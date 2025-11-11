УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20825 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Лаврова про Україну
5 270 30

Лавров заявив, що Путін вважає Зеленського нацистом через нагородження бійців "Азову"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Російський глава МЗС Сергій Лавров заявив, що диктатор РФ Володимир Путін вважає президента України Володимира Зеленського нібито нацистом, бо той нагороджує бійців бригади "Азов".

Його слова цитує пропагандистська держагенція ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Про Зеленського

Лавров прокоментував заяви колишнього спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера. Зокрема, щодо переконання очільника Кремля, що Україна має бути частиною РФ.

"Путін також вважає Зеленського нацистом. Ну так. А де докази протилежного? Коли Зеленський регулярно позує на телеекранах, вручаючи нагороди бійцям "Азову", іншим нацистським батальйонам із шевронами фашистської Німеччини на рукавах. Ну як до цього ставитися?" - бідкається російський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров користується радянськими тактиками, щоб прикривати агресію РФ, - Залужний

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Що передувало

Зауважимо, що за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Путін також заявляв, що президент України Володимир Зеленський потрапив під вплив "нациків".

  • Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про необхідність гарантій, що зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна принесе "конкретний результат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не планує нападати на НАТО, ми готові закріпити це в гарантіях безпеки, - Лавров

Автор: 

Зеленський Володимир (27836) Лавров Сергій (1694) путін володимир (25404) Азов (882)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
А Украинцы считают Путина *****!!!!
показати весь коментар
11.11.2025 16:11 Відповісти
+18
Тю... комусь ще не пох, шо там вважає *****?
показати весь коментар
11.11.2025 16:12 Відповісти
+13
І думка українців важить набагато більше, ніж думки якогось там *****.
показати весь коментар
11.11.2025 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Украинцы считают Путина *****!!!!
показати весь коментар
11.11.2025 16:11 Відповісти
І думка українців важить набагато більше, ніж думки якогось там *****.
показати весь коментар
11.11.2025 16:22 Відповісти
#уйло справжній людожер іщо ?!
показати весь коментар
11.11.2025 16:47 Відповісти
Тю... комусь ще не пох, шо там вважає *****?
показати весь коментар
11.11.2025 16:12 Відповісти
Зеленському це не допоможе. Тут скоро і сліпий побачать що воно таке і на кого воно працює.
показати весь коментар
11.11.2025 16:18 Відповісти
нічого й не змінилось, зебіли нічого не знають про міндічя, Енергоатом і як всіх фігурантів випустили за кордон. В телемарафоні і тєлєграммі про це не говорять
показати весь коментар
11.11.2025 16:25 Відповісти
не для того марахвон працює, щоб ІПСО розповсюджувати....
показати весь коментар
11.11.2025 16:28 Відповісти
В той час як інші буквально героїчно допомогають захищати Україну. Здалеку. І дуже здалеку...
показати весь коментар
11.11.2025 17:09 Відповісти
Цікаво, цей ****** сам вірить в те що каже?
показати весь коментар
11.11.2025 16:19 Відповісти
Колись Черчтль говорив:«Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами»
показати весь коментар
11.11.2025 16:22 Відповісти
Московські людоїди які вбивають і гвалтують людей і дітей ще том щось вякають. Про що з тими виродками ще розмовляти. Рашистів потрібно знищувати мовчки як епідемію
показати весь коментар
11.11.2025 16:23 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 16:25 Відповісти
Це він фашизм передає
показати весь коментар
11.11.2025 18:43 Відповісти
Зізнавайтеся- кому цікаве ржаніє *********** конякі? )))
показати весь коментар
11.11.2025 16:28 Відповісти
коняка ще не знає, що його внесли в список "на вихід"...
А можливо і знає, тому і чути "ржаніє"
показати весь коментар
11.11.2025 16:31 Відповісти
Попалили блазня, куратори з кремля рішили підтримати свого агента обізвавши його нацистом , він тіпа патріот, дуже прикметно і показово.
показати весь коментар
11.11.2025 16:29 Відповісти
Тобто, напала мокша! А нацисти ми? Кличте вже психіатрів, або двох з лопатами!
показати весь коментар
11.11.2025 16:40 Відповісти
А Путин - педофил, потому что целует маленьких мальчиков. Все логично.
показати весь коментар
11.11.2025 16:42 Відповісти
Та пох. АЗОВ сила!
показати весь коментар
11.11.2025 17:16 Відповісти
Скачай на йух коняка смердяча. ''Азов'' це назва частини території України і її моря. А військові ''Азову'' нацгвардії України.
показати весь коментар
11.11.2025 17:20 Відповісти
Сумасшедшего коняку давно пора отправить на шкуродёрню, мучается же животинка...
показати весь коментар
11.11.2025 17:26 Відповісти
Та йди нах, калантарян.
показати весь коментар
11.11.2025 17:42 Відповісти
Що ж так сказав найкривавіший терорист 21 століття ,якщо бути проросійським клоуном і просувати "русский мир" будучи євреєм то хай буде нацист.А взагалі нафіга цього чорта цитувати це бидло.
показати весь коментар
11.11.2025 18:11 Відповісти
Зеленський нагороджує тих хто воює з агрессором і окупантом, А путін нагороджує тих хто прийшов захоплювати чужу землю і вбивати мирне населення. пуйло забуло просту річ: Що нацист і фашист якраз той хто прийшов на чужу землю вбивати , а не той хто іі захищає. Це по перше. А відносно символіки, то нехай ця коняка згадає чию символіку використовують російськи війська. Хай подивиться і порівняє ці фото:
Ліворуч позначки на російських машинах 2022 року і праворуч на німецьких 1942 рік....

.Ліворуч - парадна форма ВПС ВКС ППО Росії нового зразка. Праворуч - форма офіцерів сухопутних Військ Вермахта 1943р.

показати весь коментар
11.11.2025 19:40 Відповісти
 
 