Удари по енергооб’єктах Полтавщини: одна людина постраждала (оновлено)

Сьогодні вночі ворог завдав масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Володимир Когут.

Внаслідок атаки постраждала одна людина, їй надається необхідна медична допомога.

Через атаку в області введено спеціальні графіки аварійного відключення електроенергії.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російських ударів цієї ночі на території області виникли масштабні пожежі в кількох локаціях.

Загоряння сталися на окремих ділянках підприємств. Більшість осередків уже ліквідовані.

Під загрозою повторних ворожих обстрілів на місцях залучалися понад 160 рятувальників, спеціальна техніка, тактичні роботи, піротехнічні та медичні підрозділи ДСНС.

Роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають.

Наслідки для Кременчука:

Відсутнє постачання електрики, води та частково опалення. Найближчим часом організують підвіз води для населення.

Електротранспорт не працює; на маршрути виведено додаткові автобуси.

Розгортаються Пункти незламності. Працює оперативний координаційний штаб.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням енерго-, водо- та теплопостачання.

Контакти для громадян:

Гаряча лінія Кременчуцької міськради: 1563

Обласний контакт-центр: 0800-502-230 (цілодобово)

Нагадаємо, зранку також знеструмлене місто Горішні Плавні Полтавської області.

