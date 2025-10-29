РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8062 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Прекращение войны Заявления Вэнса
1 629 147

Прекращение боевых действий в интересах Украины и РФ. Нужны переговоры, - Вэнс

Венс сделал заявление о прекращении войны РФ в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что нынешняя фаза войны между Россией и Украиной истощает обе стороны, и пришло время искать пути прекращения боевых действий.

Об этом Вэнс заявил в интервью Pod Force One, информирует Цензор.НЕТ.

Провалы РФ на фронте

По словам американского чиновника, россияне несут значительные потери на передовой, несмотря на минимальные территориальные завоевания, а Украина в то же время сталкивается с серьезными внутренними вызовами.

"Территория, которую россияне захватывают, настолько мала, и при этом они теряют много людей. Украинцы, со своей стороны, сталкиваются со многими проблемами", - сказал Вэнс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США продолжат путь к миру в Украине, сколько бы времени это ни заняло, - Венс

Время для мирных переговоров

По мнению вице-президента США, вооруженное противостояние вошло в фазу, когда дальнейшие боевые действия не приносят выгоды ни Украине, ни России, и нужны переговоры.

"Мы действительно верим, что достигли того момента, когда и России, и Украине выгодно прекратить борьбу", - добавил Вэнс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне склонны переоценивать свои успехи на поле боя, - Венс

Автор: 

переговоры (5169) война в Украине (6700) Джей Ди Вэнс (154)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
сша змусили Україну віддати ядерну зброю.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:37 Ответить
+4
Поверніть нам вкрадену ядерну зброю.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:34 Ответить
+3
Це байки. Утримування тактичних ядерних ракет коштує менше ніж футбольні клуби - іграшки олігархів.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ядерна зброя нічого не змінить, у нас є "ядерна зброя" у вигляді атомних станцій, які можна замінувати і шантажувати підривом, але ще раз кажу, це нічого не змінить.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:00 Ответить
Чому ізраіль не відмовляється від ядерної зброї? Це ж нічого не змінить.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:02 Ответить
>у нас є "ядерна зброя" у вигляді атомних станцій, які можна замінувати і шантажувати підривом,

це нічого не дасть, а ось ядерна та хімічна зброя дозволить нам, за потреби, знищити європейську частину рашки разом з москвою та десятками мільйонів мирняка.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:10 Ответить
Не сміши людей. Лягай спати.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:22 Ответить
Ми на ти не переходили. Якщо є аргументи - пишіть.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:26 Ответить
Аргументом буде ядерна ракета на Київ. Яка в кацапів ВЖЕ Є, Чи справді думаєш, що куйло побоїться її застосувати, як тільки взнає, що Україна почала працювати над створенням ЯЗ?
показать весь комментарий
29.10.2025 22:33 Ответить
Я завжди писав, що перед створенням ЯЗ (що важко приховати) треба спочатку створити арсенал хімічної зброї - VX та інші подібні агенти. Їх створення можна приховати. Про створення цього арсеналу можна буде публічно заявити - це наша гарантія того, що ми зможемо нанести велику шкоду русні. Однієї тонни VX достатньо щоб знищити все населення москви: в таких умовах русня не ризикне атакувати нас ядерною чи хімічною зброєю.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:39 Ответить
Смішне ти, їй-Богу. Все, йди спати. Не сміши мене проти ночі.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:42 Ответить
аргументів немає, зрозуміло
показать весь комментарий
29.10.2025 22:50 Ответить
Ти дійсно смішне. Україна ризикне застосувати, а рашка не ризикне. Все, іди спати. Чи зараз канікули, в школу йти не треба, то батьки дозволили тобі довше біля компа посидіти?
показать весь комментарий
29.10.2025 22:53 Ответить
>Україна ризикне застосувати, а рашка не ризикне

ще раз: я не писав, що русня не буде використовувати яз, я писав, що ми зможемо нанести їм велику шкоду й знищити десятки мільйонів русаків.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:59 Ответить
Не зможемо. Вони знищать нас перші. Бо в них ВЖЕ Є ЧИМ.
показать весь комментарий
29.10.2025 23:01 Ответить
Так хоч буде чим відповідати. А ти пропонуєш українцям тихо померти. Гарна реклама притули 🤣
показать весь комментарий
29.10.2025 23:03 Ответить
>Вони знищать нас перші. Бо в них ВЖЕ Є ЧИМ.

Тому і нам треба створити щось (хоч VX), щоб їх зупинити. Ваша позиція - молитися Богу, щоб русня не використала ЯЗ чи хімзброю. Pathetic.
показать весь комментарий
29.10.2025 23:08 Ответить
Та не створиш ти нічого. Зрозумій, що ніхто тобі не дасть цього зробити. Ніхто.
показать весь комментарий
29.10.2025 23:09 Ответить
А хто не дав ізраілю?
показать весь комментарий
29.10.2025 23:12 Ответить
Готові боєголовки можна замовити в Пакістану.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:42 Ответить
І мозок тобі
показать весь комментарий
29.10.2025 22:55 Ответить
То ти зібрався шантажувати рашку і решту планети заодно?Лягай спати,терорист мамкин
показать весь комментарий
29.10.2025 22:51 Ответить
Ізраіль успішно це робить маючи доктрину samson option.
показать весь комментарий
29.10.2025 23:01 Ответить
Нічого Ізраїль не робить.
показать весь комментарий
29.10.2025 23:03 Ответить
Ізраіль примусив сша бомбардувати іран
показать весь комментарий
29.10.2025 23:08 Ответить
Як примусив?
показать весь комментарий
29.10.2025 23:10 Ответить
Samson option
показать весь комментарий
29.10.2025 23:13 Ответить
Інфа звідки?Сама придумала?
показать весь комментарий
29.10.2025 23:12 Ответить
>То ти зібрався шантажувати рашку і решту планети заодно?

