Лавров заявив, що Путін вважає Зеленського нацистом через нагородження бійців "Азову"

Російський глава МЗС Сергій Лавров заявив, що диктатор РФ Володимир Путін вважає президента України Володимира Зеленського нібито нацистом, бо той нагороджує бійців бригади "Азов".

Його слова цитує пропагандистська держагенція ТАСС.

Про Зеленського

Лавров прокоментував заяви колишнього спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера. Зокрема, щодо переконання очільника Кремля, що Україна має бути частиною РФ.

"Путін також вважає Зеленського нацистом. Ну так. А де докази протилежного? Коли Зеленський регулярно позує на телеекранах, вручаючи нагороди бійцям "Азову", іншим нацистським батальйонам із шевронами фашистської Німеччини на рукавах. Ну як до цього ставитися?" - бідкається російський міністр.

Що передувало

Зауважимо, що за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Путін також заявляв, що президент України Володимир Зеленський потрапив під вплив "нациків".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про необхідність гарантій, що зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна принесе "конкретний результат".

