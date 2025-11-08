Російські дрони та ракети влучили по критичній інфраструктурі Кіровоградщини

Росія здійснила чергову масовану атаку на критичну інфраструктуру Кіровоградської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

"Чергова масована атака ворога. Ціль - критична інфраструктура. В тому числі і в Олександрійському районі.

Всі живі - і це головне", - йдеться в повідомленні.

Райкович зазначив, що рятувальники ДСНС вже ліквідовують пожежу, аварійні та комунальні служби працюють у посиленому режимі, обстежуючи територію.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, ворог атакував дронами та ракетами територію філії "Кременчуцької ГЕС" ПАТ "Укргідроенерго" у Світловодську.

"Зафіксовано близько 15 влучань БпЛА та двох ракет. Виникли пожежі на двох трансформаторах, які оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал". Повітряні тривоги оголошувались у більшості регіонів.

Перші групи БпЛА зайшли зі сходу, надалі атака набирала масштабів - фіксувалася активність тактичної авіації РФ, нові хвилі дронів з Чорного моря, а також ракети, спрямовані на центральні та північні області України.

Під загрозою перебували:

Київ та Київська область - неодноразово повідомлялось про ворожі БпЛА над столицею та передмістями, працювала ППО.

Полтавщина -фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Кременчука.

Чернігівська, Сумська, Харківська області - кілька хвиль БпЛА з півночі та РФ.

Одещина та Миколаївщина - загроза ударів з моря.

Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя - рух дронів і ракет у напрямку великих міст.

Херсонщина - атаки з півночі та Чорного моря.

Найбільша активність фіксувалась у проміжку з опівночі до 06:00: ППО повідомляла про групи "Шахедів", що курсували у напрямку Київщини, Полтавщини, Дніпра та Центральної України.

