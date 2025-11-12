Вашингтон закликає Росію до дипломатичного вирішення війни, - Рубіо
США залишаються непохитними у співпраці з міжнародними партнерами, щоб заохотити Росію до дипломатії та безпосереднього діалогу з Україною задля досягнення тривалого миру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою у Канаді.
Рубіо зазначив, що зустрівся з міністрами закордонних справ України та країн G7, щоб обговорити подальші кроки щодо посилення оборони України і припинення російської агресії.
США закликають до дипломатії
"Сполучені Штати залишаються непохитними у співпраці з нашими партнерами, щоб заохотити Росію до дипломатії та безпосередньої взаємодії з Україною заради міцного та тривалого миру", - написав держсекретар на своїй сторінці у соцмережі X.
Сибіга розпочав роботу в Канаді
Глава МЗС України Андрій Сибіга розпочав участь у засіданні міністрів закордонних справ країн Групи семи в Канаді та провів двосторонні переговори зі своєю канадською колегою Анітою Ананд.
На засіданні партнери обговорять посилення далекобійних спроможностей України, збільшення інвестицій в українські інновації та оборонну промисловість, а також зосередяться на практичних кроках для досягнення справедливого та всеосяжного миру.
"Наша оборонна промисловість наразі зростає найшвидшими у світі темпами. Україна готова ділитися досвідом та розпочинати спільне виробництво з найближчими союзниками, включно з Канадою. Це буде наш внесок у вашу безпеку", – зазначив Сибіга.
Говорили про корупцію в енергетиці
А ще очільник Міністерства закордонних справ України під час зустрічі з міністрами країн "Групи семи" прокоментував викриття корупції у сфері енергетики.
За його словами, всі, хто причетний до корупційних схем, "будуть притягнуті до відповідальності – це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду".
Натомість вигадали якийсь дебільний термін "вирішення війни".