Россия готова к прямым переговорам с Украиной. Есть все условия для "стамбульского трека", - МИД РФ
В России заявили, что "готовы" к продолжению прямых мирных переговоров с Украиной, но в "стамбульском формате".
Об этом сказал заместитель главы российского МИД Михаил Галузин в комментарии "Известиям", передает Цензор.НЕТ.
Возобновление переговоров
По его словам, "в настоящее время созданы все условия для развития стамбульского переговорного трека".
"Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для переговоров площадку в Стамбуле", - сказал Галузин.
Обвинения России
Он добавил, что Россия якобы "готова" к урегулированию войны и продолжению прямых переговоров. В то же время он обвинил Украину в том, что Киев, мол, уклоняется от диалога с Москвой.
- Напомним, накануне МИД России утверждал, что прогресса в вопросе нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет.
Bogdan #603107
Николай Влад
Грицько Злий
Передозування телемарафоном.
Але їх нема , а весь "зраду" розганяти ще не набридло ?
PS Передвзятість і непрофесіоналізм адміна що наразі на зміні, просто вражають.
Ось про що говорить рашка.
Зеля все робить для цього.
Ось саме це і називають кацапи "стамбульським треком".
Щось маєш для доведення своїх слів, чи це лише твої особисті фантазії?
Арахамія також повідомив, що після переговорів Джонсон порадив українському керівництву «взагалі нічого не підписувати з Росією і просто боротися».
З них слідує, що наша делегація консультувалися з партнерами у перервах між перемовинами і не більше того. І один з них - Джонсон - ПОРАДИВ, а не ЗАВАДИВ - ти розумієш взагалі різницю між ПОРАДИВ і ЗАВАДИВ? Нагадую, на початку повномасштабки ніхто не вірив у те, що Україна протримається. І наша делегація мала бути впевнена, що допомога від західних партнерів буде.
Чтобы поставить на паузу полезные санкции остался последний вариант - сказка о прямых переговорах.
І вони не здали Україну ще у 2022 тільки тому, що Джонсон завадив.
Це навіть не ознака колаборационізму, а банальна тупість, яка дозволяє їм марити, що ця війна через мову чи Донбас, а не через сам факт існування України та українців.
Це те, що були готові підписати ***** Зеленського у 2022.
Це і є пролонгована у часі капітуляція.