Лавров користується радянськими тактиками, щоб прикривати агресію РФ, - Залужний

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час міжнародних переговорів використовує підходи, властиві радянській дипломатії - зокрема, тактику затягування процесу, уникання конкретики та створення ілюзії діалогу.

Про це написав колишній головнокомандувач Збройних сил України, нині посол у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Залужний зазначив, що поведінка Лаврова демонструє "інституційну спадковість дипломатичної культури, яка спирається на радянську практику". Одним із ключових інструментів є "ефект мовної асиметрії" - коли формально точні, але двозначні формулювання дозволяють уникати прямих відповідей і розмивати зміст дискусії.

"Очільник МЗС РФ, подібно до радянських попередників, систематично ухиляється від конкретних відповідей, переводячи дискусію в площину другорядних деталей", - підкреслив Залужний.

Виправдовування РФ власної агресії

Він також звернув увагу на використання Лавровим "морального дзеркала" - коли Росія виправдовує власну агресію, посилаючись на колоніальне минуле Заходу. Ще однією поширеною практикою є "вибіркове цитування" міжнародних документів, що створює видимість правової обґрунтованості позиції.

"Проявляється цей підхід і в поточній російській агресивній політиці, де дипломатичні переговори розглядаються не як інструмент вирішення проблем, а як засіб виграти час, легітимізувати власні дії чи створити ілюзію пошуку рішень", - наголосив Залужний.

На його думку, така модель ведення переговорів поступово підриває довіру до російської дипломатії та робить її передбачуваною й неефективною для вирішення конфліктів.

+8
Залужний: основа зовнішньополітичної риторики та усієї дипломатії ********** це маніпуляція фактами, неправдиві заяви та відверта брехня, інформаційні атаки
10.11.2025 12:07 Відповісти
+7
Залужний має рацію ,- но на отруту людство потребує антидот, а не тільки розуміння що росіяни Брешуть.
10.11.2025 12:16 Відповісти
+2
10.11.2025 12:13 Відповісти
Його вже не зміниш - тільки удари по рашці
10.11.2025 12:09 Відповісти
10.11.2025 12:13 Відповісти
"...культури, яка спирається на радянську практику" - а хто це нещодавно казав, що вся військова наука залишилася у москві? Невже зійшло прозріння на посла Залужного? Відкрив для себе, що різні науки є й на Заході, а не тільки у москві?
10.11.2025 12:16 Відповісти
10.11.2025 12:16 Відповісти
Вот эта вот фигня и называется - "дипломатия". В военных академиях этому конечно не учат.
10.11.2025 12:24 Відповісти
Ця "фігня" зветься "совдепівська дипломатія", якої навчали у совдепівських вузах. У вузах на Заході в дипломатії зовсім інші підходи. Цікаво інше: Заслужний сам це все пише чи хтось йому? Якщо хтось - то недалеко він втік від Зе.
10.11.2025 12:31 Відповісти
Подходы разные, цель одинаковая-максимально выгодный результат с минимальными потерями для себя. А по поводу соображалки За - всем вменяемым давно понятен интеллектуальный уровень сего господина.
10.11.2025 12:48 Відповісти
Зато на юридическом учат играть пуем на рояле.
10.11.2025 14:24 Відповісти
Залужний красава ❤️ ...
10.11.2025 12:46 Відповісти
"формально точні, але двозначні формулювання" - що за бредятіна ))

а залужному фотограф порадив опертися на стінку в стилі мачо ?
