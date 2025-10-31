Россия готова к прямым переговорам с Украиной. Есть все условия для "стамбульского трека", - МИД РФ

В России заявили, что "готовы" к продолжению прямых мирных переговоров с Украиной, но в "стамбульском формате".

Об этом сказал заместитель главы российского МИД Михаил Галузин в комментарии "Известиям", передает Цензор.НЕТ.

Возобновление переговоров

По его словам, "в настоящее время созданы все условия для развития стамбульского переговорного трека".

"Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для переговоров площадку в Стамбуле", - сказал Галузин.

Обвинения России

Он добавил, что Россия якобы "готова" к урегулированию войны и продолжению прямых переговоров. В то же время он обвинил Украину в том, что Киев, мол, уклоняется от диалога с Москвой.

