є "ядерна зброя" у вигляді атомних станцій, які можна замінувати і шантажувати підривом, але ще раз кажу, це нічого не змінить.
показати весь коментар
29.10.2025 22:00 Відповісти
Чому ізраіль не відмовляється від ядерної зброї? Це ж нічого не змінить.
показати весь коментар
29.10.2025 22:02 Відповісти
>у нас є "ядерна зброя" у вигляді атомних станцій, які можна замінувати і шантажувати підривом,

це нічого не дасть, а ось ядерна та хімічна зброя дозволить нам, за потреби, знищити європейську частину рашки разом з москвою та десятками мільйонів мирняка.
показати весь коментар
29.10.2025 22:10 Відповісти
Не сміши людей. Лягай спати.
показати весь коментар
29.10.2025 22:22 Відповісти
Ми на ти не переходили. Якщо є аргументи - пишіть.
показати весь коментар
29.10.2025 22:26 Відповісти
Аргументом буде ядерна ракета на Київ. Яка в кацапів ВЖЕ Є, Чи справді думаєш, що куйло побоїться її застосувати, як тільки взнає, що Україна почала працювати над створенням ЯЗ?
показати весь коментар
29.10.2025 22:33 Відповісти
Я завжди писав, що перед створенням ЯЗ (що важко приховати) треба спочатку створити арсенал хімічної зброї - VX та інші подібні агенти. Їх створення можна приховати. Про створення цього арсеналу можна буде публічно заявити - це наша гарантія того, що ми зможемо нанести велику шкоду русні. Однієї тонни VX достатньо щоб знищити все населення москви: в таких умовах русня не ризикне атакувати нас ядерною чи хімічною зброєю.
показати весь коментар
29.10.2025 22:39 Відповісти
Смішне ти, їй-Богу. Все, йди спати. Не сміши мене проти ночі.
показати весь коментар
29.10.2025 22:42 Відповісти
Готові боєголовки можна замовити в Пакістану.
показати весь коментар
29.10.2025 22:42 Відповісти
Давіть на рашку - не видумуйте велосипед
показати весь коментар
29.10.2025 21:35 Відповісти
Хеллоу Коваль. То що там? Давиш на диван? Не видумуєш велосипед?
показати весь коментар
29.10.2025 21:41 Відповісти
Готуюсь давити на масу - якшо нічого не прилетить
показати весь коментар
29.10.2025 21:49 Відповісти
Дегенерат, Україна погоджується, передація відмовляється, коли до цього тормоза дійде ця проста істина?
показати весь коментар
29.10.2025 21:35 Відповісти
Сьогодні безвідповідально пропонувати ініціативи щодо припинення вогню на території України без надання нашій країні реальних, дієвих гарантій безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції в Будапешті.
показати весь коментар
29.10.2025 21:49 Відповісти
Це заява річної давнини.
показати весь коментар
29.10.2025 21:58 Відповісти
Тікай Венс, зараз тут в коментах буде пекло🤣.
показати весь коментар
29.10.2025 21:35 Відповісти
у венса логика хромает, он туповат раз не понимает что рузьке не умеют по другому как только воевать
показати весь коментар
29.10.2025 21:37 Відповісти
Звісно шо припинення війни не в інтересах потужного.
показати весь коментар
29.10.2025 21:43 Відповісти
мама мила раму
показати весь коментар
29.10.2025 21:46 Відповісти
Путину нужна вся Украина. Он восстановить хочет Империю Зла. И его стратегия не в захвате земель, а в издевательстве над всей Украиной с целью принуждения к капитуляции. Ему не нужно захватывать земли, чтобы этого добиваться, когда у него есть беспилотники и ракеты и он ими бьет по любой точке Украины. Если он уничтожит энергетику и оставит Украину без тепла в минусовую температуру, то население придется эвакуировать ибо за 2 недели холода начнутся смерти и смертельные болезни требующие немедленной госпитализации. А еще сколько у людей детей и стариков и в том числе лежачих. Путин хочет капитуляции всей Украины, а то, что захватывает на земле просто себе для публики победы для пропаганды. ЦРУ еще до войны огласило, что в плане Путина уничтожить энергетику и оставить Украину без света и тепла и т.п. И Путин это выполняет по своим изначальным расчетам. А власти США просто дурака валяют - зная все. Им судя по всему даже выгодно медленно слить Украину, ибо не придётся платить за восстановление и Трамп на митинге предвыборном говорил, что будет Путиным пугать Европу и США выйдет с НАТО, и Европа будет сама защищаться, а США будет клепать вооружения и продавать Европе - жадный капитализм. США будут делать деньги на крови Европы. И вся эта часть мира будет отставать от США в развитии, в главной гонке человечества - технологического развития. У кого круче технологии, тот и рулит миром. Из за войны будет отставание. Только Китай тоже развивается и главный геополитический соперник на шахматной доске геополитики.
показати весь коментар
29.10.2025 21:46 Відповісти
а венс худболку з серпом та кувалдою зняв ? чи це як ночнушка ду* у гріє ?...
показати весь коментар
29.10.2025 21:58 Відповісти
Опять этот пустобрех ручной пудель Трампа влезает не в своё дело, такой же как и Орбан..
показати весь коментар
29.10.2025 22:32 Відповісти
переговори бойових дій не припинять. трампісти цієї істини навіть зрозуміти не хочуть.
показати весь коментар
29.10.2025 22:33 Відповісти
Толку від американців мало зараз. Американська зброя всралась останні два роки. Санкції всрались.
показати весь коментар
29.10.2025 22:41 Відповісти
Неправда!
Припинення вогню, може бути вигідно або Україні, або рифі!
Обом зразу - то п*здьож...
показати весь коментар
29.10.2025 22:44 Відповісти
 
 