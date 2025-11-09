Лавров каже, що готовий до зустрічі з Рубіо: США мали вплинути на Зеленського

Очільник російського МЗС Сергій Лавров запевняє, що регулярно контактує із держсекретарем США Марко Рубіо і готовий провести особисту зустріч із ним.

Про це російський міністр сказав в інтерв’ю російському пропагандистському агентству РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

В інтерв’ю Лавров говорив про необхідність "обговорити українське питання ( так в РФ називають війну в Україні. - Ред.) і просувати двосторонній порядок денний".

Контакти Лаврова та Рубіо

"Ми з держсекретарем Марко Рубіо розуміємо необхідність регулярного спілкування. Воно важливе для обговорення українського питання і для просування двостороннього порядку денного. Тому і спілкуємося телефоном, готові і до проведення особистих зустрічей, коли буде потрібно", - сказав він.

При цьому Лавров каже, що літні переговори на Алясці між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом мають залишитися основою для потенційної угоди про припинення агресії проти України.

Вплив США на Зеленського

Тоді американці запевнили нас, що зможуть гарантувати, що([президент України) Володимир Зеленський не перешкоджатиме мирному процесу. Очевидно, в цьому плані виникли певні труднощі", - запевнив Лавров.

Під час інтерв’ю очільник МЗС РФ неодноразово критикував європейських лідерів під час інтерв'ю, стверджуючи, що "Брюссель і Лондон намагаються переконати Вашингтон відмовитися від наміру вирішити кризу політичними та дипломатичними засобами і повністю зосередитися на військовому тиску на Росію".

