РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10492 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры переговоры с РФ
4 259 45

Россия готова к прямым переговорам с Украиной. Есть все условия для "стамбульского трека", - МИД РФ

МИД России заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной

В России заявили, что "готовы" к продолжению прямых мирных переговоров с Украиной, но в "стамбульском формате".

Об этом сказал заместитель главы российского МИД Михаил Галузин в комментарии "Известиям", передает Цензор.НЕТ.

Возобновление переговоров

По его словам, "в настоящее время созданы все условия для развития стамбульского переговорного трека".

"Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для переговоров площадку в Стамбуле", - сказал Галузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение боевых действий в интересах Украины и РФ. Нужны переговоры, - Вэнс

Обвинения России

Он добавил, что Россия якобы "готова" к урегулированию войны и продолжению прямых переговоров. В то же время он обвинил Украину в том, что Киев, мол, уклоняется от диалога с Москвой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ о решении войны в Украине: Импульс от саммита на Аляске исчерпан

  • Напомним, накануне МИД России утверждал, что прогресса в вопросе нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет.

Автор: 

МИД РФ (1691) переговоры (5172) россия (97886) война в Украине (6716)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Що ж ті суки зелені там поніпідписували?
показать весь комментарий
31.10.2025 15:33 Ответить
+12
Стамбульскі треки - це урочисте привселюдне підписання капітуляції Зелею.
Ось про що говорить рашка.
Зеля все робить для цього.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:36 Ответить
+8
Там ніхто нічого не підписував. Були проекти та ультиматуми кацапів. Такі міжнародні договори повинна ратифікувати ВР а потім підписати президент. А те шо кацапи махають якимись папірцями то це просто папірці.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що ж ті суки зелені там поніпідписували?
показать весь комментарий
31.10.2025 15:33 Ответить
Послані потужними переговорниками типу Арестовича.
Передозування телемарафоном.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:39 Ответить
Ага.Послані.Добре тобі в розових окулярах жити?
показать весь комментарий
31.10.2025 15:40 Ответить
Є інша інформація ? Тоді давай документи
Але їх нема , а весь "зраду" розганяти ще не набридло ?
показать весь комментарий
31.10.2025 15:42 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 15:44 Ответить
При любові нашої влади до піару на усьому що тільки можна документи чомусь сховані
показать весь комментарий
31.10.2025 15:55 Ответить
Ще раз - якби у Стамбулі хоч щось було б підписано - кацапи це давно продемонстрували б. Але куйло демонструє тільки листочок БЕЗ підписів - це означає, що нічого ніхто не підписував і ні до чого не домовились.
PS Передвзятість і непрофесіоналізм адміна що наразі на зміні, просто вражають.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:27 Ответить
Там ніхто нічого не підписував. Були проекти та ультиматуми кацапів. Такі міжнародні договори повинна ратифікувати ВР а потім підписати президент. А те шо кацапи махають якимись папірцями то це просто папірці.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:39 Ответить
Так,але для початку переговорники мають підписати і передати в вру
показать весь комментарий
31.10.2025 15:42 Ответить
А вони шось передавали до ВР в 2022-му?
показать весь комментарий
31.10.2025 15:43 Ответить
Вони-ні.Але рашка їх має.І чомусь хоче повернутися до них
показать весь комментарий
31.10.2025 15:56 Ответить
Ти бачив хоч один підписаний документ? Не бачив? А з якого бодуна ти тоді стверджуєш, що щось було підписано? Бо віриш на слово кацапам? Серйозно??
показать весь комментарий
31.10.2025 16:29 Ответить
Пофигу что там предположительно понаподписывали. На будапештских меморандумах тоже много подписей стоит. При этом будапештские писульки хотя бы существуют, в отличии от стамбульских, про которые только кацапы хрюкают, да ничего не показывают.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:48 Ответить
Так публікували. Можна знайти. Більшої зради не буває
показать весь комментарий
31.10.2025 15:53 Ответить
Публікували вимоги кацапні, а не підписані документи. Вочевидь, наша делегація на них не погодилась, бо жодних підписів там немає.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:30 Ответить
чорноротий
показать весь комментарий
31.10.2025 15:59 Ответить
Дійствітєльно, шо? Може...нічого?! І тому русня так і біситься?
показать весь комментарий
31.10.2025 16:12 Ответить
Стамбульскі треки - це урочисте привселюдне підписання капітуляції Зелею.
Ось про що говорить рашка.
Зеля все робить для цього.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:36 Ответить
Не звизди.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:40 Ответить
Єрмак Арахамія у Стамбулі вже підготували разом з кацапами акт капітуляції України ще у 2022 році. Підписати його завадив тільки тодішній прем'єр Британії Джонсон.

Ось саме це і називають кацапи "стамбульським треком".
показать весь комментарий
31.10.2025 15:59 Ответить
"Підписати його завадив тільки тодішній прем'єр Британії Джонсон."

Щось маєш для доведення своїх слів, чи це лише твої особисті фантазії?
показать весь комментарий
31.10.2025 16:31 Ответить
Це з слів самого Арахамії.

