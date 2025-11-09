Лавров каже, що готовий до зустрічі з Рубіо: США мали вплинути на Зеленського

Зустріч Лаврова та Рубіо

Очільник російського МЗС Сергій Лавров запевняє, що регулярно контактує із держсекретарем США Марко Рубіо і готовий провести особисту зустріч із ним.

Про це російський міністр сказав в інтерв’ю російському пропагандистському агентству РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

В інтерв’ю Лавров говорив про необхідність "обговорити українське питання ( так в РФ називають війну в Україні. - Ред.) і просувати двосторонній порядок денний".

Контакти Лаврова та Рубіо

"Ми з держсекретарем Марко Рубіо розуміємо необхідність регулярного спілкування. Воно важливе для обговорення українського питання і для просування двостороннього порядку денного. Тому і спілкуємося телефоном, готові і до проведення особистих зустрічей, коли буде потрібно", - сказав він.

При цьому Лавров каже, що літні переговори на Алясці між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом мають залишитися основою для потенційної угоди про припинення агресії проти України.

Вплив США на Зеленського

Тоді американці запевнили нас, що зможуть гарантувати, що([президент України) Володимир Зеленський не перешкоджатиме мирному процесу. Очевидно, в цьому плані виникли певні труднощі", - запевнив Лавров.

Під час інтерв’ю очільник МЗС РФ неодноразово критикував європейських лідерів під час інтерв'ю, стверджуючи, що "Брюссель і Лондон намагаються переконати Вашингтон відмовитися від наміру вирішити кризу політичними та дипломатичними засобами і повністю зосередитися на військовому тиску на Росію".

Топ коментарі
Виродок нацистський. Коли ти мразь вже здохнеш разом з своїм хазяїном
09.11.2025 14:33 Відповісти
Не переживай. При твоей жизни точно не исчезнет.👍
09.11.2025 14:56 Відповісти
чи погодиться Рубіо бути лялькою ?
09.11.2025 14:31 Відповісти
чи погодиться Рубіо бути лялькою ?
09.11.2025 14:31 Відповісти
Рубін вже готується до наступних президентських виборів
09.11.2025 17:35 Відповісти
Кацапи на постйному звязку з США А що наші долб---би роблять? Відосикі всі показують. Де міністри,дипломати,посол Не спроможні--ідіть геть,бо при вас Україна буде знищена.
09.11.2025 14:32 Відповісти
😊 І тому рамп на кацапів санкції наклав?
09.11.2025 14:34 Відповісти
Пробачте---санкції потрібні,але вони до одного місця путіну Знищення наших територій і загибель людей тільки збільшується Тому ваше запитання і тверждення годиться для пісочниці.Україні потрібна РЕАЛЬНА ******* ЗБРОЯ
09.11.2025 14:50 Відповісти
А на ***** не мали вплинути?!
09.11.2025 14:32 Відповісти
09.11.2025 14:33 Відповісти
Це гірше за нацизм. Це рашизм.
09.11.2025 14:46 Відповісти
Опʼять дурака валяє шмаровидло…
09.11.2025 14:33 Відповісти
коня вже раз послали ,ще хоче
09.11.2025 14:36 Відповісти
Я так розумію, що вплив мав бути один - вмовити Зе не балотуватися на виборах під час перемир'я! Або взагалі передати владу до ВР, на що він ніколи не погодиться.
09.11.2025 14:38 Відповісти
А що б це дало?Думаю вплинути на Зе щоб вiддав тереторii.
09.11.2025 15:04 Відповісти
Трамп не раз озвучував, що пуйло ненавидить Зе і не хоче з ним навіть зустрічатися, не те що підписувати там щось.
09.11.2025 15:17 Відповісти
Це все балачки.Пуйло не задовольнить нiхто.Тому що нiхто не пiдпишить те що вiн хоче.
09.11.2025 15:21 Відповісти
Чому це? Медведчук підписав би аж швидко! І Бойко, який ще є депутатом. Кандидатів купа.
09.11.2025 15:27 Відповісти
У них шансiв нуль.
09.11.2025 15:32 Відповісти
Думаєте? Наш нарід такий загадковий...
09.11.2025 15:36 Відповісти
Впевнена.
09.11.2025 15:43 Відповісти
шура! а что в 2022 в Анкаре подписали посланцы от солнцеликого!?
09.11.2025 16:08 Відповісти
Звичайну капітуляцію. А ще в 2019 році в Парижі підписали ''формулу Штайнмаєра''. Тоді попри прохання європейських лідерів не зустрічатися один на один з пуйлом, Зе це зробив, як і тайну зустріч в Омані. Хтось знає про що з ворогом говорив Зе і навіщо?
09.11.2025 16:46 Відповісти
Зе просто поб'є тому фейс або придушить
09.11.2025 18:02 Відповісти
Х-уйло вирішив нагнути Трампа, щоб він примушував для нього Україну до капітуляції, а чому попереднього разу не нагнув, Рубіо завадив? Навіжені ідіоти нічому не вчаться.
09.11.2025 14:40 Відповісти
вплинути треба на пуйла ,він першопричина цієї війни
09.11.2025 14:41 Відповісти
Санкція, які їм тільки на користь, дуже свербять.
09.11.2025 14:43 Відповісти
Тут на Зеленського намагається впливати олександр іванович паламарчук.
09.11.2025 14:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4SxMmWr8GAg

