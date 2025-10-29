Прекращение боевых действий в интересах Украины и РФ. Нужны переговоры, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что нынешняя фаза войны между Россией и Украиной истощает обе стороны, и пришло время искать пути прекращения боевых действий.
Об этом Вэнс заявил в интервью Pod Force One, информирует Цензор.НЕТ.
Провалы РФ на фронте
По словам американского чиновника, россияне несут значительные потери на передовой, несмотря на минимальные территориальные завоевания, а Украина в то же время сталкивается с серьезными внутренними вызовами.
"Территория, которую россияне захватывают, настолько мала, и при этом они теряют много людей. Украинцы, со своей стороны, сталкиваются со многими проблемами", - сказал Вэнс.
Время для мирных переговоров
По мнению вице-президента США, вооруженное противостояние вошло в фазу, когда дальнейшие боевые действия не приносят выгоды ни Украине, ни России, и нужны переговоры.
"Мы действительно верим, что достигли того момента, когда и России, и Украине выгодно прекратить борьбу", - добавил Вэнс.
- Напомним, ранее Вэнс заявлял, что США стремятся поддерживать продуктивный диалог как с Украиной, так и с Россией, чтобы способствовать завершению войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це нічого не дасть, а ось ядерна та хімічна зброя дозволить нам, за потреби, знищити європейську частину рашки разом з москвою та десятками мільйонів мирняка.
ще раз: я не писав, що русня не буде використовувати яз, я писав, що ми зможемо нанести їм велику шкоду й знищити десятки мільйонів русаків.
Тому і нам треба створити щось (хоч VX), щоб їх зупинити. Ваша позиція - молитися Богу, щоб русня не використала ЯЗ чи хімзброю. Pathetic.
Нарешті ви зрозуміли суть ядерної та хімічної зброї, вітаю. Так, це і є план - для того, щоб зупинити війну, треба підвищити її критичність.
>Ті ж самі нинішні наші союзники. Потрясуть пробіркою на трибуні і разом з куйлом зроблять те, що зробили Іраку.
Тоді ми використаємо VX і буде ******* усім. ірак не мав зброї масового знищення, бо теж були лохами.
Припинення вогню, може бути вигідно або Україні, або рифі!
Обом зразу - то п*здьож...