Сибіга розпочав роботу в Канаді: глава МЗС Ананд оголосила нові санкції проти енергетики та кіберінфраструктури РФ

Глава МЗС України Андрій Сибіга розпочав участь у засіданні міністрів закордонних справ країн Групи семи в Канаді та провів двосторонні переговори зі своєю канадською колегою Анітою Ананд.

Про це повідомляє МЗС України.

Посилення спроможностей та оборони України

Міністр заявив, що на засіданні партнери обговорять посилення далекобійних спроможностей України, збільшення інвестицій в українські інновації та оборонну промисловість, а також зосередяться на практичних кроках для досягнення справедливого та всеосяжного миру.



"Наша оборонна промисловість наразі зростає найшвидшими у світі темпами. Україна готова ділитися досвідом та розпочинати спільне виробництво з найближчими союзниками, включно з Канадою. Це буде наш внесок у вашу безпеку", – зазначив Сибіга.

Крім того, Сибіга закликав держави G-7 збільшити інвестицій в українське виробництво ракет і дронів, протиповітряну оборону та боєприпаси.

Тиск на РФ

Глава МЗС наголосив, що Росія продовжує відкидати мир і посилювати терор. За словами українського дипломата, Путін все ще має ілюзію, що може перемогти, хоча в реальності він втратив понад мільйон солдат і не досяг жодної стратегічної мети.



"Вкрай важливо посилити підтримку України та збільшити тиск на Росію. Ми повинні зробити ціну продовження війни нестерпною і небезпечною для Путіна та його режиму. Достатній тиск змусить Росію припинити війну", – зазначив він.

Загроза для ядерної безпеки

За словами дипломата, окупація Росією Запорізької атомної електростанції та її навмисні удари по елементах Чорнобильської, Хмельницької та Рівненської АЕС становлять серйозну загрозу для європейської та світової ядерної безпеки.

Санкції Канади проти РФ

Канадська міністерка Аніта Ананд оголосила про новий санкційний пакет Канади проти Росії. До нього увійшли обмеження щодо 100 танкерів російського "тіньового флоту", 13 осіб та 11 компаній, зокрема виробників і розробників дронів, а також кількох російських підприємств, що займаються скрапленим природним газом.

Вперше Канада також наклала санкції на компанії, які підтримують кіберінфраструктуру Росії, що використовується в її гібридних стратегіях проти України.



"Як головуюча країна у Групі семи у 2025 році, Канада визначила своїм пріоритетом підтримку та посилення нашої допомоги Україні", – заявила очільниця МЗС Канади.

Співпраця Україи та Канади

Сибіга висловив глибоку вдячність Канаді за лідерство в Групі семи, енергетичну допомогу, зокрема за останній пакет допомоги на суму 70 мільйонів доларів. Він відзначив нещодавній успішний візит Премʼєр-міністра Канади Марка Карні до України. Міністр також подякував Канаді за активну роль у Коаліції за повернення українських дітей, внески в межах PURL та іншу підтримку.

Глава МЗС підкреслив, що звʼязки між Україною та Канадою засновані на міцних звʼязках між нашими людьми. Він висловив вдячність всім українцям у Канаді, всім нашим громадам, за їхню активну роль, голос і зусилля з підтримки нашої держави.