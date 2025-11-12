Новини Візит делегації України до США
Вашингтон закликає Росію до дипломатичного вирішення війни, - Рубіо

США залишаються непохитними у співпраці з міжнародними партнерами, щоб заохотити Росію до дипломатії та безпосереднього діалогу з Україною задля досягнення тривалого миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою у Канаді.

Рубіо зазначив, що зустрівся з міністрами закордонних справ України та країн G7, щоб обговорити подальші кроки щодо посилення оборони України і припинення російської агресії.

США закликають до дипломатії

"Сполучені Штати залишаються непохитними у співпраці з нашими партнерами, щоб заохотити Росію до дипломатії та безпосередньої взаємодії з Україною заради міцного та тривалого миру", - написав держсекретар на своїй сторінці у соцмережі X.

Сибіга розпочав роботу в Канаді

Глава МЗС України Андрій Сибіга розпочав участь у засіданні міністрів закордонних справ країн Групи семи в Канаді та провів двосторонні переговори зі своєю канадською колегою Анітою Ананд. 

На засіданні партнери обговорять посилення далекобійних спроможностей України, збільшення інвестицій в українські інновації та оборонну промисловість, а також зосередяться на практичних кроках для досягнення справедливого та всеосяжного миру.

"Наша оборонна промисловість наразі зростає найшвидшими у світі темпами. Україна готова ділитися досвідом та розпочинати спільне виробництво з найближчими союзниками, включно з Канадою. Це буде наш внесок у вашу безпеку", – зазначив Сибіга.

Говорили про корупцію в енергетиці

А ще очільник Міністерства закордонних справ України під час зустрічі з міністрами країн "Групи семи" прокоментував викриття корупції у сфері енергетики.

За його словами, всі, хто причетний до корупційних схем, "будуть притягнуті до відповідальності – це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду".

Вашингтон закликає Росію ...."ВАШИНГТОНСЬКІ КЛИКУШНИКИ" ЯКИХ ЗА РОКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ БУЛО БІЛЬШЕ ,ЯК В БАЗАРНОЇ СУКИ, БЛІХ...
12.11.2025 19:23 Відповісти
Рубио, дипломатическим путем россия не может захватить новые территории.
А оно ей надо?
12.11.2025 19:24 Відповісти
Трамп отстань ты уже от Украине йо%$@врот! Ты уже остановил девять войн хватит.
12.11.2025 19:33 Відповісти
Закликати скажену собаку то ідіотизм.
12.11.2025 19:41 Відповісти
Найдієвиший заклик кацапстану до миру - це далекобійні Томагоки для України у кількості декількох тисяч одиниць.
12.11.2025 19:45 Відповісти
Лоба ще не розбили закликальщики?
12.11.2025 19:48 Відповісти
Потужно закликає?
12.11.2025 20:24 Відповісти
З усих сил !
12.11.2025 21:37 Відповісти
Ці цинічні "політики" вже майже рік не згадують взагалі про міжнародне право. І що параша, взагалі-то, терорист №1, що вбила, покалічила і примусила залишити домівки мільйони людей.

Натомість вигадали якийсь дебільний термін "вирішення війни".
12.11.2025 20:39 Відповісти
 
 