Арахамія також повідомив, що після переговорів Джонсон порадив українському керівництву «взагалі нічого не підписувати з Росією і просто боротися».
показать весь комментарий
31.10.2025 16:49 Ответить
І де зі слів Арахамії випливає, що наша делегація готувалась підписати і Джонсон чомусь завадив?
З них слідує, що наша делегація консультувалися з партнерами у перервах між перемовинами і не більше того. І один з них - Джонсон - ПОРАДИВ, а не ЗАВАДИВ - ти розумієш взагалі різницю між ПОРАДИВ і ЗАВАДИВ? Нагадую, на початку повномасштабки ніхто не вірив у те, що Україна протримається. І наша делегація мала бути впевнена, що допомога від західних партнерів буде.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:55 Ответить
Хай ***** ідуть
показать весь комментарий
31.10.2025 15:39 Ответить
А, заскавчали, відчувають що вже зовсім скоро їм повний капець. Економіка майже зруйнована, справжніх союзників немає, люди стрімко закінчуються. Треба дотискати москальню, ще трохи лишилося.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:41 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 15:45 Ответить
Звонки тампону провалились, в попытке спасти переговоры засланная в США свинота была пинком вышвырнута, на свинские угрозы и сотрясания ядерными вундервафлями, в США ответили настоящими ядерными испытаниями.
Чтобы поставить на паузу полезные санкции остался последний вариант - сказка о прямых переговорах.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:45 Ответить
Четвертый год геноцида украинцев и разрушения Украины и кацапня теперь "на голубом глазу" заявляет что наступили условия ...вернуться к тому с чего начали. Беспримерная наглость лаптемордых ублюдков и подонков.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:52 Ответить
Це хамський стиль перемовин ***** - жодних поступок, умови можуть тільки погіршуватись. Воно вважає, що інакше втратить ореол мачо.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:47 Ответить
Знову за своє. Кацапня йде накуй зі своїм "стамбульським треком". І так вже свої хотєлки пропихують і сяк. Підгорає у покидьків.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:47 Ответить
Схоже в рашистів з фінансами геть погано ,знову хочуть навішати лапші на вуха Трампу ,вони за переговори "на стамбульській основі"тобто вимагати капітуляції України ,а потім сказати це Україна блокує "мирні переговори".
показать весь комментарий
31.10.2025 15:49 Ответить
Таки санкції боляче вшкварили, оно як одразу кацапсіни заспівали... )
показать весь комментарий
31.10.2025 15:51 Ответить
Нагадаю, що той "стамбульський трек" створили Єрмак та Арахамія разом з кацапньой. Все вже було на мазі.
І вони не здали Україну ще у 2022 тільки тому, що Джонсон завадив.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:56 Ответить
місцеві олігофрени без справки з ВЛК вважають що якраз в Стамбулі в нас був шанс на мир. принаймні їм хотілося б думати що той "мир" тривав би достатньо довго для того щоб їх тушки перемістились на інший бік Тиси а там гори воно все синім полум'ям.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:00 Ответить
Ну ця категорія і зараз згодна віддати що завгодно.
Це навіть не ознака колаборационізму, а банальна тупість, яка дозволяє їм марити, що ця війна через мову чи Донбас, а не через сам факт існування України та українців.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:08 Ответить
Нагадаю, що все, що ти тут написав є лише твоїми фантазіями і нічим більше. Бо по факту ні до чого не домовились, а тому нічого і не підписали.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:33 Ответить
Арахамія також повідомив, що після переговорів Джонсон порадив українському керівництву «взагалі нічого не підписувати з Росією і просто боротися».
показать весь комментарий
31.10.2025 16:38 Ответить
Ііі? Як з цього слідує те, що хтось щось здав чи збирався здати? Те, що наша делегація консультувалась під час перемовин з союзниками геть не означає, що щось збирались здавати. Тобто - знову ж таки - ти видаєш свої фантазії за реальність.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:41 Ответить
Нейтральний статус, російска мова, РПЦ, замість гарантій безпеки консультації. Причому, гарант РФ.

Це те, що були готові підписати ***** Зеленського у 2022.

Це і є пролонгована у часі капітуляція.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:53 Ответить
арахімік це той від кого ми вперше почули про якісь договорняки в Стамбулі, з ним був Тимошенко, про якого вже 3 роки не чутно, той що на авто волонтерському для ЗСУ катався, злидень.. У всіх було питання таке просте, хто наказав Аріхіміку оголосити про це, чи дозволив, сповістити на весь світ
показать весь комментарий
31.10.2025 15:59 Ответить
хламідохамія ти де мерзотник ало ти дупі пердака
показать весь комментарий
31.10.2025 16:01 Ответить
Переговори будуть проведені тільки тоді, коли будуть звільнені усі українські території та знищено кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
31.10.2025 16:08 Ответить
Трек підарський тому нам робити там нема чого.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:19 Ответить
На що намікає кацапня? До чого там зелене договорилося?
показать весь комментарий
31.10.2025 16:43 Ответить
 
 