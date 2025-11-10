Лавров користується радянськими тактиками, щоб прикривати агресію РФ, - Залужний

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час міжнародних переговорів використовує підходи, властиві радянській дипломатії - зокрема, тактику затягування процесу, уникання конкретики та створення ілюзії діалогу.

Про це написав колишній головнокомандувач Збройних сил України, нині посол у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Залужний зазначив, що поведінка Лаврова демонструє "інституційну спадковість дипломатичної культури, яка спирається на радянську практику". Одним із ключових інструментів є "ефект мовної асиметрії" - коли формально точні, але двозначні формулювання дозволяють уникати прямих відповідей і розмивати зміст дискусії.

"Очільник МЗС РФ, подібно до радянських попередників, систематично ухиляється від конкретних відповідей, переводячи дискусію в площину другорядних деталей", - підкреслив Залужний.

Виправдовування РФ власної агресії

Він також звернув увагу на використання Лавровим "морального дзеркала" - коли Росія виправдовує власну агресію, посилаючись на колоніальне минуле Заходу. Ще однією поширеною практикою є "вибіркове цитування" міжнародних документів, що створює видимість правової обґрунтованості позиції.

"Проявляється цей підхід і в поточній російській агресивній політиці, де дипломатичні переговори розглядаються не як інструмент вирішення проблем, а як засіб виграти час, легітимізувати власні дії чи створити ілюзію пошуку рішень", - наголосив Залужний.

На його думку, така модель ведення переговорів поступово підриває довіру до російської дипломатії та робить її передбачуваною й неефективною для вирішення конфліктів.

