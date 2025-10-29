Прекращение боевых действий в интересах Украины и РФ. Нужны переговоры, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что нынешняя фаза войны между Россией и Украиной истощает обе стороны, и пришло время искать пути прекращения боевых действий.

Об этом Вэнс заявил в интервью Pod Force One, информирует Цензор.НЕТ.

Провалы РФ на фронте

По словам американского чиновника, россияне несут значительные потери на передовой, несмотря на минимальные территориальные завоевания, а Украина в то же время сталкивается с серьезными внутренними вызовами.

"Территория, которую россияне захватывают, настолько мала, и при этом они теряют много людей. Украинцы, со своей стороны, сталкиваются со многими проблемами", - сказал Вэнс.

Время для мирных переговоров

По мнению вице-президента США, вооруженное противостояние вошло в фазу, когда дальнейшие боевые действия не приносят выгоды ни Украине, ни России, и нужны переговоры.

"Мы действительно верим, что достигли того момента, когда и России, и Украине выгодно прекратить борьбу", - добавил Вэнс.