Рубіо може теж бачив роботи цього блогера, котрого засуджували ФСБ за проникнення на Байконур, та котрий в перші дні війни широкомасштбного виїжджав разом з першими українськими біженцями
09.11.2025 14:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GsW8Th7TfM0&t=5s

Це від американського блогера - 4 міс тому
09.11.2025 16:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XfB2kC-aKEY
09.11.2025 16:22 Відповісти
Воно не подохло ще? А де пропадав? У підвалах кгб чи у лікарні?
09.11.2025 14:53 Відповісти
Украине осталось максимум год, власть и ********* делает все, чтобы
Украина исчезла с карты мира.
09.11.2025 14:54 Відповісти
Не переживай. При твоей жизни точно не исчезнет.👍
09.11.2025 14:56 Відповісти
Шо , опять - Кієв за трі дня ??
.
09.11.2025 15:07 Відповісти
Клан 2-3 недели?
09.11.2025 15:15 Відповісти
Кал 2-3 тиждня.
09.11.2025 15:19 Відповісти
Що удмурт, як справи? А корки електрика є? Багато смердючих друзак отримав в чорному чувалі?
09.11.2025 15:17 Відповісти
Кацапня як завжди роздуває щоки, а по факту просто бруд під ногами. Рубіо хоч і кон'юктурщик але ж не такий довбой@б як всі інші з трампонівського кодла.
09.11.2025 14:55 Відповісти
Балачки - кацапи напали на Україну з мирними намірами і зараз хочуть миру - кінь
09.11.2025 14:59 Відповісти
Вони давно поза всякою логікою
09.11.2025 18:05 Відповісти
Вже осінь, багато чого змінилося, тому домовленість на Алясці не актуальна! Пропонували те, що лошаді не сподобалось, тепер задня не працює!
09.11.2025 15:04 Відповісти
неактуальна
09.11.2025 23:54 Відповісти
Так а хто розпочав "мирний процес" 2014 р. і продовжив 2022 р.?
09.11.2025 15:23 Відповісти
Чим більше зможемо гатити по росії , тим бистріше буде мінятися ріторика росії.
09.11.2025 16:14 Відповісти
А Рібіо не готовий до зустрічі із старою конякою. Нехай коняка вже готується до зустрічі з якоюсь шкідливою рідиною в чаю. Пуйло вже такий час наколотило.
09.11.2025 16:42 Відповісти
Кокаінового коня списали на пенсію, адьос, віслючара!
09.11.2025 18:05 Відповісти
Чекісти не вірять в Божий суд та пекло, яке на них чекає
09.11.2025 18:06 Відповісти
Смєхдєржава ????
Бомбить, тужиться - а повпливати може тільки якесь сша зза океану...
Тільки дегенерати ведуть такі безглузді війни !!
09.11.2025 19:54 Відповісти
Не "так в РФ називають війну в Україні", а "так в рф називають російсько-українську війну"
09.11.2025 20:01 Відповісти
По моєму, все простіше. На болотах пішов хай, що Конярі підкови зірвали і ведуть на шкуродерню, от і він ляпає -всьо ОК, я ще живий, ми з маленьким кубінцем по телефону говорим. Побачимо згодом, у диктаторів процес відвідин шкуродерні відкладається на два-три місяці.
