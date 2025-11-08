Ворог атакував енергетику в 5 областях, є знеструмлення та погодинні відключення, - Міненерго

Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наразі триває відновлення енергетичної інфраструктури після нічого масованого обстрілу.

Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, завдаючи прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Де є знеструмлення?

За даними Міненерго, є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

"Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. У частині областей продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до двох черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Де ситуація найскладніша?

Міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

За її словами, триває огляд пошкоджених енергооб’єктів та оцінка масштабів руйнувань. Також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури - пошкоджено виробниче обладнання, поранення отримав один працівник, якому надається медична допомога.

"Рятувальники, енергетики та газовики оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки. Відновлювальні роботи тривають безпервно, фахівці працюють над стабілізацією ситуації", - зазначила Гринчук.



Усі служби працюють на місцях. Міненерго координує відновлювальні роботи спільно зі службами МВС, обласними військовими адміністраціями та місцевою владою.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал". Повітряні тривоги оголошувались у більшості регіонів.

Перші групи БпЛА зайшли зі сходу, надалі атака набирала масштабів - фіксувалася активність тактичної авіації РФ, нові хвилі дронів з Чорного моря, а також ракети, спрямовані на центральні та північні області України.

Під загрозою перебували:

Київ та Київська область - неодноразово повідомлялось про ворожі БпЛА над столицею та передмістями, працювала ППО.

Полтавщина - фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Кременчука.

Чернігівська, Сумська, Харківська області - кілька хвиль БпЛА з півночі та РФ.

Одещина та Миколаївщина - загроза ударів з моря.

Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя - рух дронів і ракет у напрямку великих міст.

Херсонщина - атаки з півночі та Чорного моря.

Найбільша активність фіксувалась у проміжку з опівночі до 06:00: ППО повідомляла про групи "Шахедів", що курсували у напрямку Київщини, Полтавщини, Дніпра та Центральної України.

