Враг атаковал энергетику в 5 областях, есть обесточивания и почасовые отключения, - Минэнерго

Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В настоящее время продолжается восстановление энергетической инфраструктуры после массированного обстрела.

Как отмечается, Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов, нанося прицельные удары по объектам критической инфраструктуры.

Где есть отключение электроэнергии?

По данным Минэнерго, есть отключения электроэнергии в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях.

"В результате ударов в ряде регионов применены аварийные отключения электроэнергии. В части областей продолжают действовать графики почасовых отключений объемом до двух очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

Где ситуация наиболее сложная?

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что особенно сложной остается ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

По ее словам, продолжается осмотр поврежденных энергообъектов и оценка масштабов разрушений. Также зафиксированы попадания по объектам газовой инфраструктуры - повреждено производственное оборудование, ранения получил один работник, которому оказывается медицинская помощь.

"Спасатели, энергетики и газовики оперативно приступили к ликвидации последствий атаки. Восстановительные работы продолжаются непрерывно, специалисты работают над стабилизацией ситуации", - отметила Гринчук.



Все службы работают на местах. Минэнерго координирует восстановительные работы совместно со службами МВД, областными военными администрациями и местными властями.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал". Воздушные тревоги объявлялись в большинстве регионов.

Первые группы БПЛА зашли с востока, в дальнейшем атака набирала масштабы - фиксировалась активность тактической авиации РФ, новые волны дронов с Черного моря, а также ракеты, направленные на центральные и северные области Украины.

Под угрозой находились:

Киев и Киевская область - неоднократно сообщалось о вражеских БПЛА над столицей и пригородами, работала ПВО.

Полтавская область - фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Кременчуга.

Черниговская, Сумская, Харьковская области - несколько волн БПЛА с севера и РФ.

Одесская и Николаевская области - угроза ударов с моря.

Днепропетровская, Черкасская, Запорожская области - движение дронов и ракет в направлении крупных городов.

Херсонская область - атаки с севера и Черного моря.

Наибольшая активность фиксировалась в промежутке с полуночи до 06:00: ПВО сообщала о группах "Шахедов", курсировавших в направлении Киевской, Полтавской, Днепровской и Центральной Украины.