Нарешті ви зрозуміли суть ядерної та хімічної зброї, вітаю. Так, це і є план - для того, щоб зупинити війну, треба підвищити її критичність.
показать весь комментарий
29.10.2025 23:05 Ответить
Яка суть? Ніхто тобі не дасть її створити. Ті ж самі нинішні наші союзники. Потрясуть пробіркою на трибуні і разом з куйлом зроблять те, що зробили Іраку.
показать весь комментарий
29.10.2025 23:08 Ответить
О так, мені хтось має давати її зробити, оце лохівська позиція.

>Ті ж самі нинішні наші союзники. Потрясуть пробіркою на трибуні і разом з куйлом зроблять те, що зробили Іраку.

Тоді ми використаємо VX і буде ******* усім. ірак не мав зброї масового знищення, бо теж були лохами.
показать весь комментарий
29.10.2025 23:15 Ответить
Оцей прищеплює українцям меншовартість. 'не дадуть' і т.д. Ніхто і не питатиме.
показать весь комментарий
29.10.2025 23:16 Ответить
Вітаю.Ти з розряду жертви якій усі жопомагають хочеш перестрибнути одразу в розряд терориста якого з ніг до голови санкціями обкладуть.Ти достойний нинінішнього президента
показать весь комментарий
29.10.2025 23:11 Ответить
Щось не бачу нормальної допомоги за 4 роки. Де війська?
показать весь комментарий
29.10.2025 23:14 Ответить
Давіть на рашку - не видумуйте велосипед
показать весь комментарий
29.10.2025 21:35 Ответить
Хеллоу Коваль. То що там? Давиш на диван? Не видумуєш велосипед?
показать весь комментарий
29.10.2025 21:41 Ответить
Готуюсь давити на масу - якшо нічого не прилетить
показать весь комментарий
29.10.2025 21:49 Ответить
Дегенерат, Україна погоджується, передація відмовляється, коли до цього тормоза дійде ця проста істина?
показать весь комментарий
29.10.2025 21:35 Ответить
Сьогодні безвідповідально пропонувати ініціативи щодо припинення вогню на території України без надання нашій країні реальних, дієвих гарантій безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції в Будапешті.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:49 Ответить
Це заява річної давнини.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:58 Ответить
Тікай Венс, зараз тут в коментах буде пекло🤣.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:35 Ответить
у венса логика хромает, он туповат раз не понимает что рузьке не умеют по другому как только воевать
показать весь комментарий
29.10.2025 21:37 Ответить
Звісно шо припинення війни не в інтересах потужного.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:43 Ответить
мама мила раму
показать весь комментарий
29.10.2025 21:46 Ответить
Путину нужна вся Украина. Он восстановить хочет Империю Зла. И его стратегия не в захвате земель, а в издевательстве над всей Украиной с целью принуждения к капитуляции. Ему не нужно захватывать земли, чтобы этого добиваться, когда у него есть беспилотники и ракеты и он ими бьет по любой точке Украины. Если он уничтожит энергетику и оставит Украину без тепла в минусовую температуру, то население придется эвакуировать ибо за 2 недели холода начнутся смерти и смертельные болезни требующие немедленной госпитализации. А еще сколько у людей детей и стариков и в том числе лежачих. Путин хочет капитуляции всей Украины, а то, что захватывает на земле просто себе для публики победы для пропаганды. ЦРУ еще до войны огласило, что в плане Путина уничтожить энергетику и оставить Украину без света и тепла и т.п. И Путин это выполняет по своим изначальным расчетам. А власти США просто дурака валяют - зная все. Им судя по всему даже выгодно медленно слить Украину, ибо не придётся платить за восстановление и Трамп на митинге предвыборном говорил, что будет Путиным пугать Европу и США выйдет с НАТО, и Европа будет сама защищаться, а США будет клепать вооружения и продавать Европе - жадный капитализм. США будут делать деньги на крови Европы. И вся эта часть мира будет отставать от США в развитии, в главной гонке человечества - технологического развития. У кого круче технологии, тот и рулит миром. Из за войны будет отставание. Только Китай тоже развивается и главный геополитический соперник на шахматной доске геополитики.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:46 Ответить
а венс худболку з серпом та кувалдою зняв ? чи це як ночнушка ду* у гріє ?...
показать весь комментарий
29.10.2025 21:58 Ответить
Опять этот пустобрех ручной пудель Трампа влезает не в своё дело, такой же как и Орбан..
показать весь комментарий
29.10.2025 22:32 Ответить
переговори бойових дій не припинять. трампісти цієї істини навіть зрозуміти не хочуть.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:33 Ответить
Толку від американців мало зараз. Американська зброя всралась останні два роки. Санкції всрались.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:41 Ответить
Неправда!
Припинення вогню, може бути вигідно або Україні, або рифі!
Обом зразу - то п*здьож...
показать весь комментарий
29.10.2025 22:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 