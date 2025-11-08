Війна завершиться, коли Росія втратить енергетичні доходи, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що нічна атака РФ із 450 дронами та 45 ракетами доводить: Путіна можна зупинити лише посиленням санкцій і ударом по енергетичних доходах Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі глави МЗС України у соцмережі Х.
"Нічна масована атака Росії з використанням 450 безпілотників та 45 ракет, включаючи балістичні, вбила щонайменше двох людей та поранила щонайменше одинадцятьох, включаючи двох дітей", - зазначив Сибіга.
Він наголосив, що ворожі удари вкотре були спрямовані на повсякденне життя людей. Вони "позбавили громади електроенергії, води та опалення, зруйнували критично важливу інфраструктуру та пошкодили залізничні мережі".
"Путін продовжує терор, бо він все ще вірить, що може перемогти та уникнути відповідальності за всі скоєні злочини", - підкреслив міністр.
Сибіга наголосив, що для завершення цієї війни, потрібен достатній міжнародний тиск, який змусить Путіна зупинитися.
"Війна закінчиться, коли ми позбавимо Росію енергетичних доходів, послабимо її військову машину ударами дальньої дії та позбавимо Путіна ілюзій, що його терор приведе його кудись, окрім лави підсудних спеціального трибуналу", - наголосив керівник зовнішньополітичного відомства.
Масований комбінований удар 8 листопада
Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.
А оце сибіга як прокоментує :«Поки росія продовжує нас обстрілювати 10% фармацевтичного ринку в Україні https://reyestr.court.gov.ua/Review/113406697 контролюють росіяни.
10% - це ТОВ «Вента ЛТД», про яких я пишу вже четверту добу.
Міноборони рф отримує пряме постачання ліків та медичних товарів за кошти Україні. На 3й рік росіяни фактично наторгували ліків на 8 млрд грн.
Це тупо якийсь сюр. Я не знаю що ще мені треба написати щоб наші правоохоронні та органи влади з цим щось зробили.»
Чи це інше, бо то свої зелені нелюди?
Хто вам руки викручує і не дає це робити. В Біблії пишуть"Стукайте і відкриють,просіть і дано вам буде".Перестаньте займатись популізмом:"Тисяча від Вови",кешбеки,катання 3000 по Україні.Всі в наявності "лишні копійки" на ЗСУ,на зброю,на оборону.Йде мова про збереження державності,люди потерплять тільки щось робіть і не крадіть самі і другим не давайте